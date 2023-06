Comment lire les messages WhatsApp supprimés sur votre mobile Xiaomi même si MIUI a masqué cette option

Un contact vous envoie un message sur WhatsApp, mais lorsque vous entrez, vous voyez qu’il est écrit « Ce message a été supprimé » en italique. Qu’y avait-il dessus ? Qu’a t’il dit? Android a une astuce pour cela, et cela s’appelle l’historique des notifications, qui a été publié avec Android 11.

WhatsApp vous permet de supprimer un message envoyé dans une conversation depuis des années. L’application vous donne la possibilité de le supprimer pour vous et le contact auquel vous l’avez envoyé, ou juste pour vous. De même, un contact peut vous envoyer quelque chose puis le supprimer. Mais grâce à une fonction Android, il est possible de lire ce qu’il dit. Bien qu’il y ait un problème : le système MIUI de Xiaomi ne l’a pas. Que pouvez-vous faire alors ?

Activer l’historique des notifications WhatsApp dans MIUI

Quelle est la raison pour laquelle Xiaomi n’a pas cet outil ? MIUI, qui est la couche de personnalisation basée sur Android que Xiaomi installe sur tous ses téléphones, ne l’inclut pas. Que pouvons nous faire? Recherchez la solution dans le Google Play Store. Avec plus de 5 millions de téléchargements, Notification History est une application Android qui sert à cela si vous avez un mobile Xiaomi, Redmi ou POCO. Pour cela:

Téléchargez l’application Historique des notifications Lorsque vous l’ouvrez, un message apparaîtra pour « Activer la configuration du système », avec deux autorisations en attente. Cliquez sur le premier, Service d’accessibilité, qui apparaîtra comme « Désactivé ». Recherchez les applications téléchargées et entrez. Regardez la troisième option sur le nouvel écran, Historique des notifications, et activez-la. Mais n’acceptez que si vous êtes d’accord, sinon désinstallez l’application. Si vous avez accepté, vous devez maintenant cliquer sur la deuxième autorisation, Accès aux notifications, qui sera également désactivée. Sur le nouvel écran, faites défiler vers le bas et recherchez Historique des notifications. Entrez et activez la première option, Autoriser l’accès aux notifications. Vous acceptez et c’est tout. redémarrer le mobile

Historique des notifications, l’astuce pour voir les messages qui nous sont envoyés par WhatsApp puis ils sont supprimés

Maintenant que tout est activé, voyons comment cela fonctionne : ouvrez l’application Historique des notifications que vous avez installée. Vous verrez une énorme liste qui contient toutes les notifications que chaque application et système que vous avez sur votre smartphone a reçu ces derniers jours.

Recherchez Whatsapp. Vous verrez une liste de tous les messages envoyés par vos contacts, classés par heure, jour et contact. Et voici l’astuce : même si votre contact WhatsApp a supprimé le message après vous l’avoir envoyé, dans cette liste vous le verrez tel quel et vous saurez ce qu’il disait. Tout ce que vous avez à faire est de rechercher le message. Et nous vous donnons un exemple :

Votre ami Carlos vous a envoyé un message hier, le 15 juin, à 20h45, puis il l’a supprimé. Ouvrez l’application Historique des notifications, entrez WhatsApp et regardez la liste jusqu’à ce que vous trouviez le nom de Carlos et un message envoyé le 15/06/2023 à 20h45. Ce message que vous lisez sera celui qui a été supprimé par votre contact sur WhatsApp. La meilleure chose est que l’application vous permet de voir les notifications de plus de services, tels que Gmail.

Autres alternatives pour activer l’historique des notifications dans MIUI

Si vous ne vous débrouillez pas bien avec l’application que nous vous avons recommandée ou si vous préférez en utiliser une autre, jetez un œil à ces applications de l’Android Play Store dont les fonctions sont très similaires et le but est le même : activer et vous montrer le WhatsApp l’historique des notifications et d’autres applications sur votre mobile que votre système d’exploitation ou votre couche n’incluent pas :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :