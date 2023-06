Comment garder votre maison ou votre entreprise sous surveillance depuis votre mobile Xiaomi : caméras de sécurité et capteurs de porte

L’écosystème Xiaomi est immense et comprend des mobiles, des cuiseurs à riz, des scooters électriques ou des réfrigérateurs. Mais la marque fabrique également des appareils avec lesquels nous pouvons garder notre maison en sécurité, surveillée et alerte. Voyons ce que nous offre votre domotique de sécurité, des caméras HD intelligentes aux capteurs de porte connectés à votre mobile.

Et c’est que Xiaomi connaît ses utilisateurs, et pour cette raison, il propose un catalogue de produits qui va de la protection de votre maison à l’intérieur et à l’extérieur avec des caméras de sécurité, aux capteurs pour savoir si votre animal sort de sa cage lorsque vous n’êtes pas chez vous. , ou votre bébé sort du berceau.

Caméra intelligente Xiaomi C200

Caméra minuscule mais puissante et polyvalente, la Xiaomi Smart Camera C200 est idéale comme appareil « d’intérieur » pour l’intérieur de la maison, et ses utilisations vont de la surveillance d’une pièce spécifique à la porte d’entrée ou de son utilisation comme webcam pour parler par visioconférence et retrouvez vos proches lorsque vous n’êtes pas à la maison, grâce à son système de sonorisation bidirectionnelle.

Avec vision nocturne et pouvant être placé même au plafond, le LA C200 est équipé d’un moteur à deux axes avec fonction panoramique, inclinaison et zoom avec un angle de vision horizontal de 360°, une qualité vidéo FullHD 1080p, 2,0 mégapixels et wdr.

Et l’une de ses fonctionnalités les plus utiles est la détection de personnes par IA, donc si quelqu’un entre dans le champ de vision de la caméra, il commencera à les suivre et à les enregistrer. Et vous pouvez le voir sur votre mobile depuis l’application Mi Home / Xiaomi Home, également compatible avec les assistants Amazon Alexa et Google Home.

Caméra intelligente Xiaomi C300

Appliquant une série d’améliorations au modèle précédent tout en conservant sa polyvalence, sa conception et sa taille, la Xiaomi Smart Camera C300 a une qualité d’image à une résolution 2K HD grâce à son objectif de 3 mégapixels avec une ouverture focale f/1.4 pour capturer dans des conditions de faible luminosité

Le C300 dispose également d’un son bidirectionnel pour les conversations, la vision nocturne, il peut être placé à l’envers au plafond, il dispose du même système de détection de personne AI et de la possibilité de visualiser les images qu’il enregistre via mobile.

Caméra intelligente Xiaomi C400

Le modèle le plus haut de gamme des trois, la Smart Camera C400 comprend toutes les fonctionnalités des modèles précédents, de la détection de personne par IA à la vision nocturne et une application pour la visualiser sur votre mobile. Mais tout cela élevant la résolution à 2,5K avec un objectif de 4 MP, la compatibilité avec le Wi-Fi 2,4/5 GHz et la fonction de rotation à 360º à sa base pour capturer tous les angles de la pièce dans laquelle vous le placez. .

La conception panoramique/inclinaison/zoom à double moteur permet à l’objectif de pivoter vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Lors de la vérification de votre smartphone loin de chez vous, vous pourrez avoir une vue panoramique de ce qui s’y passe, de sorte que vous aurez un sentiment de sécurité totale.

Ma caméra 2K

Avec un design très compact pour la rendre hautement portable et plaçable où vous voulez, la Mi Camera 2K trompe par sa taille car elle est capable de fournir une qualité d’image 2K ultra-nette, elle est livrée avec vision nocturne infrarouge, détection de mouvement et bidirectionnelle audio pour les appels.

Il partage essentiellement la même technologie que les précédents, mais quelque chose de nouveau : il a un support magnétique, vous pouvez donc le placer sur une grande variété de surfaces et il restera fixé à l’angle que vous souhaitez, par exemple à l’extérieur du maison, à côté du berceau du bébé ou même près de la cage de votre animal.

Caméra extérieure Xiaomi AW200

Caméra conçue directement pour être placée à l’extérieur et surveiller l’entrée ou directement toute la rue devant la maison, la caméra extérieure AW200 a un design compact et une base amovible, et le degré de protection IP65 qui la rend résistante à la poussière et à l’eau. . Il intègre un haut-parleur étanche, un microphone et une prise de courant. Il peut enregistrer à une résolution FullHD 1080p et possède un objectif avec une grande ouverture f/1.6 pour améliorer l’entrée de la lumière et la transparence de l’image, ainsi que la vision nocturne dans des conditions de très faible luminosité.

Avec un son bidirectionnel jusqu’à 5 mètres pour communiquer avec quelqu’un à l’extérieur, l’appareil peut effectuer des enregistrements en accéléré (si vous souhaitez enregistrer des fleurs en fleurs, le lever ou le coucher du soleil). Avec la fonction de sons personnalisés, la caméra lit automatiquement les enregistrements vocaux personnalisés lorsqu’elle détecte des objets en mouvement.

Ma caméra de sécurité extérieure sans fil 1080p

La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p est une autre caméra extérieure, mais avec l’avantage de se passer de câbles. Il possède également le certificat IP65 de résistance à la poussière et à l’eau, il peut enregistrer des vidéos 1080p dans une zone de 130 degrés, une vision nocturne avec détection de personnes au moyen de capteurs infrarouges passifs jusqu’à 7 mètres, avertissant votre mobile en temps réel .

Sa batterie de 5 700 mAh permet de calibrer le degré d’utilisation de la caméra, et elle peut tenir entre 1 mois et 5 mois sans recharge selon la sensibilité au mouvement dont vous avez besoin : s’il s’agit d’une entreprise, elle peut enregistrer jusqu’à 100 fois une journée et son autonomie sera d’un mois activant une grande sensibilité au mouvement. S’il s’agit d’un garage ou d’un entrepôt, il n’enregistrera pas plus de 5 fois par jour si vous activez un faible degré de sensibilité, et ainsi la batterie durera jusqu’à 5 mois.

La caméra dispose d’une structure à vis antivol et d’un gyroscope intégré, et est livrée avec un récepteur à l’intérieur capable de stocker des vidéos via une carte TF locale, une clé USB ou un stockage cloud continu pendant 3 jours. Vous pouvez connecter trois autres caméras extérieures du même modèle à ce récepteur pour avoir plus de zone de surveillance.

Mon capteur de porte et de fenêtre 2

Avez-vous besoin d’avoir un accès contrôlé à un espace clos? Essayez de placer le Mi Door and Window Sensor 2, un capteur pour portes et fenêtres qui avertira votre mobile en temps réel que la porte ou la fenêtre a été ouverte. Le capteur à induction magnétique détermine l’état ouvert ou fermé. Et il dispose également d’un capteur de lumière ambiante faible.

Mi Door and Window Sensor 2 se fixe à tout objet qui s’ouvre ou se ferme, vous permettant de définir des alertes pour les ouvertures inattendues ou pour les portes restées ouvertes pendant un certain temps. Cela le rend idéal à la fois pour savoir si quelqu’un s’est faufilé dans la maison, ou pour savoir si votre animal a quitté sa cage, ou si votre bébé veut ouvrir le réfrigérateur et chercher les biscuits.

Vous pouvez même les placer sur des armoires, des sièges de toilette et d’autres surfaces qui s’ouvrent et se ferment. Le Mi Door and Window Sensor peut être connecté à l’une des caméras Xiaomi ci-dessus, de sorte que lorsqu’il saute parce que quelqu’un a ouvert une porte, la caméra commencera à enregistrer et vous verrez tout depuis le mobile.

