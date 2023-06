Qu’est-ce qui rend la Xiaomi Watch S2 spéciale et comment fonctionne sa surveillance des signes vitaux et physiques

La smartwatch la plus puissante et la plus polyvalente du catalogue Xiaomi possède une poignée de fonctionnalités exclusives qui la distinguent des autres appareils portables de l’entreprise. Nous allons vous dire pourquoi la Xiaomi Watch S2 est la meilleure pour suivre votre propre corps.

Boostant les spécifications de son prédécesseur, Xiaomi veut prendre soin de la santé de ses utilisateurs, et la Xiaomi Watch S2 en est un exemple, puisqu’elle est capable d’offrir une grande variété de données et de mesures biométriques de celui qui la porte, que ce soit vous êtes intéressé à faire du sport simplement pour avoir une idée de l’état de votre corps.

Capable d’évaluer votre composition corporelle en quelques secondes grâce à son capteur d’impédance

Bien que la meilleure façon d’avoir une connaissance professionnelle de votre corps et de ses niveaux soit d’aller chez votre médecin, la Xiaomi Watch S2 est capable d’offrir une batterie unique de tests corporels grâce à la variété de ses capteurs biométriques, évaluant votre composition corporelle en quelques secondes grâce à son capteur d’impédance.

Vous mettez la montre, placez vos doigts sur les boutons physiques de la Watch S2 et vous aurez une lecture corporelle basée sur les paramètres suivants :

indice de masse corporelle taux de graisse corporelle Protéine Masse musculaire humidité corporelle quantité de sel dans le corps quantité de graisse le taux métabolique basal

Comment parvient-il à mesurer autant de normes en tant qu’appareil de poignet intelligent ? La clé est le capteur d’impédance bioélectrique, qui envoie essentiellement des micro-courants électriques au corps et les relit pour collecter différentes données sur la masse musculaire, le volume de graisse et d’autres éléments. Como nos cuentan los compañeros de Vitónica en este post sobre básculas capaces de medir el porcentaje de materia grasa aparte de la lectura del peso normal, la bioimpedancia eléctrica es una técnica no-invasiva que aprovecha el material del que más % tenemos en el cuerpo: l’eau. L’électricité fonctionne très bien dans l’eau, et le courant envoyé par le capteur d’appareils comme cette balance ou la Xiaomi Watch S2 circule dans les muscles, les os et les vaisseaux sanguins.

Dans le cas de la masse grasse et maigre, deux échelles difficiles à mesurer car la graisse est un mauvais conducteur de l’électricité, c’est là que des capteurs comme celui de cette montre sont les plus surprenants, puisqu’ils mesurent le temps que dit courant (ou micro -courants) qu’il faut pour passer d’une électrode à l’autre de la montre.

Gestion multidimensionnelle de la santé : Gardez un contrôle quotidien de vos paramètres corporels avec la Watch S2

En se concentrant sur ses capacités biométriques, la nouvelle smartwatch Xiaomi peut enregistrer chaque mesure pendant une période de 30 jours et générer une courbe de changement pour vous aider dans votre programme de remise en forme. Et aussi vous dire à quelle température est votre peau, au cas où il ferait très chaud, être sur la plage et vouloir contrôler cet aspect. La montre est conçue pour suivre l’état de santé de son utilisateur et l’évolution de la graisse corporelle de son corps.

Mais il y a plus, puisque la Xiaomi Watch S2 est définie par ses créateurs comme un appareil permettant d’effectuer une « gestion multidimensionnelle de la santé », étant capable d’assurer une surveillance jour et nuit en ligne grâce à ses différents capteurs de motifs tels que :

Surveillance de la fréquence cardiaque toute la journée avec alertes de fréquence cardiaque anormale Surveillance scientifique du sommeil, pour vérifier comment vous dormez non pas pendant une nuit, mais pendant une semaine Surveillance du stress toute la journée, avec des alertes pour les niveaux de stress élevés pour vous rappeler activement de vous détendre Surveillance de la saturation en oxygène tout au long de la journée, avec alerte par vibration en cas de faible saturation en oxygène du sang. Gestion de la santé des femmes, avec suivi des enregistrements des périodes physiologiques sur mobile et informations de prédiction Entraînement respiratoire, avec un guide de relaxation respiratoire pour soulager l’hypertension artérielle

Alerter un contact sur un mauvais état de santé

Comme nous pouvons le voir, la Xiaomi Watch S2 est un wearable très complet en termes de surveillance étroite de votre santé, que vous fassiez du sport ou non. Mais aussi, toutes ces données biométriques et de santé peuvent être partagées avec des amis et des contacts familiaux en temps réel, en pouvant les informer de toute anomalie qui vous arrive sur place.

La bonne nouvelle est que, si cela vous intéresse, la Xiaomi Watch S2, qui est déjà en vente en Chine, sortira éventuellement en Europe. La mauvaise nouvelle est que les prévisions suggèrent que ce ne sera pas avant le début de 2024, il resterait donc encore plus de six mois. Bien sûr, son prix est on ne peut plus ajusté, puisque même le modèle le plus cher est bien en dessous de 200 euros.

Xiaomi Watch S2 42mm (bracelet silicone) : 136 euros à changer

Xiaomi Watch S2 42mm (bracelet cuir) : 163 euros à changer

Xiaomi Watch S2 46mm (bracelet silicone) : 149 euros à changer

Xiaomi Watch S2 46mm (bracelet cuir) : 177 euros à changer

Plus d’informations | Xiaomi

