Si vous souhaitez que Roger Federer vous guide sur votre chemin, utilisez le navigateur Waze

Eh bien oui les amis, Roger Federer a mis sa voix en trois langues (anglais, français et allemand) pour que vous puissiez vous guider avec Waze en suivant le GOAT du tennis mondial.

La voix de Roger Federer est désormais disponible sur Waze en trois langues.

Il continue d’améliorer l’application Waze après que Google ait intégré ses équipes de développement à celles de Google Maps afin d’améliorer les synergies dans la recherche de l’interopérabilité rêvée entre les services et l’actualité croisée qui devrait mener Maps vers une évolution sociale que tout le monde attendait depuis des lustres. .

Nous continuerons d’attendre ces améliorations dans Google Maps pour l’instant, mais nous n’avons pas à attendre pour voir comment Waze continue de croître d’abord avec les avertissements de routes dangereuses déjà fonctionnels, ensuite avec le plein écran dans Android Auto, déjà pris en charge, et maintenant avec une nouveauté plus curieuse Comment fonctionnelle, mais tout aussi intéressante.

Soyez très prudent car Roger Federer pourra désormais vous guider vers votre destination dans le service de navigation sociale de Google, puisque l’ex-joueur de tennis suisse extrêmement populaire a donné sa voix à Waze dans pas moins de trois langues : anglais, français et Allemand.

Êtes-vous partant pour un road trip ? ️ https://t.co/1hKfCLcSXQ —Roger Federer (@rogerfederer) 31 mai 2023

C’est une expérience qui, selon l’équipe Waze, pourrait être étendue à court terme en ajoutant la voix de personnes plus célèbres dans plus de langues et de marchés, à commencer par un Roger Federer dont nous ne pourrons malheureusement pas profiter dans Français, mais qui sait s’il sera bientôt Rafa Nadal vous offrant son aide pour arriver là où vous voulez aller.

Si vous vous débrouillez bien dans l’une des trois langues disponibles, activer la voix de Federer est aussi simple que de suivre ces étapes dans l’application :

Entrez les paramètres Waze. Ouvrez le menu « Son et voix ». Dans l’option « Voice of Waze », vous trouverez Roger Federer.

De plus, pour compléter « l’Easter-egg » avec des contributions amusantes, certaines locutions ont été enregistrées qui vous encourageront en cas d’embouteillages ou d’erreurs, telles que « Faites un demi-tour. Hé, même les champions peuvent faire des erreurs » ou « Une circulation dense nous attend, alors considérons cela comme une pause. Je pourrais même mettre une chemise cool. »



