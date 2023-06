WWDC 2023 : comment regarder la présentation d’iOS 17 et le reste de l’actualité d’Apple en direct

Nous vous expliquons comment suivre en direct la conférence principale de l’événement développeur Apple le plus important de l’année.-

L’invitation qu’Apple a envoyée aux participants de la WWDC 2023

Ce lundi 5 juin commence la WWDC 2023, la plus importante conférence de développeurs de l’année organisée par Apple, où la société de Cupertino annoncera les principales nouvelles destinées à ses différentes plateformes et services, notamment iOS, iPadOS, WatchOS et macOS ; en plus de présenter de nouveaux produits qui débarqueront bientôt sur le marché. Nous allons vous dire comment vous pouvez suivre la présentation en direct.

Le discours principal de la WWDC 2023 promet d’être chargé de nouvelles cette année, car Apple a travaillé sur un grand nombre de changements visant ses principales plates-formes. De plus, toutes les rumeurs suggèrent que nous verrons de nouveaux appareils dans les différentes familles qui composent le catalogue de l’entreprise.

Calendrier et comment regarder la WWDC 2023 en direct et en ligne

Comme chaque année, Apple diffusera en direct la keynote principale de sa conférence développeurs. Il durera près de deux heures et pourra être suivi sur le site officiel de l’événement.

Les personnes qui possèdent un appareil Apple TV pourront également regarder l’événement sur leur téléviseur grâce à l’émission spéciale qu’Apple fournira le même jour. Bien sûr, Apple diffusera également l’événement via YouTube, et il pourra être suivi via la diffusion que nous proposons sous ces lignes :

L’événement aura lieu le lundi 5 juin à 19h00, heure espagnole. À partir de ce moment, vous pourrez découvrir toutes les actualités présentées par Apple si vous restez à l’écoute d’Netcost-security.fr. Si vous préférez, vous pouvez également suivre la WWDC 2023 avec nos confrères d’iPadizaté.

Qu’espérons-nous voir pendant la WWDC 2023 ?

Le discours principal de la WWDC 2023 est l’un des événements Apple les plus importants de l’année, avec l’événement de présentation de l’iPhone qui aura lieu en septembre. Pour cette année, la société devrait annoncer d’excellentes nouvelles dans l’ensemble de son portefeuille de produits et services. C’est tout ce que nous espérons voir :

iOS17

iPadOS 17

regarder OS 9

mac OS 14

tvOS 17

xrOS ou RealityOS

Lunettes Apple Reality Pro

Nouveaux ordinateurs Mac

En plus de toutes ces nouvelles, nous nous attendons à voir de nombreuses autres annonces liées au reste des plates-formes d’Apple, ainsi que des changements qui affecteront principalement les développeurs qui créent des applications et des expériences destinées aux services de l’entreprise.

