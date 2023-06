Comment installer l’application Pocket Casts sur votre montre connectée Wear OS

Nous vous expliquons, étape par étape, comment installer l’application Pocket Casts sur votre smartwatch et comment la configurer pour gérer tous vos podcasts directement depuis votre poignet.

L’application Pocket Casts sur une Samsung Galaxy Watch 5

Au cours des dernières années, les podcasts ont gagné une telle popularité que même les services de streaming musical tels que Spotify ou Amazon Music ont été encouragés à ajouter ce contenu à leurs plateformes et à y inclure des programmes de podcast exclusifs. Mais si, comme moi, vous êtes un auditeur régulier de podcasts, vous aurez besoin d’une bonne application de podcast pour Android pour tous les gérer, et l’un des meilleurs est, sans aucun doute, Pocket Casts.

Pocket Casts est l’une des applications de podcast les plus complètes que vous trouverez sur Android, car elle vous permet de vous abonner à vos programmes préférés et de synchroniser la lecture sur tous vos appareils, de créer des listes de lecture personnalisées grâce à la fonction « Filtres », de personnaliser la vitesse de lecture et envoyez les audios vers un Chromecast ou un appareil avec Android Auto.

Pocket Casts était présent sur tous les appareils sauf un, les smartwatches, mais cela appartient au passé, puisque Automattic, le développeur de cette application, vient d’annoncer que l’application officielle Pocket Casts pour les smartwatches est désormais disponible avec Wear OS, bien que , pour l’instant, uniquement en version bêta.

Pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous expliquer comment installer l’application Pocket Casts sur une smartwatch Wear OS et profiter de vos podcasts préférés sans utiliser votre smartphone.

Comment installer et utiliser Pocket Casts sur votre montre connectée Wear OS

La première chose que vous devez savoir est que l’application Pocket Casts pour smartwatches est compatible avec toutes les versions de Wear OS, ce qui indique que si vous avez une smartwatch avec une version antérieure à Wear OS 3, vous pourrez également profiter de cette application. de podcasts.

Deuxièmement, pour pouvoir utiliser l’application Pocket Casts sur votre smartwatch Wear OS, vous devrez remplir deux conditions : être inscrit au programme bêta de l’application sur Google Play et être inscrit à Pocket Cast Plus, l’abonnement payant de l’application de podcast qui est au prix de 4,52 euros par mois ou 45,52 euros par an.

Si vous remplissez ces deux conditions, vous pouvez installer l’application Pocket Casts sur votre smartwatch simplement en accédant au Google Play Store depuis la montre, en localisant l’application Pocket Cast à l’aide de son navigateur et en cliquant sur le bouton Installer.

Une fois que vous l’avez installé et cliquez sur le bouton Ouvrir, votre compte sera automatiquement connecté et vous verrez une interface qui est organisée en trois sections, parmi lesquelles vous pouvez vous déplacer en faisant défiler vers la gauche : une avec les principales fonctions de la application dans laquelle vous verrez, en haut, le dernier épisode en cours, un autre avec le lecteur de podcast pour que vous puissiez commencer à écouter un programme là où vous l’avez laissé et un troisième avec la liste de lecture par défaut à partir de laquelle vous pouvez commencer à jouer n’importe lequel des épisodes qui y sont présents.

Depuis l’onglet principal de l’application Pocket Casts pour Wear OS, vous pourrez accéder à votre collection complète de podcasts, que vous pouvez organiser dans des dossiers depuis l’application Android, tous les épisodes que vous avez téléchargés pour les écouter hors ligne, les » Filtres » que vous avez créés précédemment, aux fichiers audio externes que vous avez ajoutés à l’horloge et aux paramètres de l’application.

Bien sûr, vous pourrez également modifier les paramètres de lecture d’un épisode spécifique et, pour ce faire, il vous suffit d’accéder à l’écran de lecture et de taper sur l’icône qui apparaît en bas à gauche.

Après avoir cliqué dessus, vous verrez un nouveau menu à partir duquel vous pourrez modifier la vitesse de lecture (j'écoute toujours les podcasts à 1,5X), activer et ajuster le découpage du silence et activer l'augmentation du volume pour qu'aucun podcast ne soit entendu bas.

Mais, sans aucun doute, l’une des grandes forces de l’application Pocket Casts pour Wear OS est que vous pourrez l’utiliser sans avoir à emporter votre smartphone avec vous, car elle vous permet de télécharger les épisodes dans la mémoire de la montre et écoutez-les directement avec une oreillette bluetooth.

Pour télécharger un épisode de podcast depuis l’application Pocket Casts sur votre montre, il vous suffit de le rechercher via le menu podcast sur l’écran principal ou la liste de lecture par défaut, appuyez dessus et cliquez sur l’icône de téléchargement qui apparaît sur le côté gauche de L’interface.

Tous les épisodes que vous téléchargez seront situés dans la section Téléchargements de la section principale et seront marqués dans la liste de lecture avec une icône de coche verte.

De plus, vous pouvez activer le téléchargement automatique de tous les podcasts qui vous intéressent en accédant aux paramètres de l’application et en activant l’option de mise à jour en arrière-plan.

