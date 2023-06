L’alternative d’Opera à Bing Chat arrive sur Android : voici comment utiliser Aria

Aria est le nom que Opera a donné à son nouveau chatbot d’intelligence artificielle intégré dans le navigateur.

L’image promotionnelle d’Aria, le nouveau chatbot d’IA intégré dans le navigateur Opera

Un nouveau chatbot d’IA alternatif à ChatGPT vient d’arriver sur Android, cette fois soutenu par Opera, la société derrière le célèbre navigateur Web. Son nom est Aria et il est désormais disponible dans la version mobile du navigateur, de manière similaire à ce que l’on peut déjà trouver dans Microsoft Bing Chat.

Le chatbot d’Opera a été intégré directement dans son navigateur Web, qui compte aujourd’hui des millions d’utilisateurs dans le monde entier. Il est possible d’accéder à Aria gratuitement, et grâce à cet outil, il est possible d’accéder à la technologie OpenAI sans avoir recours à ChatGPT ou Bing Chat.

Aria arrive dans le navigateur Opera pour mobiles

Opera a récemment gagné en popularité dans le domaine de l’IA en étant l’un des seuls navigateurs à permettre l’utilisation de Google Bard depuis la France, grâce à sa fonctionnalité VPN intégrée.

Maintenant, l’entreprise a voulu jouer un rôle plus important dans ce domaine en lançant sa propre alternative à Bard, ChatGPT et Bing Chat avec Aria.

Comme l’a révélé l’entreprise dans l’annonce, Aria a été développé en collaboration avec OpenAI, pour combiner sa technologie avec l’architecture d’Opera Composer.

Ainsi, il est possible d’accéder gratuitement à un outil qui permet d’obtenir des résultats de la toile en temps réel ou de réaliser des requêtes plus complexes et de recevoir des informations détaillées grâce à l’intelligence artificielle.

De plus, Opera a développé son infrastructure de manière à ce qu’Aria puisse se « connecter » à différents modèles d’intelligence artificielle pour renforcer ses capacités.

Pour pouvoir utiliser Aria, il suffit de télécharger le navigateur et de créer un compte Opera gratuitement. Le chatbot sera disponible via le menu principal de l’application.

Télécharger sur Google Play | Opera

