Comment réparer une photo floue avec Google Photos

L’application Google Photos cache une fonction secrète qui vous permettra de réparer les photos floues de votre bibliothèque.

L’application Google Photos sur un mobile Android

Depuis que Google a décidé de supprimer le stockage gratuit et illimité dans Google Photos, le grand service de sauvegarde de photos G a reçu un grand nombre de nouvelles fonctionnalités principalement axées sur la transformation de cette application en un éditeur de photos complet et donc, par exemple, Google Photos vous permet désormais de dessiner sur une photo ou appliquez des filtres Real Tone à n’importe quelle image de votre galerie.

applications de photographie

Mais le nombre de fonctions d’édition de Google Photos est tel qu’il est impossible de toutes les connaître et, pour cette raison, nous allons aujourd’hui parler d’une fonction cachée de l’application Google pour enregistrer des photos dans le cloud que vous n’avez sûrement pas savoir et avec lequel vous pourrez corriger ces photos floues que vous avez prises en déplacement.

Vous pouvez ainsi corriger les photos floues avec Google Photos

Même si vous avez un téléphone portable avec un bon appareil photo, vous avez sûrement plus d’une fois pris une photo floue en essayant de capturer un instantané d’un sujet en mouvement et sûrement plus tard vous les avez supprimées de votre smartphone.

Eh bien, à partir de maintenant, cela ne sera plus nécessaire, puisque nous allons découvrir une astuce Google Photos vraiment utile, grâce à laquelle vous pourrez corriger toutes ces photos floues.

Pour réparer une photo floue avec Google Photos, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Google Photos sur votre mobile Android

Trouver une photo floue dans votre galerie d’images

Google Photos détectera qu’il s’agit d’une image floue et vous en montrera plusieurs photos plus claires au bas de l’application.

Appuyez sur chacun d’eux pour sélectionner celui qui vous convient le mieux et appuyez sur le bouton Rafale qui apparaît sur la barre inférieure

Enfin, cliquez sur l’option Conserver uniquement cette photo afin que les modifications soient enregistrées et que les pires clichés soient éliminés

Il est clair que cette fonction de Google Photos ne peut pas faire de miracles, mais elle vous donne la possibilité d’améliorer ces photos floues de personnes ou d’animaux en mouvement et de les retoucher pour leur donner une nouvelle vie.

Si vous utilisez souvent l’application Google Photos et que vous souhaitez en tirer le meilleur parti, nous vous recommandons de consulter notre guide avec les meilleures astuces Google Photos.

