Le ministère de la Santé a lancé une application pour avertir les moustiques : voici comment fonctionne Mosquito Alert

Les moustiques sont devenus l’une des préoccupations des sciences de la santé dans notre pays.

Les moustiques sont l’un des principaux vecteurs de multiples maladies

Normalement, nous trouvons des applications qui nous permettent d’identifier pratiquement tout. Il existe des applications qui permettent d’identifier les races de chats et d’autres de rechercher des plantes médicinales ou d’identifier des champignons avec le mobile. Ainsi, le ministère de la Santé a maintenant décidé de lancer sa propre application soutenue par le CSIC, cette fois dans le but d’alerter sur les moustiques et de créer une carte globale de notre pays de dispersion des différentes espèces de cet insecte. L’objectif est clair : lutter contre l’expansion des espèces envahissantes sur l’ensemble de notre territoire et tenter de générer une cartographie claire de la place qu’y occupent ces espèces.

Pour cette raison, le ministère de la Santé a lancé cette application que nous pouvons télécharger entièrement gratuitement et qui est le premier exemple en Europe de « science citoyenne » dans laquelle le gouvernement et les citoyens unissent leurs forces pour essayer d’en savoir plus sur ces espèces .

Comment fonctionne « Alerte Moustique »

« Mosquito Alert » est une application qui a une initiative de « science citoyenne ». En gros, c’est nous qui allons nous avertir si l’un de ces insectes nous a piqués. En fait, la devise avec laquelle elle a été réalisée est « Si ça vous pique, Prévenez! ». Le projet a été réalisé par le CSIC, l’Université Pompeu Fabra (UPF), le Centre de recherche écologique et d’applications forestières (CREAF) et l’Institut catalan de recherche et d’études avancées (ICREA). L’objectif de chacun d’entre eux est clair : essayer d’accroître nos connaissances sur la propagation des moustiques dans notre pays.

Surtout s’il s’agit de moustiques qui ne sont pas endémiques à notre pays mais viennent d’ailleurs et peuvent transmettre des maladies auxquelles nous ne sommes pas habitués, comme le moustique tigre ou le moustique japonais, comme le souligne le Huffington Post.

L’objectif de cet outil est de nous aider à identifier les insectes avec nos téléphones portables et en signalant via cette application afin que les experts entomologistes de la communauté de recherche puissent préparer une carte complète de la situation que nous vivons et de l’étendue de ces espèces, en particulier la terres domaniales.

Créer une carte des piqûres de moustiques tigres est l’une des premières missions de cette application, mais ce n’est pas exclusivement la seule, puisque l’objectif est aussi de détecter l’apparition d’autres moustiques pouvant faire contracter la fièvre jaune dans la population.

Vous pouvez télécharger « Mosquito Alert » sur iOS ou Android et c’est une application totalement gratuite.

