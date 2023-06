qu’est-ce que c’est et comment fonctionne la plateforme de streaming

Kick est la nouvelle alternative à Twitch qui est en train de rassembler les meilleurs créateurs du moment. Voici tout ce que vous devez savoir

Kick est la nouvelle plateforme de vidéo en streaming à la mode

Il existe une nouvelle plateforme de vidéo en streaming qui est en train de voler une partie de la vedette à Twitch et YouTube. Elle s’appelle KICK et a déjà réussi à attirer certains des créateurs les plus importants du paysage actuel, tels que Amouranth. D’autres, comme ElXokas ou Auronplay, parmi les plus suivis de Twitch en français, n’excluent pas de rejoindre cette nouvelle plateforme.

Mais qu’est-ce que KICK vraiment ? De nombreuses interrogations ont surgi autour de ce nouveau service de vidéo en streaming, soutenu par un géant des paris en cryptomonnaies et apparemment doté d’une réglementation beaucoup plus souple que celle de Twitch. Nous allons répondre à toutes les interrogations sur cette plateforme dans cet article.

Qu’est-ce que KICK ?

Il suffit de se rendre sur le site web de KICK pour se rendre compte de la grande ressemblance de la plateforme avec Twitch. Elle dispose d’une interface identique à celle du service d’Amazon, avec une page d’accueil où l’on voit un carrousel de flux en vedette en haut, une section avec les différentes catégories de streaming juste en dessous, et les diffusions de chaque catégorie juste en dessous.

Il est frappant de constater que même les catégories de contenu de KICK sont identiques à celles de Twitch. Bien qu’elles varient avec le temps en fonction des jeux les plus populaires du moment, on peut en trouver certaines qui sont également présentes sur la plateforme d’Amazon. Parmi elles se trouvent Just Chatting, Pools, Hot Tubs & Bikinis ou Música.

À gauche, on peut accéder rapidement aux chaînes auxquelles nous sommes abonnés, et dans la barre, celles qui diffusent du contenu en ce moment seront mises en avant.

KICK dispose également d’une application officielle pour mobile, disponible sur iOS et Android. L’interface est également très similaire à celle de Twitch dans sa version mobile.

Télécharger sur Google Play | KICK

Télécharger sur l’App Store | KICK

À première vue, il ne semble pas que KICK ait quoi que ce soit pour attirer les créateurs de Twitch en termes de fonctionnalités ou d’interface. En effet, le véritable attrait de la plateforme réside dans ses conditions.

Quelles sont les conditions de KICK ?

Si tant de créateurs ont décidé d’abandonner Twitch pour rejoindre KICK, c’est précisément en raison des conditions que la plateforme offre aux utilisateurs.

En plus des accords exclusifs que KICK aurait conclus avec certains créateurs, tels que Amouranth, xQc, Adin Ross ou Buddha, il est vrai que la plateforme offre des conditions beaucoup plus avantageuses aux créateurs en leur garantissant que 95 % des revenus générés leur reviennent directement, tandis que les 5 % restants vont à la plateforme. De plus, 100 % du montant des dons est destiné aux créateurs.

La différence de répartition des revenus entre KICK, YouTube et Twitch est importante. La plateforme de Google offre 70 % des revenus aux créateurs, tandis que celle d’Amazon en offre 50 %.

Il y a en réalité des personnes qui pensent que les conditions offertes par KICK ne sont pas viables à moyen ou long terme, surtout si elles continuent à offrir des sommes considérables à certains des créateurs les plus célèbres de Twitch pour qu’ils quittent le service d’Amazon et commencent à diffuser sur KICK. L’un des derniers à s’exprimer à ce sujet est Ibai Llanos, l’un des plus grands créateurs de Twitch en français.

En effet, l’une des grandes questions qui subsistent concernant KICK est de savoir qui se cache réellement derrière la plateforme.

Stake, le casino en ligne qui se trouve (supposément) derrière KICK

Bien qu’il ait décidé de rester secret au départ, tout semble indiquer que l’un des plus grands sites web de casino en ligne du monde, Stake.com, se cache derrière KICK.

Ed-craven est le co-fondateur des deux sociétés lui-même, et à plusieurs reprises, il a profité de l’occasion pour promouvoir les deux plateformes, et petit à petit, il est devenu évident qu’il existe une certaine relation entre elles (bien que KICK nie que Stake ait réalisé des investissements dans la plateforme).

Aujourd’hui, Stake est l’une des principales sociétés de casino en ligne au monde. Établie à Curaçao en 2017, l’entreprise propose différents types de jeux de casino et se distingue par sa possibilité de déposer et de retirer des fonds en cryptomonnaies. Une autre particularité est que Stake est sponsor de plusieurs clubs sportifs, ainsi que de l’écurie Alfa Romeo F1 Team Stake (dont les voitures portent le logo de KICK) et de l’ancien footballeur argentin Sergio Agüero.

Il convient de mentionner qu’à ce jour, Stake n’est pas agréé pour opérer en France.

Il n’est donc pas étonnant que le contenu « Slots et Casinos » soit l’un des plus mis en avant de KICK, et que des campagnes soient régulièrement menées avec certains créateurs axés sur ce type de contenu.

Cela nous amène à parler des politiques de contenu de KICK, qui sont beaucoup plus souples que celles de Twitch et de YouTube dans l’ensemble. À cet égard, nous savons que KICK n’est pas aussi strict en termes d’interdiction des créateurs pour inclusion de contenu pour adultes dans leurs diffusions, et la société a assuré à plusieurs reprises qu’il existera des politiques de modération claires en tout temps.

Quels créateurs sont passés à KICK ?

Depuis que la plateforme a commencé à gagner en popularité, le nombre de créateurs qui ont abandonné YouTube et Twitch pour rejoindre KICK n’a cessé d’augmenter, et il ne semble pas que cela va s’arrêter à court terme. Voici certains des plus populaires à ce jour :