Qu’est-ce que le nettoyage en profondeur de votre mobile Xiaomi et comment pouvez-vous l’activer

MIUI cache un outil de nettoyage qui vous permettra de libérer de l’espace sur votre terminal. Nous vous expliquons comment cela fonctionne et comment vous pouvez l’utiliser.

Avec cette astuce simple, vous pouvez effectuer un nettoyage complet de votre mobile Xiaomi

MIUI, la couche de personnalisation des mobiles Xiaomi, Redmi et POCO, a un tel nombre de fonctions qu’il est impossible de toutes les connaître et, pour cette raison, nous découvrons de temps en temps de nouvelles fonctionnalités cachées du logiciel de la firme chinoise afin que vous peut tirer le meilleur parti de votre smartphone.

Ainsi, après vous avoir expliqué comment vous pouvez allumer votre lampe de poche Xiaomi sans toucher l’écran et comment vous pouvez accélérer votre mobile en seulement 5 touches, nous venons maintenant de vous révéler ce qu’est le nettoyage en profondeur de votre smartphone Xiaomi et comment vous pouvez l’utiliser.

Comment activer le nettoyage en profondeur sur votre mobile Xiaomi

Le nettoyage en profondeur est un outil intégré à MIUI avec lequel vous pouvez supprimer rapidement et facilement tous les fichiers indésirables et résiduels de votre terminal Xiaomi. Grâce à cette fonction cachée, vous pourrez libérer de l’espace de stockage, ce qui vous permettra d’améliorer les performances du terminal et d’avoir de la mémoire libre pour les choses dont vous avez vraiment besoin d’avoir stockées sur votre terminal.

Cette fonctionnalité de nettoyage en profondeur se trouve dans l’application « Sécurité », qui a l’icône d’un bouclier vert avec un éclair blanc au centre, il vous suffit donc d’ouvrir cette application, d’attendre la fin de l’analyse et de cliquer sur le Deep Bouton de nettoyage pour y accéder.

Une fois que vous touchez cette option, un écran apparaît avec les informations sur la mémoire libre dont vous disposez en haut et juste en dessous une série de sections avec les différents éléments que vous pouvez supprimer pour libérer de l’espace, auxquels vous pouvez accéder par en appuyant sur le bouton Nettoyer maintenant qui se trouve sous chacun d’eux.

Voici toutes les sections qui composent la fonction « Nettoyage en profondeur »:

Photos : toutes les images en double ou redondantes apparaissent ici

Applications : dans cette section, vous pouvez voir les applications que vous utilisez le moins et les supprimer

Données d’application : affiche les données résiduelles des applications installées que vous pouvez supprimer pour économiser de l’espace

Fichiers volumineux : dans cette section, vous verrez les fichiers volumineux que vous n’utilisez pas habituellement

Supprimer des vidéos : vous pouvez voir ici toutes les vidéos que vous avez enregistrées et supprimer celles qui ne sont pas importantes ou celles que vous avez déjà sauvegardées

Supprimer APK : enfin, à partir de cette section, vous pouvez supprimer tous les fichiers APK que vous avez téléchargés pour installer une application depuis l’extérieur du Play Store

Comment accéder au nettoyage en profondeur depuis l’écran d’accueil de votre mobile

MIUI vous permet également de configurer un raccourci vers cette fonction « Nettoyage en profondeur » sur l’écran d’accueil de votre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO et pour cela il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Entrez les paramètres de votre mobile Xiaomi

Accéder à la rubrique Candidatures

Cliquez sur l’option Paramètres de l’application système

Appuyez sur l’application Sécurité

Cliquez sur la section Gérer les raccourcis

Activez le Switch à droite de l’option Nettoyage en profondeur

De plus, à partir de cette section de gestion des raccourcis, vous allez également créer deux autres raccourcis vers deux autres fonctions de nettoyage : « Clean » et « Cleaner ».

Le premier d’entre eux a une icône de balai vert et se charge de supprimer tout ce qui est en attente de suppression dans le cache et le second a une icône de poubelle jaune et vous permet d’accéder au « Cleaner », une fonction de nettoyage la plus simple avec lequel vous pourrez supprimer les fichiers en cache, les fichiers et packages obsolètes et les fichiers résiduels.

