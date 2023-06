Comment republier des publications et des stories Instagram

Republier des histoires et des publications Instagram est extrêmement facile! Suivez notre tutoriel et découvrez comment le faire en quelques minutes.

Instagram permet à tout utilisateur de republier ses propres publications et histoires ou celles d’autres personnes.

Avez-vous déjà ressenti le besoin de republier une publication ou une storie Instagram ? Si vous ne l’avez pas fait parce que vous ne saviez pas quelles étaient les étapes à suivre, nous tenons à vous informer que vous êtes au bon endroit. Contrairement à ce que beaucoup pensent, mener cette action au sein du réseau social respectif est plus facile qu’il n’y paraît.

Depuis un certain temps déjà, Instagram permet à tout utilisateur de republier des publications et des histoires. Bien que les étapes à suivre pour mener à bien cette action aient changé ces dernières années, il n’est pas nécessaire d’être un expert des réseaux sociaux pour pouvoir reposter ses propres publications et histoires ou celles d’autres personnes.

Republier des publications et des stories sur Instagram est aussi simple que cela

Avant de vous montrer comment effectuer ce type de procédure au sein d’Instagram, il est nécessaire de préciser que les « republications » ne peuvent être effectuées qu’au sein de la fonction appelée « Stories », qu’est-ce que cela indique ? Que tous les reposts apparaîtront sur les stories Instagram.

En d’autres termes, ce réseau social ne vous permet pas de republier une publication dans le flux, une fonction qui n’a encore été incluse dans aucune des versions d’Instagram pour les appareils mobiles (iOS et Android).

Comment republier vos propres publications Instagram ?

Si vous souhaitez donner de la pertinence à l’une des publications que vous avez téléchargées sur votre profil Instagram, vous pouvez les republier en suivant toutes les étapes que nous vous laissons ci-dessous.

Vous devrez d’abord ouvrir l’application Instagram à partir de votre appareil mobile.

Une fois dans le réseau social, vous devez cliquer sur votre profil, qui se trouve dans le coin inférieur droit de l’écran.

Au sein de votre profil Instagram, vous devrez rechercher la publication que vous souhaitez republier. Lorsque vous l’avez localisé, vous devez cliquer dessus.

Ensuite, vous devrez cliquer sur l’icône appelée « Envoyer » (elle a la forme d’un avion en papier).

Un menu s’affichera avec plusieurs options, cliquez sur celle qui dit « Ajouter à l’historique ».

Enfin, vous devrez cliquer sur le bouton qui dit « Votre histoire », cela vous permettra de reposter votre publication.

Comment republier les publications des autres utilisateurs d’Instagram ?

Si vous souhaitez partager un contenu spécifique avec vos abonnés, vous pouvez republier les publications des autres utilisateurs dans votre storie Instagram. Cela vous permettra de partager n’importe quelle histoire avec vos amis simplement et rapidement.

Ouvrez l’application Instagram et recherchez la publication de l’utilisateur que vous souhaitez republier. Une fois que vous l’avez trouvé, vous devez cliquer sur l’icône qui a la forme d’un avion en papier.

Par conséquent, vous devrez cliquer sur la première option qui apparaît en bas à gauche de l’écran (celle qui dit « Ajouter à l’historique »).

Pour republier cette publication, vous devez cliquer sur le bouton qui dit « Votre histoire », cela fera apparaître cette publication sur votre storie Instagram.

Comment republier vos anciennes stories Instagram ?

Grâce aux dernières fonctionnalités que l’application Instagram pour Android et iOS a reçues, il est désormais possible de republier ces anciennes histoires qui ont été téléchargées sur le réseau social respectif. De la manière suivante:

Vous devez d’abord ouvrir l’application Instagram. Ensuite, vous devrez accéder à votre profil (en cliquant sur votre photo de profil, qui se trouve en bas à gauche de l’écran).

Dans la section intitulée « Histoires en vedette », vous devez cliquer sur « Nouveau ».

Sélectionnez l’histoire que vous souhaitez republier.

Cliquez sur « Suivant ».

Cliquez sur l’option bleue qui dit « Terminé ».

Cliquez sur « En vedette » pour pouvoir rouvrir cette histoire.

Dans l’histoire en question, vous devrez cliquer sur « Envoyer ».

Cliquez sur « Ajouter à l’histoire ».

Et, comme dernière étape, vous devrez cliquer sur « Votre histoire » pour que cette ancienne histoire puisse être republiée correctement.

Comment republier les stories des autres sur Instagram ?

Si vous avez été tagué dans une story, Instagram vous permet de la republier sans trop de complications. Bien entendu, seules les Stories dans lesquelles vous avez été tagué peuvent être repostées, qu’est-ce que cela indique ? Que si l’autre personne ne vous a pas tagué dans l’histoire, vous ne pourrez pas la republier.

Pour commencer, vous devrez ouvrir l’application Instagram que vous avez installée sur votre appareil mobile. Au sein du réseau social en question, vous devrez cliquer sur l’icône des messages privés, qui se trouve dans le coin supérieur droit de l’écran.

Par conséquent, vous devez accéder au message où vous avez été tagué dans la story.

Ensuite, vous devrez cliquer sur l’option qui dit « Ajouter à votre histoire ».

Et, enfin, vous devez cliquer sur « Votre histoire » pour pouvoir faire le repost respectif.

Sans rien ajouter de plus à cet égard, à partir d’ici, nous vous conseillons d’éviter de télécharger des applications qui « promettent » de permettre le repostage automatique des publications. Bien qu’il existe des outils qui fonctionnent, comme celui qui vous permet de visualiser les stories Instagram sans être vu, il y en a beaucoup dans le Play Store et l’App Store qui sont inutiles.

