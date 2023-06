macOS Sonoma apporte un nouvel écran de verrouillage avec des fonds d’écran aériens, voici comment cela fonctionne

macOS Sonoma, ou macOS 14, est la nouvelle version du système d’exploitation Mac. Il est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que les widgets de bureau, les améliorations FaceTime et iMessage, la prise en charge des applications Web et de nouveaux outils pour l’édition de PDF. Mais macOS Sonoma a également un nouvel écran de verrouillage et des fonds d’écran aériens. Lisez la suite pendant que nous détaillons comment cela fonctionne.

Un premier aperçu du nouvel écran de verrouillage de macOS Sonoma

Comme annoncé par Apple lors de la WWDC 2023, macOS Sonoma est livré avec de nouveaux économiseurs d’écran aériens similaires à ceux déjà disponibles dans tvOS pour les utilisateurs d’Apple TV. Mais sur Mac, ils font partie de quelque chose de plus grand : un nouvel écran de verrouillage repensé, similaire à celui d’iPadOS.

Le Mac a toujours eu un écran de verrouillage qui s’affiche lorsque vous réveillez l’ordinateur ou passez d’un utilisateur à l’autre. Cependant, la plupart des utilisateurs n’ont peut-être jamais prêté beaucoup d’attention à l’écran de verrouillage macOS. Mais avec macOS Sonoma, l’écran de verrouillage est devenu plus important. Tout d’abord, il ressemble exactement à l’écran de verrouillage de l’iPhone et de l’iPad, qui affiche l’horloge et la date en haut de l’écran.

La nouvelle version de macOS est livrée avec plusieurs nouveaux fonds d’écran – oui, vous avez bien lu, des fonds d’écran. Plus précisément, il y a 22 nouveaux fonds d’écran disponibles organisés dans les catégories suivantes : Paysage, Paysage urbain, Sous-marin et Terre. Mais ces fonds d’écran fonctionnent également sur l’écran de verrouillage.

Lorsque vous choisissez l’un de ces fonds d’écran, il s’affiche sous forme d’image statique sur le bureau. Mais dès que votre Mac entre dans l’écran de verrouillage, le fond d’écran se déplace comme un économiseur d’écran aérien. Lorsque vous déverrouillez le Mac, il s’arrête en douceur et reste figé dans ce cadre. Voici comment Apple décrit la nouvelle fonctionnalité :

De nouveaux économiseurs d’écran au ralenti représentant des lieux à couper le souffle du monde entier sont magnifiques sur votre grand écran Mac. Lorsque vous vous connectez, ils deviennent en toute transparence votre fond d’écran.

Voici comment essayer la version bêta

Les développeurs peuvent désormais essayer macOS Sonoma en inscrivant leur Mac au programme pour développeurs Apple. Vous trouverez plus de détails sur la façon d’obtenir la mise à jour bêta sur le site Web des développeurs Apple. Apple indique que macOS Sonoma sera disponible pour tout le monde cet automne, tandis qu’une version bêta publique devrait être publiée d’ici juillet.

macOS Sonoma est compatible avec les Mac sortis en 2018 et plus tard.

