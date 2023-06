1000 Miglia 2023, la première voiture autonome roule aussi : comment ça marche et qui la conduit à distance

Le projet a été réalisé par le Politecnico di Milano. La course historique est la première étape dans l’expérimentation de la nouvelle technologie.

Entretien avec Sergio Savaresi

Professeur ordinaire d’automatique à l’École polytechnique de Milan

Il n’y aura pas seulement Lambda Spider Tipo 222 Lungo de 1920 ou Eleven Climax de Lotus de 1957, cette année au 1000 Miglia 2023 le Maserati MC20 Ciel, la voiture qui se conduit toute seule. « Nous sommes partis ce matin, notre voiture couvrira tout le parcours, mais seulement quelques tronçons en conduite autonome », explique Sergio Savaresi, professeur ordinaire d’automatique à l’école polytechnique de Milan. « Ce n’est que le début d’un projet ambitieux, notre objectif est de tester et de perfectionner cette technologie pour les 1000 Miglia 2024. L’année prochaine, nous visons à parcourir les 1500 kilomètres en autonomie totale ».

Les 1000 Miglia sont une course historique, pour Enzo Ferrari « la plus belle du monde », le parcours part de Brescia, puis atteint Rome et remonte en traversant les routes italiennes. « La course est parfaite car elle se déroule sur des parcours très différents, vallonnés, extra-urbains, sinueux, et nous permet ainsi de tester au mieux notre voiture autonome » ajoute Savaresi. « A 18h00 les garçons m’ont confirmé qu’ils avaient traversé Ferrare, tout va bien ».

Le défi de Conduite autonome de 1 000 milles

Le groupe de recherche travaille depuis des années pour tester les systèmes de contrôle des véhicules, « au cours des six dernières années, nous avons commencé à développer la conduite autonome, une technologie révolutionnaire qui aura un impact gigantesque sur la mobilité », déclare Savaresi, « et maintenant nous sommes prêts à testez les résultats avec les 1000 Miglia ». Le projet s’appelle Conduite autonome de 1 000 milles (1000-MAD). Des chercheurs de l’école polytechnique de Milan ont créé une voiture autonome, présentée le 11 juin 2023 dans le village des 1000 Miglia à Brescia, la voiture qui traverse désormais l’Italie. Comme Savaresi l’a expliqué Maserati MC20 Cielo il ne parcourra que quelques tronçons en mode de conduite autonome, « les tronçons accordés par l’autorisation du ministère des Infrastructures et des Transports pour effectuer des tests de conduite autonome sur la voie publique, c’est la première autorisation jamais accordée pour un parcours aussi long et varié ».

Il est clair qu’il y aura un superviseur à bord de la voiture lorsque la voiture est autonome. « Nous avons choisi Matthieu Marzotto, un pilote amateur ». Ce n’est pas un nom au hasard, en fait son oncle Giannino a remporté les 1000 Miglia en 1953, « et c’est ainsi que nous nous souvenons de lui 70 ans plus tard »

La mobilité du futur

La technologie des voitures autonomes progresse et promet de changer la mobilité du futur. Comme l’explique Savaresi, chacun tire ses propres chiffres, Elon Musk a déclaré que d’ici 2020, il serait normal d’en conduire un, il avait tort. « En réalité, cela pourrait être les années 1930, je ne sais pas si c’était la première ou vers la fin, mais cette décennie sera marquée par la conduite autonome ».

L’idée est de développer un modèle de robot taxi qui remplacerait les petites voitures, « les voitures resteront, mais pour la conduite émotionnelle, ce n’est pas aussi pratique que celui d’un navetteur ». Non seulement cela, selon Savaresi, tout le système de transport changerait radicalement, « la conduite autonome peut rendre la mobilité plus efficace et durable, aujourd’hui il y a tellement de voitures qui ne sont pas beaucoup utilisées, le problème du stationnement et de la circulation. Sans parler des accidents, le but est que la technologie les réduise à zéro, alors le zéro n’existe pas mais ça pourrait radicalement les réduire ».

