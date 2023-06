Comment télécharger watchOS 10 Dev Beta sur votre Apple Watch

Aujourd’hui, Apple lance sa World Wide Developer Conference (WWDC), présentant ses dernières avancées logicielles. Parmi les mises à jour, watchOS 10 apporte une mise à niveau logicielle indispensable à l’Apple Watch. Ce sont quelques-unes des principales attractions de watchOS 10 – nouvelle pile intelligente, applications repensées, fonctionnalités de santé, nouveaux cadrans de montre, etc.

watchOS 10 est déjà disponible pour les développeurs à des fins de test, si vous êtes développeur, voici comment vous pouvez télécharger et installer watchOS 10 beta sur votre Apple Watch.

Les critères d’éligibilité restent inchangés pour watchOS 10, ce qui indique que la mise à jour est disponible pour tous ceux qui utilisent watchOS 9. watchOS 10 est disponible pour Apple Watch Series 4 ou les modèles plus récents. Apple pousse le nouveau logiciel sur la montre avec 21R5275t.

Actuellement, le nouveau logiciel est exclusivement disponible pour les développeurs, la version bêta publique devant arriver au début du mois prochain. Si vous êtes développeur, vous pouvez librement installer la beta de développement de watchOS 10 sur votre montre.

En parlant de changements, watchOS 10 est livré avec de nouveaux Widgets Smart Stack auxquels on peut accéder facilement en tournant la couronne numérique. Apple a également repensé les applications pour mieux fonctionner avec l’écran de l’Apple Watch. La mise à jour apporte également des améliorations aux fonctionnalités de cyclisme et de randonnée. Les fonctionnalités d’iOS 17 telles que les cartes hors ligne et NameDrop fonctionnent également avec watchOS 10. Vous pouvez consulter la liste complète des modifications apportées avec watchOS 10 en accédant à cet article.

Vous souhaitez tester les nouvelles fonctionnalités de votre Apple Watch ? Voici comment vous pouvez télécharger la version bêta du développeur watchOS 10.

watchOS 10 Développeur Bêta

Si votre iPhone ou iPad fonctionne sur la dernière version de la version bêta du développeur iOS 17, vous pouvez facilement charger la version bêta de watchOS 10 sur votre montre.

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Général > Mise à jour logicielle. Sélectionnez Mises à jour bêta et activez l’option WatchOS 10 Developer Beta. Revenez en arrière et téléchargez la première version bêta de watchOS 10. C’est ça.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et connectée à un réseau Wi-Fi. Après avoir installé le profil bêta, ouvrez l’application Apple Watch sur votre téléphone, accédez à Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer, puis installez le nouveau logiciel.

La mise à jour bêta de watchOS 10 va maintenant être téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Et une fois le processus d’installation terminé, votre montre redémarrera. Une fois que tout est fait, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

