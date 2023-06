Comment installer iOS 17 Beta sur votre iPhone

Apple lance l’un des plus grands événements de l’année, la WWDC, le 5 juin. Et comme prévu, le géant de la technologie a lancé un tas de produits, dont iOS 17. Oui, iOS 17 a été annoncé pour les iPhones éligibles.

Peu de temps après l’annonce, iOS 17 Developer Beta a également été publié. Oui, la toute première version d’iOS 17 est disponible pour les développeurs enregistrés. Si vous souhaitez tester iOS 17 sur votre téléphone, ce guide vous montrera comment rejoindre la version bêta du développeur iOS 17 et comment télécharger la version bêta d’iOS 17 sur votre iPhone.

iOS 17 est livré avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, vous pouvez consulter la liste complète des fonctionnalités en naviguant ici. Avant de passer aux étapes, voici une liste des iPhones pris en charge par iOS 17.

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro et Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro et Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro et Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro et Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

Comment obtenir la version bêta du développeur iOS 17

Cette année, avec l’une des versions d’iOS 16, Apple a supprimé le processus d’installation des profils de développeur utilisés pour recevoir les mises à jour bêta. Et maintenant, les utilisateurs n’ont qu’à s’assurer qu’ils sont connectés avec leur compte et, en fonction du compte, les utilisateurs auront la possibilité de choisir la mise à jour bêta ou la construction publique.

Créer un compte développeur

De nombreux utilisateurs avaient l’habitude de télécharger des profils bêta à partir de sites tiers et de les installer sur leur iPhone, ce qui leur donnait accès gratuitement à Developer Beta. Mais depuis qu’Apple n’utilise plus le profil Beta, ce n’est plus possible.

Vous devez donc avoir un compte de développeur enregistré pour obtenir la version bêta du développeur. Si vous n’avez pas de compte développeur, vous pouvez en créer un en suivant les instructions sur le site officiel d’Apple

https://developer.apple.com/programs/enroll/

Connectez-vous avec le compte développeur

Une fois que vous avez le compte développeur, vous devez vous connecter avec le même compte sur votre iPhone éligible. Vous pouvez vous connecter dans les paramètres en utilisant la solution habituelle.

Comment télécharger et installer iOS 17 Beta

Il est maintenant temps de découvrir iOS 17 avec la première version bêta pour les développeurs. Voici le processus.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone. Accédez à Général > Mise à jour logicielle. Ici, vous verrez deux options en haut, Mises à jour automatiques et Mises à jour bêta. Appuyez sur l’option Mises à jour bêta. Sélectionnez maintenant la version bêta du développeur iOS 17 et revenez en arrière. Une fois que vous avez opté pour la version bêta du développeur iOS 17, vous verrez immédiatement la première version bêta du développeur sur la page de mise à jour du logiciel. Appuyez sur Télécharger et installer pour profiter d’iOS 17 sur votre iPhone. C’est ça.

Pour l’instant, seule la version bêta du développeur est disponible. La version bêta publique sera publiée le mois prochain. Donc, si vous n’avez pas de compte développeur qui nécessite des frais d’abonnement, vous pouvez attendre la bêta publique.

