Combien sommes nous facturés sur Kick et comment gagner de l’argent sur la plateforme

On vous explique comment commencer à gagner de l’argent sur KICK, la plateforme de streaming la plus populaire du moment.

KICK est la plateforme concurrente de Twitch qui paie le mieux les créateurs

Nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour commencer à gagner de l’argent sur KICK. De plus en plus de créateurs de contenu célèbres font le saut vers KICK, la plateforme de streaming créée dans le but de rivaliser avec Twitch et YouTube, en proposant un programme de partenariat ultra-agressif (qui a même amené YouTube à revoir sa stratégie), offrant aux créateurs la possibilité de garder 95% des revenus générés par leur contenu.

Cette politique, associée aux accords exclusifs que la société conclut avec certains des créateurs les plus populaires, fait de KICK l’une des plateformes les plus attrayantes pour toutes les personnes souhaitant se lancer dans le streaming et, avec un peu de chance, en tirer profit.

Commencez à gagner de l’argent sur KICK : inscrivez-vous au programme de créateurs

Le principal attrait de KICK par rapport à des plateformes comme Twitch réside dans son programme de créateurs. Ce programme a été annoncé peu après l’ouverture du service, et c’est le célèbre streamer Trainwreck, qui fait désormais partie de KICK, qui a été chargé de dévoiler ses détails.

Il s’agit d’un programme de créateurs très différent de celui des autres plateformes, puisqu’il a été décidé de payer tous les streamers de la plateforme, quel que soit le nombre de followers ou d’abonnés. La plateforme versera un tarif fixe en fonction du nombre d’heures que chaque créateur passe en direct.

Ce programme de créateurs, selon KICK, coexiste avec un programme publicitaire aux conditions concurrentielles, de sorte que les créateurs bénéficieront des revenus générés par la publicité vue par leurs followers lorsqu’ils consomment le contenu.

Pour commencer à gagner de l’argent sur KICK, vous n’avez qu’à accéder au site web de la plateforme et vous inscrire. Ensuite, vous pourrez commencer à créer du contenu et, lorsque vous remplirez les conditions, vous aurez la possibilité de vous inscrire au programme de créateurs et de générer des revenus grâce à votre contenu.

Quelles sont les conditions à remplir ?

Tout comme d’autres plateformes, KICK impose également une série de conditions à remplir pour pouvoir faire partie de son programme de créateurs. Dans ce cas, il s’agit des deux conditions suivantes :

Avoir une chaîne avec au moins 75 abonnés

Avoir diffusé un minimum de 5 heures de contenu

Cependant, il n’est pas nécessaire de s’inscrire au programme pour gagner de l’argent sur KICK. Tout comme d’autres plateformes telles que Twitch ou YouTube, vous pouvez également recevoir des dons de personnes regardant votre contenu. C’est une autre façon de gagner de l’argent sur KICK.

Combien est-ce que l’on paie sur KICK ?

En plus d’avoir des critères d’inscription assez souples pour faire partie du programme de créateurs, KICK propose également l’une des politiques de partage des revenus les plus avantageuses pour les créateurs.

Toutes les personnes faisant partie du programme recevront 95% des revenus générés par les abonnements et la publicité, tandis que 5% iront à KICK. De plus, 100% de l’argent des dons reviendra au créateur.

A cet égard, KICK a révélé la formule qui sera utilisée pour déterminer combien d’argent un créateur doit gagner. Elle prendra en compte différents aspects :

Le nombre d’heures de diffusion du contenu Un tarif fixe basé sur le CPM de la publicité de KICK La moyenne des spectateurs Les données démographiques et l’engagement des spectateurs

Une fois que le créateur aura gagné suffisamment d’argent pour le retirer, il pourra le faire via la passerelle de paiement de la plateforme, Stripe, à une date précise du mois ; ou bien encaisser l’argent à la fin de chaque diffusion via Bitcoin ou Ethereum.

Il convient de mentionner que, pour bénéficier du tarif fixe de KICK, il faudrait remplir un certain nombre de conditions qui n’ont pas encore été confirmées, mais qui pourraient inclure le fait de rester actif pendant au moins quatre heures par jour pendant trente jours par mois, d’avoir la webcam activée montrant le visage et d’être majeur. Des rumeurs suggèrent que le tarif pourrait être de 16 dollars par heure de diffusion**.

Maintenant, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à gagner de l’argent avec vos directs sur KICK. Certains pensent que la politique actuelle de monétisation de la plateforme n’est pas viable, mais il ne faut pas oublier que KICK est soutenu par l’une des plus grandes entreprises de casinos en ligne au monde, avec des ressources plus que suffisantes pour maintenir un tel service. Tout dépendra, cependant, des annonceurs et de leur décision d’être présents, ou non, dans le contenu d’une plateforme qui, selon ce qui a été annoncé, sera bien plus souple que Twitch en ce qui concerne la modération du contenu.

