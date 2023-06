Comment s’appellera macOS 14 et quand sortira-t-il ?

Nous sommes sur le point d’obtenir notre premier aperçu officiel de macOS 14 d’Apple. Lisez la suite pour savoir quand attendre la date de sortie de macOS 14 et nous couvrirons quand le tout nouveau macOS devrait arriver pour le développeur et les bêtas publiques et la liste des 15 noms qu’Apple choisira probablement pour la sortie.

Apple dévoile ses principales nouvelles versions de macOS lors du keynote de la WWDC et lance traditionnellement la première version bêta des développeurs en quelques heures (nécessite un abonnement Apple Developer).

La première version bêta publique gratuite de macOS arrive généralement quelques semaines plus tard, la sortie publique officielle étant prévue vers octobre ces dernières années. Lisez plus ci-dessous pour tous les détails sur la version bêta et les dates de sortie officielles.

Nous n’avons presque rien entendu sur les mises à niveau pouvant être fournies avec macOS 14, il peut donc se concentrer sur des fonctionnalités et des améliorations mineures. Pendant ce temps, iOS 17 et watchOS 10 devraient inclure des changements plus notables :

Quel sera le nom de macOS 14 ?

Noté par notre ami Parker Ortolaniil y a 15 noms de marque qu’Apple est susceptible de tirer pour macOS 14. Il y a toujours une chance qu’Apple puisse utiliser autre chose, mais jusqu’à présent, les antécédents montrent qu’Apple a toujours choisi dans cette liste au cours de la dernière décennie :

il y a 15 noms de lieux en Californie Apple déposés mais jamais utilisés, à ce jour, chaque nom qu’ils ont utilisé était l’une de ces marques déposées INUTILISÉ:

Diablo

Condor

Tiburon

Farallon

Miramar

Rincón

Pacifique

Séquoia

Shasta

grisonnant

Horizon

Queue rouge

Sonoma

Séquoia

Mammouth UTILISÉ:

Ventur… – Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 21 avril 2023

Bêta développeur macOS 14 – sortie prévue le 5 juin à la WWDC MacOS 14 public beta – attendu entre fin juin et juillet Sortie publique de macOS 14 – prévue en octobre

Date de sortie de macOS 14 : bêta développeur

Apple a pour tradition de publier la première version bêta du développeur de chaque mise à jour majeure de macOS le jour de l’annonce du nouveau logiciel à la WWDC.

La WWDC démarre avec le discours d’ouverture le 5 juin de cette année, attendez-vous à ce que la première version bêta du développeur macOS 14 soit publiée peu de temps après, à moins qu’Apple ne nous change la donne

Voici un aperçu des cinq dernières années de versions bêta de développement :

macOS 13 Ventura développeur bêta 1 : 6 juin

macOS 12 Monterey développeur bêta 1 : 7 juin

macOS 11 Big Sur développeur bêta 1 : 22 juin (retard dû à la pandémie)

macOS Catalina développeur bêta 1 : 3 juin

Date de sortie de macOS 14 : bêta publique

La première version bêta publique de macOS arrive généralement quatre à cinq semaines après le lancement de la première version bêta des développeurs en juin. Historiquement, c’était entre fin juin et août.

Voici un aperçu des dernières années :

Sortie publique officielle

Il est probable que macOS 14 sortira en octobre à moins qu’Apple ne change sa tendance habituelle

Voici un aperçu des quatre dernières années de versions de macOS :

Quand est-ce que macOS 14 sort ? – conclure

Envisagez-vous d’exécuter la prochaine version bêta ou attendez-vous la sortie publique officielle ? Et que pensez-vous des noms possibles ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Merci d’avoir lu notre guide sur la date de sortie de macOS 14 et découvrez plus de couverture WWDC :



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :