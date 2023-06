Ce sont tous les documents officiels que vous pouvez emporter sur votre mobile Xiaomi et comment le faire

La DGT a déjà prévenu que les smartphones « sont les nouveaux permis de conduire ». Ce téléphone portable que vous emportez avec vous lorsque vous sortez devient le substitut électronique du portefeuille / sac que vous avez utilisé toute votre vie, car nous ne parlons pas seulement d’argent numérique, mais aussi d’identité et d’autres documents officiels que vous seulement besoin d’avoir des scans dans votre terminal.

Quels autres documents pouvons-nous transporter dans notre mobile et sont considérés comme ayant la même validité de cette manière que de transporter leurs versions physiques ? Eh bien, voyons.

Numériser des documents officiels pour les avoir sur votre mobile : votre porte-monnaie numérique ou votre sac

Une fois les réticences habituelles surmontées – car lorsque vous transportez vos documents sur votre mobile, le perdre ou vous le faire voler revient à vous faire voler votre portefeuille -, la commodité de pouvoir tout transporter numériquement devient évidente. Commençons par les deux documents officiels les plus basiques :

DNI, Document d’Identité Nationale

Ne pas avoir sur vous le DNI lorsqu’un agent de l’autorité le demande peut vous obliger à vous rendre au poste de police pour vous identifier officiellement. Mais si vous avez quelque chose sur vous, c’est votre téléphone portable, et vous pouvez y avoir votre carte d’identité. Ou plutôt : vous pouvez, car ce n’est pas encore possible.

Depuis fin 2020, la police nationale a annoncé le développement d’une application appelée DNIe basée sur la technologie physique DNI 4.0 qui est avec nous depuis plus d’un an, une application qui vous permettrait d’avoir une copie numérique de votre DNI stockée dans Le téléphone mobile est tout aussi valable que le physique, on n’en sait pas plus. Il aurait dû sortir en 2022, mais nous attestons que cela n’a pas été le cas. Et pendant que nous l’attendons encore, nous pouvons utiliser une alternative tout aussi valable.

Permis de conduire

Tout aussi valable pour prouver votre identité que le DNI, le permis de conduire fait partie des pièces d’identité de base que nous pouvons emporter scannées sur notre mobile. Et attention, il est valide pour être utilisé comme identifiant. Et il l’a parce qu’il est stocké dans l’application officielle de la DGT, la Direction générale de la circulation.

Comment accéder à la version numérique de votre permis de conduire sur votre Xiaomi, REDMI ou Poco

La première chose est de télécharger l’application MiDGT à partir de ce lien La condition la plus nécessaire pour cette procédure est que vous devez être enregistré dans le système [email protected], la plate-forme d’identification sécurisée pour les procédures électroniques auprès de l’administration générale de l’État. Dans ce lien, nos collègues de Xataka vous expliquent comment demander [email protected]. Ouvrez MyDGT. Une fois que vous vous êtes identifié avec votre utilisateur [email protected], lors de votre nouvelle saisie vous vous identifierez avec votre empreinte digitale, votre scan facial ou le schéma de sécurité que vous utilisez sur votre mobile. Vous pouvez maintenant voir votre permis de conduire et de circulation, ainsi qu’accéder aux différentes fonctionnalités que l’application vous offre. La bonne chose est que vous n’avez rien à numériser, mais votre carte est déjà insérée. Comment y accéder ? Cliquez sur l’icône avec les trois bandes dans le coin supérieur gauche et recherchez l’option « Voir la carte ». Une version numérique apparaîtra au recto et au verso de votre permis de conduire, ainsi qu’un QR code pour sa validité.

Rappelez-vous que la documentation sur support électronique a la même validité que le document sur support physique aux fins du trafic, mais uniquement sur le territoire national. A l’étranger il faudra se munir de ces documents en support physique.

Passeport

Autre document que nous pouvons utiliser pour nous identifier, le passeport a le même problème en ce moment que le DNI, à savoir que l’application numérique DNIe qui nous permettra de transporter une copie numérisée valide n’est pas encore disponible. Par pure recommandation populaire, vous pouvez prendre une photo du recto et du verso du DNI et du passeport sur votre mobile, mais à des fins légales, ils ne seront pas valides.

Applications FNMT

Étant donné que le DNI 3.0 que nous portons tous avec nous et le passeport ont une puce NFC, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a plusieurs applications officielles qui sont utilisées pour transformer le smartphone en scanner pour lire cette puce, et vous pouvez utiliser votre DNI électronique dans les procédures officielles en ligne.

Mais vous devez avoir une pièce d’identité physique et valide, car dans ce cas, la pièce d’identité n’est pas scannée et insérée dans le mobile, mais vous numérisez vos données pour vous identifier officiellement pour le processus. Les applications sont :

Carte de santé

La carte de santé est le document qui identifie individuellement les utilisateurs devant le service de santé de leur communauté. De plus, il sert à faciliter l’accès au dossier médical électronique dans certains cas, à prescrire par ordonnance électronique et à retirer des médicaments à la pharmacie.

Pour savoir si la communauté dans laquelle vous vivez dispose d’une application de carte de santé, il est préférable d’ouvrir le Google Play Store et de la rechercher telle quelle. La Navarre, la Generalitat Valenciana, les îles Canaries, l’Aragon, la Catalogne, Madrid ou l’Andalousie sont celles qui apparaissent en premier dans la recherche.

Citizen Folder, le tout-en-un numérique pour l’administration publique

Nous fronçons tous un peu le nez parce que nous savons que parfois les sites Web de l’administration publique espagnole ne fonctionnent pas aussi bien qu’ils le devraient. Ils ne se chargent pas, ils sont lents, ils plantent… Mais le site Web et l’application My Citizen Folder fonctionnent comme un coup absolu, ils sont donc fortement recommandés.

Que pouvez-vous faire dans Mon Dossier Citoyen ? Il s’agit d’une application web et mobile qui vous permet de gérer tout problème lié à l’administration publique, de vérifier si vous avez des dettes auprès du Trésor à voir quand vous devez renouveler votre DNI ou prendre rendez-vous.

Permis de conduire, vie professionnelle, antécédents médicaux, passeport Covid, détails de votre voiture, titres académiques… Tout. Et comme toute application officielle, vous devez d’abord vous identifier avec un système tel que :

ID électronique (vous pouvez utiliser l’une des applications que vous avez ci-dessus pour cela)

certificat électronique

[email protected] PIN

Clé permanente

Bien sûr, bien que vous puissiez voir beaucoup de vos données personnelles, cela ne vous permet pas de transporter une copie numérique légale de votre carte d’identité, carte ou passeport sur votre mobile.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :