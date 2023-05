Comment notifier Xiaomi si vous trouvez un problème ou un bug dans MIUI : la méthode cachée pour générer des rapports

Même les systèmes d’exploitation les plus perfectionnés risquent des bugs mineurs ou majeurs. Et pour que ses utilisateurs puissent le tenir informé d’éventuelles erreurs dans MIUI, Xiaomi a intégré une fonction pour générer des rapports d’erreurs dans son système d’exploitation.

Sorti il ​​y a 13 ans, en 2010, MIUI est la couche d’exploitation des smartphones Xiaomi basés sur Android 13, et il a deux versions : une MIUI pour la Chine et une autre pour le reste du monde. Un « bug » est une erreur que vous trouvez dans un système d’exploitation et peut aller d’une option secondaire qui ne fonctionne pas bien à une erreur grave qui affecte le fonctionnement d’un terminal.

Générer un rapport d’erreur sur votre mobile Xiaomi : la fonction cachée

En fait, il existe deux façons d’informer l’équipe de développeurs Xiaomi des bugs dans MIUI (les deux pour la version internationale du système d’exploitation) :

Via l’application Services et commentaires

Dans les applications installées sur votre smartphone Xiaomi, POCO ou Redmi, vous verrez un appel Services et commentaires, cliquez dessus À l’intérieur, en bas à droite, vous verrez une option appelée Feedback. Entre Vous verrez maintenant une boîte dans laquelle écrire « le problème que vous avez trouvé », et une option pour joindre une capture d’écran ou une courte vidéo. Après l’avoir décrit, dans la case qui dit « Sélectionner l’élément », vous pouvez cadrer dans quelle section de MIUI le problème s’est produit, s’il s’agit d’un crash et d’un redémarrage inattendu, si le mobile devient trop chaud, s’il s’agit d’un problème Wi-Fi , avec un jeu, une image, etc. Ensuite, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail pour vous identifier Le prochain écran sera de générer le rapport qui sera envoyé à Xiaomi

Par la méthode secrète des 6 pulsations

Si vous n’avez pas envie de taper et d’identifier, vous pouvez générer un rapport plus rapidement en procédant comme suit :

Ouvrez l’application Paramètres Accédez à À propos du téléphone et, une fois à l’intérieur, aux informations détaillées et aux spécifications Voyez-vous la section CPU où le processeur de votre smartphone est signalé ? Cliquez six fois dessus, même si aucun bouton n’apparaît. Cela générera un rapport d’erreur sur la version de MIUI que vous utilisez sur votre mobile.

Via | XiaomiUI

