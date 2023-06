Comment installer iPadOS 17 Beta sur l’iPad

Vous attendez avec impatience la sortie publique de l’iPadOS 17, la prochaine version majeure du logiciel pour les iPads ? Bien qu’il faille encore attendre quelques mois, ceux qui sont impatients d’essayer l’iPadOS 17 et ses fonctionnalités peuvent rejoindre le programme bêta qui est maintenant disponible. Nous vous expliquons ici comment installer iPadOS 17 sur votre iPad.

La deuxième bêta développeur de l’iPadOS 17 est actuellement disponible, et la bêta publique devrait être publiée le mois prochain, en juillet. Il sera disponible pour tous en septembre ou octobre, en même temps que le lancement de la série iPhone 16.

L’année dernière, les utilisateurs d’iPad n’ont pas pu profiter de la personnalisation de l’écran de verrouillage, qui était la principale attraction d’iOS 16. Heureusement, la personnalisation de l’écran de verrouillage arrive maintenant sur l’iPad avec le dernier iPadOS 17. Cela indique que les utilisateurs d’iPad peuvent enfin profiter des fonds d’écran à effet de profondeur sur l’écran de verrouillage. Sans oublier la prise en charge des widgets sur l’écran de verrouillage.

L’iPadOS 17 introduit un large éventail de nouvelles fonctionnalités, dont les Widgets interactifs, toutes les applications iMessage en un seul endroit, le swipe right pour répondre à des messages spécifiques, les messages audio transcrits, les stickers partout, et bien d’autres nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez consulter toutes les fonctionnalités sur cette page.

Comme indiqué précédemment, vous pouvez installer la version bêta pour tester ces fonctionnalités, mais pour cela, vous devez savoir si votre iPad est éligible à l’iPadOS 17. La liste officielle des appareils supportés est déjà disponible. Vous pouvez consulter la liste des iPad éligibles à l’iPadOS 17.

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et versions ultérieures)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 11 pouces (1ère génération et ultérieures)

iPad Air (3ème génération et ultérieures)

iPad (6ème génération et plus)

iPad mini (5ème génération et ultérieures)

Comment obtenir l’iPadOS 17 Beta

Avec la sortie d’iOS 16 et d’iPadOS 16, Apple a supprimé le système de profils bêta. Auparavant, nous devions télécharger et installer un profil bêta spécifique pour obtenir la mise à jour bêta. Désormais, le processus est différent. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de votre compte, et c’est en fonction de votre compte que vous recevrez les mises à jour bêta.

Créer un compte développeur

La version bêta de l’iPadOS 17 est actuellement accessible aux développeurs, qui doivent disposer d’un compte développeur pour y accéder. Cependant, même un compte développeur gratuit est éligible à la version bêta. Si vous préférez ne pas passer par un compte développeur, vous pouvez attendre la sortie de la bêta publique, qui est généralement disponible quelques heures plus tard que la bêta développeur. Pour l’instant, la version bêta publique n’est pas encore disponible, mais elle devrait l’être en juillet.

Vous pouvez facilement vous inscrire pour le compte développeur à partir de la page développeur d’Apple : https://developer.apple.com/programs/enroll/

Connectez-vous avec votre identifiant

Pour participer à la version bêta d’iPadOS 17, assurez-vous d’être connecté avec votre identifiant Apple sur l’iPad sur lequel vous souhaitez la tester. Si vous préférez la version bêta réservée aux développeurs, connectez-vous avec un identifiant Apple inscrit au programme Developer. En revanche, si vous optez pour la bêta publique, il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte développeur.

Comment télécharger iPadOS 17 Beta sur l’iPad

Assurez-vous d’être connecté avec votre Developer ID ou votre General ID sur votre iPad.

Ouvrez Réglages sur votre iPad. Naviguez jusqu’à Général > ; Mise à jour du logiciel.

Vous verrez deux options en haut, Mises à jour automatiques et Mises à jour bêta. Touchez l’option Beta Updates.

Sélectionnez maintenant l’iPadOS 17 Developer Beta ou l’iPadOS 17 Public Beta (l’une d’entre elles sera disponible en fonction de l’éligibilité de votre compte). La version bêta publique de l’iPadOS 17 devrait être disponible en juillet.

Une fois que vous avez opté pour iOS 17 Beta, vous verrez immédiatement la mise à jour beta dans la page de mise à jour du logiciel. Cliquez sur Télécharger et installer pour profiter d’iOS 17 sur votre iPhone.

C’est tout.

Pour l’instant (le 23 juin), seule la version bêta pour les développeurs est disponible. La version bêta publique sera publiée le mois prochain, en juillet. Heureusement, la bêta développeur est également disponible pour les comptes développeurs gratuits. Vous pouvez attendre la version bêta publique, qui sera plus stable.

Articles connexes :

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.