Voici comment fonctionne « Distancia de Pantalla », l’une des nouveautés d’iOS 17 qui prendra soin de nos yeux

« Distance d’écran », la fonction qui nous protégera de la fatigue oculaire

Apple a déclaré à plusieurs reprises qu’elle a pour objectif de marquer la santé de ses utilisateurs et elle le prouve avec des fonctionnalités pour l’Apple Watch, sa montre intelligente, mais aussi avec des caractéristiques qui arrivent sur l’iPhone et l’iPad. Comme par exemple, « Distance d’écran« , qui se chargera de prévenir la fatigue oculaire ainsi que de réduire le risque de myopie chez les plus jeunes.

« Distance d’écran » arrivera non seulement sur iOS 17, mais sera également disponible sur iPadOS 17, ce qui indique que à la fois l’iPhone et l’iPad auront cette fonctionnalité. En avant-première, ce qu’elle fera est de nous faire utiliser nos appareils à une distance pas trop proche de nos yeux. Nous vous expliquons ci-dessous son fonctionnement.

« Distance d’écran » : voici comment fonctionne cette fonctionnalité qui arrivera avec iOS 17

Même si iOS 17 est en version bêta, « Distance d’écran » peut être testée si vous mettez cette version sur vos appareils à condition qu’ils aient Face ID car leurs capteurs sont chargés de détecter si nous nous approchons trop près de l’écran de notre appareil. Pour configurer cette option, nous devrons suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Accédez à Temps d’utilisation. Sélectionnez Distance d’écran. Configurez l’option.

Une fois que nous avons configuré la nouvelle fonctionnalité, notre appareil sera toujours en alerte grâce à ses capteurs pour nous avertir si nous l’utilisons trop près. Lorsqu’il détecte que nous avons passé un certain temps avec l’écran trop près de nos yeux, il enverra un message qui occupera tout l’écran et nous demandera de l’éloigner, lorsque cela se produira, nous pourrons continuer à l’utiliser normalement.

Bien qu’Apple n’explique pas exactement à quel intervalle de temps apparaît le message après avoir détecté que nous sommes trop près de l’écran, nous avons constaté lors de nos tests que cette fenêtre de temps est d’environ cinq minutes. iOS et iPadOS 17 sont en version bêta, mais lorsqu’ils seront officiellement lancés en septembre, « Distance d’écran » aidera beaucoup de gens.

