Android Auto 9.7 est maintenant disponible : tous les changements et comment mettre à jour

A partir d’aujourd’hui, il est déjà possible de télécharger la nouvelle version d’Android Auto via Google Play.

La nouvelle version d’Android Auto atteint déjà les mobiles et les voitures compatibles

Une nouvelle version d’Android Auto est déjà en route pour les téléphones et les voitures Android compatibles. Il s’agit de la version 9.7, dont la mise à jour vient d’être déployée via le Google Play Store via la branche stable, de sorte qu’elle atteindra bientôt tous les appareils, même ceux des utilisateurs qui ne sont pas inscrits au programme bêta.

Dans ce cas, nous parlons d’une mise à jour mineure, qui vise à corriger les bugs et à améliorer le fonctionnement du système. Pour le moment, il n’y a aucune trace des nouvelles présentées à Google I / O 2023 qui visaient à améliorer l’expérience avec la plate-forme, ce qui est logique, puisque l’entreprise elle-même a assuré qu’il faudrait un certain temps pour être disponible.

Vous pouvez maintenant télécharger Android Auto 9.7 via le Google Play Store

La liste officielle des modifications de la mise à jour publiée par Google dans le Play Store ne révèle pas beaucoup d’informations sur cette version, au-delà d’indiquer les « corrections de bugs et améliorations de performances » déjà classiques, ainsi que d’autres nouvelles fonctionnalités qui étaient déjà présentes dans les versions précédentes . de la plateforme, comme la possibilité d’activer ou de désactiver le mode sombre dans l’interface quel que soit le thème utilisé sur le mobile.

Bien que cela n’ait pas été confirmé, il est très probable que cette mise à jour résoudra les problèmes de connexion que certains utilisateurs signalent depuis longtemps et qui semblent affecter les versions 9.4, 9.5 et 9.6. Lors de nos tests, nous n’avons trouvé aucune défaillance de ce type et tout semble fonctionner normalement, y compris les applications Android Auto tierces et la connexion avec différents appareils Android de différents fabricants.

Pour télécharger Android Auto 9.7, rendez-vous simplement sur la page de l’application dans le Google Play Store et appuyez sur le bouton « Mettre à jour ». La dernière version de la plateforme commencera automatiquement à être téléchargée et installée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :