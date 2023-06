Comment personnaliser les codes QR avec des designs et des styles originaux

Grâce à ce site web gratuit, vous pouvez personnaliser des codes QR en changeant leur couleur, en ajoutant un logo et en choisissant parmi plusieurs designs différents.

C’est ainsi que ressemble le code QR pour Andro4ll que nous avons personnalisé avec ce site web gratuit.

Quand nous pensons à un code QR, nous avons tous à l’esprit une image similaire : un carré composé d’autres carrés, de points et de lignes de couleur noire. Cependant, il est temps de laisser derrière cette image traditionnelle des codes QR, car il est désormais possible de les personnaliser afin qu’ils aient d’autres couleurs, d’autres formes et même des dessins à l’intérieur. En définitive, les codes QR se transforment en œuvres artistiques, tout en continuant à remplir leur mission principale : nous diriger directement vers une page web.

Il existe des applications et des sites web qui vous permettent de personnaliser gratuitement les codes QR. Nous souhaitons vous recommander un site web appelé QuickQR Art qui dispose des outils nécessaires pour modifier l’apparence du code QR qui mène vers le site web de votre entreprise, votre adresse e-mail, votre compte WhatsApp ou le réseau WiFi de votre maison. Nous l’avons déjà testé, donc nous allons tout vous dire sur son fonctionnement.

QuickQR Art, le site web gratuit pour personnaliser les codes QR

Jusqu’à présent, avec Google Chrome, vous pouviez créer un code QR pour votre site web en quelques étapes simples. Maintenant, avec QuickQR Art, vous pouvez aller plus loin et personnaliser ce code QR avec différentes couleurs, designs et cadres, et même ajouter le logo de votre entreprise. Si les codes QR traditionnels vous semblent ennuyeux, vous avez simplement besoin de vous rendre sur QuickQR Art et de tirer parti de ce site web gratuit.

Google Play Store | QuickQR Art

Vous pouvez utiliser QuickQR Art depuis votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre tablette sans aucun problème grâce à sa version web. Lorsque vous ouvrez la page, la première chose à faire est de choisir la catégorie de la destination vers laquelle le code QR dirigera. Cela peut être le lien vers un site web, vers un profil WhatsApp, vers un compte WhatsApp ou un numéro de téléphone. Dans notre cas, nous avons choisi un site web, donc nous avons dû entrer le lien de destination.

Une fois que vous avez entré le lien, il est temps de le personnaliser. La première chose à choisir est la couleur, à la fois des éléments qui composent le code QR et de l’arrière-plan. Si vous le souhaitez, l’arrière-plan peut être transparent ou même avoir une image de votre galerie. Grâce à cette option, le code QR peut devenir une véritable création artistique.

Ensuite, c’est au tour de la section « Design », où vous trouverez des motifs, des marqueurs et des bordures de cadre de différents styles. En réalité, vous pouvez même changer la couleur des marqueurs, ces éléments qui apparaissent à l’intérieur des carrés à chaque coin. L’étape suivante consiste à sélectionner le logo, une petite image qui apparaît au milieu du code QR. Il peut s’agir d’une photo que vous téléchargez vous-même ou que vous choisissez dans la galerie proposée par QuickQR Art.

La personnalisation du code QR passe également par l’ajout d’un cadre en haut ou en bas avec un court texte. Par exemple, vous pouvez mettre « SCANNEZ-MOI », ainsi l’utilisateur saura ce qu’il doit faire en le voyant. Enfin, vous pouvez choisir la taille du code QR et sa précision. Si le résultat final vous convient, vous n’avez plus qu’à cliquer sur « Save » pour télécharger le code QR et commencer à l’utiliser.

Ce n’est pas la seule façon de personnaliser les codes QR, car un utilisateur de Reddit a récemment découvert que l’intelligence artificielle peut créer des images artistiques qui cachent des codes QR qui fonctionnent parfaitement. Il semble que le moment soit venu de dire adieu aux codes QR ennuyeux, vous avez déjà vu que vous pouvez les personnaliser vous-même de la manière la plus simple.

