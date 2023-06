Comment réinitialiser en usine un Xiaomi Mi Band: supprimer ses données étape par étape

Effacer toutes les données de votre Mi Band vous permettra de la synchroniser à partir de zéro sans effacer votre historique d’activité physique.

Vous pouvez donc supprimer les paramètres de votre bracelet Xiaomi Mi Band sans supprimer votre enregistrement d’activité physique

Votre bracelet Xiaomi Mi Band vous pose des problèmes ? En réinitialisant ses paramètres d’usine, vous pouvez résoudre un dysfonctionnement incorrect. Si cela vous intéresse, nous allons vous montrer étape par étape comment effacer les données de votre bracelet pour le ramener à ses paramètres d’origine. De plus, ce processus n’effacera pas votre enregistrement d’activité physique.

Pourquoi réinitialiser votre Xiaomi Mi Band ?

Il est normal que votre bracelet se synchronise correctement et fonctionne sans problème, mais parfois il peut échouer. S’il s’agit d’un problème matériel, vous devrez envoyer le bracelet en réparation, mais s’il s’agit d’un problème de configuration, en rétablissant sa version d’usine, nous pourrons résoudre ses dysfonctionnements et le synchroniser à partir de zéro.

Vous êtes probablement préoccupé par la suppression de votre historique. Ne vous inquiétez pas, en restaurant le Mi Band à sa version d’usine, nous n’effacerons pas notre historique, seulement sa configuration, car l’historique est stocké sur un serveur externe qui n’est pas affecté par le processus. Cela indique que l’historique des pas, du sommeil ou du rythme cardiaque ne sera pas perdu.

Sachant cela, il existe deux façons de réinitialiser un Mi Band : depuis le bracelet lui-même et depuis le téléphone portable. Nous vous expliquerons les deux, mais vous pouvez choisir n’importe quelle méthode car elles sont toutes les deux valables.

Depuis l’écran du Xiaomi Mi Band

Pour ramener un Mi Band à sa configuration d’origine à partir du bracelet lui-même, touchez son écran et sélectionnez la section Plus. À l’intérieur de cette section, défilez jusqu’à Paramètres, puis entrez. La dernière étape consiste à sélectionner l’option Réinitialisation d’usine. Après l’avoir sélectionné, nous devons confirmer la décision.

Depuis le téléphone portable synchronisé avec le bracelet

La deuxième façon de réinitialiser un Xiaomi Mi Band à sa version d’usine est depuis le téléphone portable qui est synchronisé avec lui. Pour cela, entrez dans l’application Zeep Life, l’application que nous utilisons pour gérer le bracelet, avec le Bluetooth activé. À partir de la section Mes appareils, vous verrez le bracelet, sélectionnez-le et appuyez sur Dissocier. Validez votre décision pour effacer les données.

Nous n’avons pas encore terminé, nous devons supprimer la synchronisation entre le bracelet et le téléphone à partir des paramètres Bluetooth du téléphone. La façon de le faire dépend du modèle, mais dans la plupart des cas, le chemin est similaire à celui-ci.

Accédez à l’application Paramètres.

Activez le Bluetooth, si ce n’est pas déjà fait.

Sélectionnez votre bracelet parmi les appareils connectés.

Appuyez sur Désynchroniser.

Lorsque vous désynchronisez votre bracelet avec le téléphone, il ne restera aucune trace de leur liaison. De cette manière, nous pourrons les resynchroniser à partir de zéro ou connecter votre bracelet à un autre téléphone. C’est précisément pour cette raison que l’étape suivante consiste à resynchroniser le Mi Band.

Resynchroniser le Mi Band

Nous avons déjà rétabli la version d’usine du Mi Band et déconnecté le moniteur du téléphone. De cette manière, nous nous assurons de revenir au point initial du bracelet, quand nous l’avons lié pour la première fois et qu’il fonctionnait correctement. Cependant, avant de le resynchroniser, nous vous conseillons de supprimer toutes les données de l’application Zeep Life afin que le processus soit totalement efficace, car sinon il peut rester des traces de la configuration précédente.

Tout comme l’accès au Bluetooth, la méthode pour supprimer les données d’une application varie selon le modèle de téléphone portable, mais dans la plupart des cas, elle est similaire à ce qui suit. Accédez à l’application Paramètres. Une fois à l’intérieur, sélectionnez Applications. Vous serez redirigé vers un menu qui vous proposera plusieurs possibilités, dont l’une est Gérer les applications ou Liste des applications. Appuyez dessus pour afficher toutes les applications de votre téléphone. Sélectionnez Zeep Life et appuyez sur Effacer le cache.

Une fois le cache effacé, nous pouvons resynchroniser le Mi Band. Lancez Zeep Life et sélectionnez Profil. Ensuite, appuyez sur Ajouter un appareil et sélectionnez Bracelet. La recherche du moniteur d’activité commencera immédiatement. Vous devrez garder les deux appareils à proximité pendant le processus.

J’ai réinitialisé le Mi Band et il ne fonctionne toujours pas

Si vous avez suivi toutes les étapes pour réinitialiser votre Mi Band, mais qu’il ne fonctionne toujours pas, le problème ne concerne pas sa configuration. Ayant exclu cette cause, le problème peut être lié à Zeep Life, à la connexion Bluetooth du téléphone portable, voire au matériel du bracelet. Nous allons vérifier chaque possible cause pour essayer de le résoudre.

Le problème concerne l’application

Le problème peut résider dans Zeep Life, l’application à partir de laquelle vous gérez le bracelet avec votre téléphone portable. Dans ce cas, deux choses peuvent se produire. La première est qu’une mise à jour est disponible pour corriger ce problème. La deuxième possibilité est que vous ayez la dernière version, et que ce soit elle qui cause le dysfonctionnement. Nous vous montrerons comment procéder dans les deux scénarios.

La première chose à faire est de vérifier s’il y a une mise à jour disponible pour Zeep Life. Accédez à Google Play et regardez si vous voyez un bouton marqué Mise à jour. Si vous le voyez, cela indique qu’une nouvelle version de l’application a été publiée. Celle-ci pourrait résoudre les problèmes.

Il est également possible que vous soyez entré dans Google Play et que vous ne voyiez pas de bouton marqué Mise à jour, mais plutôt Ouvrir ou Désinstaller. Cela indique que votre téléphone portable dispose de la dernière version de Zeep Life. Si les problèmes avec votre Mi Band ont commencé avec la dernière mise à jour, vous pouvez télécharger une version antérieure, comme depuis uptodown.

Vérifiez votre Bluetooth

Le problème peut également venir du Bluetooth du téléphone portable. La meilleure façon de le vérifier est de tester le bon fonctionnement du Bluetooth avec d’autres appareils. Idéalement, vous devriez le tester avec un autre bracelet d’activité, mais comme vous n’en avez probablement qu’un, vous pouvez le faire avec une enceinte, des écouteurs ou un autre périphérique.

Changez d’application

Zeep Life n’est pas la seule application qui vous permet de contrôler votre Mi Band. Il existe une autre application appelée Zepp, qui permet de gérer à la fois les bracelets Amazfit et les bracelets Mi Band, du modèle 4 à la dernière version. Vous pouvez télécharger Zeep gratuitement depuis Google Play.

Rien de tout cela ne fonctionne

Si vous avez réinitialisé votre Mi Band, vérifié qu’il ne s’agit pas d’un problème de Bluetooth et même changé Zeep Life par Zepp, mais que rien ne fonctionne, que pouvez-vous faire ? Dans ce cas, il est probable que le problème soit dû à un dysfonctionnement matériel du bracelet. La seule solution est de contacter la marque ou le store Xiaomi où vous avez acheté l’appareil.