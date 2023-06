Comment utiliser la traduction simultanée sur votre mobile pour parler dans une autre langue

Google Traduction a une fonctionnalité de traduction simultanée qui est parfaite pour avoir une conversation avec une personne dans une langue que vous ne connaissez pas.

Google Traduction est votre allié idéal lorsque vous voyagez à l’étranger

Google dispose d’un écosystème complet d’applications natives vraiment utiles pour réaliser certaines tâches de notre quotidien, comme Gmail, Google Maps, Google Photos, Google Keep et surtout son moteur de recherche. Mais l’une des applications Google dont nous ne tirons pas le meilleur parti est Google Traduction, car cet outil est utilisé pour bien plus que traduire un texte dans une autre langue.

Pour cette raison, nous allons vous expliquer aujourd’hui comment vous pouvez utiliser la fonction de traduction simultanée de Google Translate pour communiquer avec une personne dans une autre langue.

Comment utiliser la traduction simultanée de Google Translate pour parler dans une autre langue

Google Traduction met à votre disposition deux outils de traduction simultanée grâce auxquels vous pourrez communiquer avec une autre personne dans une langue que vous ne parlez pas, comme l’anglais.

Ainsi, si vous voulez avoir une conversation verbale avec quelqu’un dans une autre langue, la première chose à faire est d’ouvrir l’application Google Translate sur votre mobile Android et de configurer à la fois votre langue maternelle et la langue cible.

Pour ce faire, touchez l’onglet à gauche qui se trouve juste en dessous de la zone de texte et sélectionnez votre langue maternelle, dans notre cas l’français, puis faites de même sur l’onglet à droite et choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez communiquer avec l’autre personne, par exemple en anglais.

Une fois cela fait, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le bouton Conversation qui apparaît dans le coin inférieur gauche de l’application et de commencer à parler dans votre langue maternelle, puisque Google Translate se chargera de le transcrire dans les deux langues, apparaissant en français et en haut et en anglais en bas.

Cependant, ce qui est vraiment intéressant avec cette fonction, c’est que, si vous cliquez sur l’icône du haut-parleur qui apparaît dans la partie supérieure droite de la zone de texte en anglais, l’application Google se chargera de jouer la transcription en audio dans cette langue et à en même temps, l’icône se transformera en une sous la forme d’un bouton « Stop ».

Mais ce n’est pas tout, car Google Traduction possède également une fonctionnalité qui vous permettra de communiquer couramment avec une autre personne dans une autre langue, par exemple en anglais. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l’option Conversation, de cliquer sur l’icône de la main agitée qui se trouve dans le coin supérieur droit et de placer le smartphone entre vous et l’autre personne, car, de cette manière, vous deux peut parler et écouter des traductions sur mobile à tour de rôle.

Si vous êtes une personne qui aime voyager à l’étranger, nous vous recommandons d’installer l’application Google Translate sur votre mobile, car en prenant en charge plus de 130 langues, elle peut vous éviter des ennuis. Dans notre cas, c’est déjà le cas.

Google Play Store | Traducteur de Google

