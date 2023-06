macOS Sonoma permet aux développeurs de porter des jeux Windows sur Mac, voici comment cela fonctionne

L’une des nouvelles fonctionnalités de macOS Sonoma est le mode Jeu, qui, selon Apple, améliore les performances de jeu sur les Mac Apple Silicon. Mais il y a autre chose qu’Apple a fait pour transformer le Mac en une plate-forme de jeu, et cela inclut de permettre aux développeurs de transférer facilement des jeux Windows sur le Mac avec un nouvel outil de portage de jeu. Continuez à lire pendant que nous détaillons le fonctionnement du mode jeu et de l’outil de portage de jeu.

Exécuter des jeux Windows sur macOS n’est pas exactement une nouveauté. Il existe des plates-formes comme Wine et Crossover qui traduisent les API du système d’exploitation de Microsoft afin que les ordinateurs Mac puissent exécuter des logiciels Windows. Avec macOS Sonoma, Apple implémente des solutions similaires directement dans le système, il sera donc encore plus facile pour les développeurs d’apporter leurs jeux PC sur Mac.

La société a publié un nouvel outil de portage de jeu, qui aidera les développeurs à exécuter leurs jeux sur Mac avec peu ou pas d’effort. Fait intéressant, l’outil de portage de jeux d’Apple est basé sur Wine, une plate-forme open source populaire qui traduit les logiciels Windows en environnements Unix (tels que macOS et Linux).

Mais Apple fait plus que simplement faire fonctionner ces jeux sur macOS. Comme expliqué par la société, Game Porting Tool est également capable de traduire DirectX 12 en Metal 3. Pour ceux qui ne sont pas familiers, DirectX est une API disponible sur les consoles Windows et Xbox qui gère le rendu graphique et les sons du jeu, similaire à l’API Metal d’Apple.

Construire un jeu macOS natif

Certains jeux peuvent fonctionner correctement sans un seul changement dans le code. Apple a utilisé The Medium comme exemple. Cependant, la société note que la version macOS native du jeu fonctionne encore mieux avec presque le double de la fréquence d’images sur le même matériel. Et c’est pourquoi Apple encourage les développeurs à faire plus que simplement exécuter des versions traduites de leurs jeux Windows.

Après avoir utilisé Game Porting Tool pour tester un jeu Windows sur macOS, les développeurs peuvent utiliser de nouveaux outils pour convertir les graphiques DirectX en Metal. En conséquence, le jeu peut fonctionner de manière native avec de bien meilleures performances. Le SDK macOS Sonoma aide également les développeurs à tirer parti d’autres fonctionnalités système natives, telles que la prise en charge des contrôleurs de jeu, de l’audio spatial et de la vidéo HDR.

Mode de jeu

En plus de l’outil de portage de jeu, les développeurs peuvent profiter du mode jeu, qui est intégré à macOS Sonoma. Selon Apple, lorsque le mode jeu est actif, « le système donne la priorité à l’expérience de jeu pour le jeu au premier plan ».

La latence Bluetooth pour les AirPod est considérablement réduite, le taux d’échantillonnage Bluetooth pour les contrôleurs PlavStation et Xbox est doublé et le jeu reçoit une priorité GPU et CPU plus élevée, ce qui conduit à des fréquences d’images plus stables et soutenues. Tout cela se produit automatiquement pour les applications macOS avec un droit de jeu.

Conclusion

Le Mac n’a jamais été connu pour être une plate-forme de jeu, mais Apple veut changer cela. Désormais, avec les puces Apple Silicon, les Mac ont plus de puissance que jamais. Apple essaie de montrer aux développeurs que leurs jeux valent la peine d’être intégrés à macOS. Et bien sûr, cela finira par ajouter une grande valeur à la plateforme.

macOS Sonoma est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. Une bêta publique sera publiée le mois prochain, tandis que la sortie officielle est attendue cet automne. Plus de détails sur la version bêta sont disponibles sur le site Web des développeurs Apple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :