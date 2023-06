Que faire si vous avez un Chromecast de première génération : voici comment cela vous affecte "coupure" de Google

Si vous avez un Chromecast d’origine, ne le mettez pas encore au point : vous pouvez continuer à l’utiliser, même s’il n’est plus pris en charge.

Le Chromecast de première génération est arrivé sur le marché il y a 10 ans

Google est un constructeur qui nous a habitués à arrêter des services et des produits lorsqu’il estime qu’ils ne sont plus nécessaires et une bonne preuve en est que, l’année dernière, la société de Mountain View a « chargé » un total de 15 applications, parmi lesquelles il y a étaient Google Duo, YouTube Go, Google Chrome Apps ou Android Auto pour smartphones.

Eh bien, Google a maintenant une nouvelle victime, puisque la firme américaine vient d’annoncer la mort du Chromecast de première génération, un appareil qui est arrivé sur le marché en 2013 et qui, comme l’a confirmé le grand G, ne recevra plus de nouvelles mises à jour du logiciel ou de nouveaux correctifs de sécurité.

Ensuite, nous allons vous expliquer ce que vous pouvez faire si vous avez le Chromecast d’origine et comment cela vous affecte que Google cesse de prendre en charge cet appareil.

Votre Chromecast de première génération n’est plus pris en charge, mais vous pourrez toujours l’utiliser

Le Chromecast d’origine a reçu sa dernière mise à jour, dont le numéro de version est 1.36.1529268, en novembre de l’année dernière et la société américaine a récemment mis à jour la page Web de support Chromecast indiquant ce qui suit sur le modèle de première génération :

« La prise en charge de Chromecast (1ère génération) est terminée, ce qui indique que ces appareils ne reçoivent plus de mises à jour logicielles ou de sécurité, et Google n’offre pas de support technique pour eux. Les utilisateurs peuvent remarquer une dégradation des performances. »

Avec cette note, Google précise que le Chromecast de première génération ne recevra plus de mises à jour d’aucune sorte, ni de correctifs de sécurité, ni d’optimisations du système d’exploitation pour améliorer ses performances, ni, bien sûr, de corrections de problèmes techniques ou de bugs que l’appareil .

Évidemment, comme l’explique le grand G, cela peut entraîner un mauvais fonctionnement du Chromecast d’origine, car ses performances en souffriront, mais cela n’indique pas que vous ne pouvez pas continuer à l’utiliser comme avant.

En effet, vous pouvez continuer à utiliser votre Chromecast de première génération pour transférer du contenu de votre mobile vers le téléviseur auquel vous l’avez connecté. La compatibilité de cet appareil avec votre smartphone ne sera pas non plus un problème, puisque vous n’aurez qu’à avoir un mobile Android avec Android 8.0 Oreo ou une version ultérieure et un iPhone ou iPad avec iOS 15 ou une variante plus actuelle.

Chez Netcost-security.fr, nous vous recommandons de ne pas encore jeter votre Chromecast de première génération, car vous pouvez toujours l’utiliser sur un téléviseur secondaire dans votre maison ou sur le téléviseur d’une résidence secondaire où vous partez en vacances pour regarder des plateformes de streaming telles que Netflix ou Disney+.

Alternatives actuelles au Chromecast d’origine

Si votre Chromecast de première génération fonctionne mal depuis un certain temps ou si vous souhaitez simplement le renouveler, certaines des meilleures alternatives se trouvent au sein de Google, grâce au nouveau Chromecast avec Google TV.

Chromecast avec Google TV (HD)

Chromecast avec Google TV (4K)

De plus, vous pourrez choisir entre deux options, puisque la famille Chromecast avec Google TV est composée de deux modèles qui diffèrent par la qualité d’image et, bien sûr, par le prix.

Donc, tout d’abord, vous avez le Chromecast avec Google TV HD, un appareil qui vous permet de lire du contenu à une résolution maximale de 1080p et qui coûte moins de 35 euros et si vous avez besoin de quelque chose de plus puissant et avec une résolution plus élevée, vous pouvez achetez également le Chromecast avec Google TV 4K, un appareil plus complet qui peut lire du contenu 4K et qui coûte moins de 63 euros.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :