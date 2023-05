L’application Google Contacts est mise à jour avec une fonction qui peut vider votre calendrier : voici comment vous pouvez l’éviter

Désormais, si vous désactivez la synchronisation dans l’application Google Contacts, ceux-ci disparaîtront de votre terminal, mais ne vous inquiétez pas car nous allons vous expliquer comment y remédier.

L’application Google Contacts introduit un changement important dans la synchronisation de votre calendrier

Au sein du vaste écosystème d’applications natives de Google pour Android, l’une des plus inconnues est son application Contacts, car elle est intégrée à l’application Téléphone afin que nous y accédions rarement de manière indépendante. Mais voilà, la firme de Mountain View veut donner un nouvel élan à cette appli en la transformant en une sorte de réseau social à partir d’Android 14.

Ainsi, après l’avoir récemment améliorée avec une fonctionnalité qui vous permet d’ajouter des anniversaires à vos contacts et de configurer des alertes pour eux, l’application Google Contacts vient d’être mise à jour avec une fonctionnalité qui peut effacer vos contacts. Ensuite, nous vous expliquons en quoi consiste cette nouvelle fonction et comment vous pouvez empêcher que vos contacts disparaissent de votre mobile.

Cela modifiera la synchronisation des contacts avec l’application Google

Jusqu’à présent, si vous synchronisiez vos contacts avec Google Contacts et que vous désactiviez ensuite la synchronisation, ils étaient conservés sur votre smartphone, car seule la sauvegarde dans le cloud était désactivée, mais à partir de maintenant, si vous le faites, les contacts que vous avez précédemment synchronisés disparaîtront de votre borne.

Pour éviter que cela ne se produise, vous avez deux options : soit vous assurer que la synchronisation des contacts est toujours active, soit effectuer une sauvegarde locale de vos contacts.

Pour vérifier que la synchronisation des contacts est activée, il vous suffit d’accéder au panneau Paramètres de votre smartphone, d’entrer dans la section Mots de passe et comptes ou Utilisateurs et comptes, de toucher le compte Google où vous avez enregistré vos contacts, de cliquer sur l’option Synchronisation du compte et vérifiez que la bascule de la section Contacts est activée.

De plus, si vous ne souhaitez pas garder la synchronisation des contacts activée, vous pouvez faire une copie de sauvegarde de vos contacts et l’enregistrer dans la mémoire interne de votre mobile.

Pour mener à bien cette tâche, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Avec la synchronisation activée, entrez dans l’application Google Contacts et cliquez sur l’onglet Réparer et gérer qui se trouve dans le coin inférieur droit

Cliquez sur l’option Exporter vers un fichier, sélectionnez le compte Google en question, appuyez sur le bouton Exporter vers un fichier .vcf et cliquez sur Enregistrer

Désactivez la synchronisation des contacts en suivant les étapes indiquées au point précédent

Une fois votre agenda vide, rouvrez l’application Google Contacts et revenez à l’onglet Corriger et gérer

Enfin, appuyez sur la section Importer depuis un fichier, choisissez l’option Périphérique et appuyez sur le fichier .vcf que vous venez d’exporter

