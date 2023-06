Les messages vidéo commencent à arriver sur WhatsApp : voici comment vous pouvez les utiliser

WhatsApp a commencé à déployer des messages vidéo dans les versions bêta de son application pour iOS et Android.

Le logo WhatsApp, l’application de messagerie la plus utilisée au monde

Ces dernières semaines, WhatsApp n’a cessé d’améliorer ses applications mobiles avec de nouvelles fonctionnalités déjà présentes chez son grand rival sur le segment des clients de messagerie instantanée, Telegram. Ainsi, récemment, nous avons vu comment l’application détenue par Meta a été mise à jour avec trois fonctionnalités présentes dans Telegram presque depuis sa création, telles que l’édition de messages déjà envoyés, l’envoi d’images à une résolution maximale ou les canaux de diffusion.

Eh bien, voilà que nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé WABetaInfo, que WhatsApp a commencé à implémenter une nouvelle fonction « copiée » de Telegram dans ses applications mobiles : les messages vidéo. Ensuite, nous vous expliquerons comment enregistrer et envoyer des messages vidéo à partir de WhatsApp.

Messages vidéo WhatsApp, d’abord en version bêta

Il y a quelques mois, nous vous avons dit que WhatsApp travaillait pour inclure des messages vidéo dans ses applications mobiles et maintenant les gars de WABetaInfo ont découvert que cette nouvelle fonctionnalité a déjà été implémentée dans les dernières versions bêta pour iOS et Android, dont les numéros de build sont 23.12. 0,71 et 2,23.13.4, respectivement.

Ainsi, vous pourrez désormais enregistrer un message vidéo de 60 secondes et l’envoyer à n’importe quel contact via WhatsApp. Pour ce faire, il vous suffit d’appuyer et de maintenir enfoncé le bouton du microphone qui apparaît dans le coin inférieur droit, juste à côté de la barre de discussion, et une fois que l’icône devient celle d’une caméra vidéo, touchez-la pour commencer à enregistrer le message.

Vous devez garder à l’esprit que lorsque vous envoyez ou recevez un message vidéo, vous devrez appuyer dessus pour l’agrandir et écouter l’audio, comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons sur ces lignes.

De plus, WhatsApp a confirmé que les messages vidéo sont également cryptés de bout en bout, de sorte que personne, pas même WhatsApp, ne puisse y accéder et qu’il n’est pas possible de transférer des messages vidéo dans l’application.

La possibilité d’enregistrer et d’envoyer des messages vidéo via WhatsApp n’est actuellement disponible que pour certains bêta-testeurs iOS et Android, mais elle devrait toucher davantage d’utilisateurs de ces variantes dans les semaines à venir et le reste de la population dans un avenir pas trop lointain. .

Quoi qu’il en soit, si vous avez un mobile Android et que vous souhaitez profiter de cela et d’autres nouvelles fonctionnalités avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp Beta dès que possible.

