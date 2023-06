Comment mettre en vedette des messages sur WhatsApp et comment les localiser plus tard

La fonction de ce type de message est essentielle en fonction du contenu qu’ils comportent.

Un message WhatsApp peut être mis en surbrillance et y revenir quand vous le souhaitez de manière simple.

WhatsApp continue d’être le leader dans le secteur des applications de messagerie instantanée, malgré le fait que Telegram présente de nouvelles fonctionnalités avec lesquelles il est toujours en avance sur son concurrent. Aujourd’hui, nous voulons vous montrer l’une des fonctions les moins connues et les moins utilisées, mais qui a une grande valeur à cette époque où la mémoire humaine n’est plus aussi pertinente qu’elle l’était autrefois : les messages étoilés.

Vous connaîtrez de première main le processus pour faire ressortir un message ou plusieurs, que l’interlocuteur soit un particulier, une entreprise ou un groupe. Donc, si vous faites partie de ceux qui sont définitivement passés à Telegram, vous feriez mieux de télécharger et d’installer à nouveau WhatsApp pour voir cette fonction de première main.

Que sont les messages suivis et quelle est leur importance ?

Les messages en vedette dans WhatsApp sont utilisés pour mettre en évidence les messages importants ou pertinents dans une conversation. Mettre un message en vedette facilite l’accès et permet de le retrouver rapidement à l’avenir. Nous allons vous laisser quelques cas pratiques qui peuvent survenir au quotidien avec ce type de message :

Informations importantes : Si vous recevez un message contenant des informations importantes, telles qu’une adresse, un numéro de téléphone ou des instructions spécifiques, vous pouvez le mettre en vedette afin de pouvoir accéder rapidement à ces informations lorsque vous en avez besoin.

Rappels : Si quelqu’un vous envoie un message avec un rappel ou une tâche que vous devez faire à l’avenir, vous pouvez le mettre en surbrillance pour vous assurer de ne pas l’oublier et vous pourrez facilement vous y référer plus tard.

Faits importants dans les groupes : Dans les groupes WhatsApp, où il y a souvent beaucoup d’informations et de messages qui se perdent dans la conversation, la mise en évidence d’un message clé peut aider tous les membres du groupe à le voir et à s’en souvenir.

Informations pertinentes dans les chats longs : Si vous avez une longue conversation avec quelqu’un et qu’il y a un message important ou pertinent au milieu de tous les autres, le mettre en évidence vous permettra de le retrouver rapidement sans avoir à faire défiler toute la conversation.

Références ou liens utiles : si quelqu’un partage un lien utile, tel qu’un article, une page Web ou une vidéo, vous pouvez mettre ce message en vedette afin de l’avoir à portée de main pour un accès facile à l’avenir.

Comment mettre en vedette des messages sur WhatsApp

N’oubliez pas que les messages suivis sont un outil personnel et que vous seul pouvez voir les messages que vous avez mis en surbrillance. Vous pouvez également supprimer un message à tout moment si vous ne le trouvez plus pertinent. Suivez ces étapes simples pour l’obtenir :

Ouvrez la conversation dans WhatsApp où se trouve le message que vous souhaitez mettre en évidence.

Appuyez longuement sur le message que vous souhaitez mettre en surbrillance. Vous verrez qu’il est surligné dans une couleur différente et des options apparaîtront en haut de l’écran.

Touchez l’icône étoile ou Marquer comme étoile (l’icône peut varier selon la version de WhatsApp que vous utilisez). Le message a maintenant été mis en surbrillance et sera enregistré dans une section spéciale.

Pour localiser les messages suivis, vous pouvez utiliser l’une des méthodes suivantes :

Sur la page principale de WhatsApp, dans le menu supérieur, vous verrez une option appelée En vedette. Appuyez dessus et une liste de tous les messages favoris de toutes les conversations s’ouvrira. Vous pouvez également trouver des messages suivis dans la conversation d’origine. Faites défiler la conversation et appuyez sur le nom de la personne ou du groupe en haut. Une fenêtre contextuelle apparaîtra avec l’option « Articles en vedette ». Appuyez dessus et vous verrez tous les messages favoris dans cette conversation spécifique.

De la même manière, si vous n’avez plus besoin qu’un message soit mis en évidence, il vous suffit de le maintenir enfoncé et d’appuyer à nouveau sur l’étoile qui, cette fois, apparaîtra barrée.

Vous pourrez désormais accéder rapidement aux messages en surbrillance et trouver les informations importantes que vous avez enregistrées dans WhatsApp. C’est aussi simple que de créer un message en vedette et de le retrouver plus tard rapidement sur WhatsApp. Cette fonction peut vous être utile à l’avenir, en particulier avec des informations précieuses que vous devez récupérer, telles que des mots de passe ou des adresses.

