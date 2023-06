Comment retrouver un bracelet Xiaomi Smart Band perdu de la manière la plus simple possible : vous n’avez besoin que de votre mobile et d’une bonne oreille

Les appareils intelligents deviennent de plus en plus petits et il est très facile de les perdre de vue, même s’il s’agit de montres intelligentes que nous portons habituellement à nos poignets. Imaginez que vous avez un Xiaomi Smart Band en charge, ou que vous l’avez retiré pour prendre une douche (malgré le fait que la plupart sont submersibles) ou pour toute autre raison. Imaginez que cela se produise et que vous ne puissiez pas le trouver. Eh bien, pas de panique, il est facile de les localiser.

Xiaomi inclut un système de vibration qui peut être activé depuis notre mobile et qui n’a qu’un seul inconvénient, nous devrons être à la bonne distance de notre Smart Band pour que la connexion Bluetooth puisse remplir sa tâche. Mais connaissant l’astuce, il suffira de l’activer, de se promener dans notre maison, au bureau, à la salle de sport ou ailleurs et d’attendre qu’il opère sa magie.

Le moyen le plus simple de retrouver votre Smart Band perdu

Comme nous l’avons dit, la méthode pour localiser notre Smart Band perdu, quelle que soit sa version, du plus ancien Xiaomi Mi Band au dernier Xiaomi Smart Band 8, est purement native. Il s’agit d’une fonctionnalité supplémentaire incluse dans l’application Mi Fitness qui a remplacé le Mi Fit, aujourd’hui disparu. Afin de trouver le bracelet, oui, nous devrons répondre à quelques exigences.

Le premier sera que nous avons le Xiaomi Smart Band configuré dans My Fitness. Certains utilisateurs préfèrent utiliser ces bracelets en mode « muet », sans même les connecter à un téléphone, afin qu’il indique l’heure comme une montre traditionnelle. Si tel est votre cas, vous ne pourrez pas le localiser avec cette méthode. La deuxième exigence est que le bracelet soit à portée de la connexion Bluetooth du mobile, qui est généralement d’environ 10 mètres. Donc, si la zone de recherche est large, nous vous recommandons d’exécuter cette méthode en vous promenant et en élargissant ainsi la zone de couverture. Mais allons-y.

Pour localiser notre Smart Band perdu, nous n’avons qu’à ouvrir l’application My Fitness que nous aurons installée sur notre mobile Xiaomi (ou toute autre marque). Là, nous accédons à la section ‘Profil’ puis nous entrons dans la configuration de notre Xiaomi Smart Band. Dans notre cas, dans la configuration du Xiaomi Smart Band 7. Une fois à l’intérieur, cliquez sur ‘Localiser le bracelet’ et la magie opèrera. Une fois la commande reçue via Bluetooth, le bracelet se mettra à vibrer sans arrêt et il ne vous restera plus qu’à tendre l’oreille pour le localiser. Aussi simple que cela. Nous vous laissons le résumé.

Pas à pas, comment retrouver un bracelet Xiaomi perdu

Nous ouvrons l’application Xiaomi Mi Fitness

Nous accédons à notre profil

Nous entrons dans la configuration du Smart Band que nous avons ajouté

Cliquez sur ‘Localiser le bracelet’

On repère le bracelet par sa vibration

Prêt

Bonne chasse et soyez plus prudents pour la prochaine !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :