Comment récupérer des vidéos supprimées du mobile étape par étape

Vous avez supprimé une vidéo de la mémoire de votre mobile par erreur ? Nous vous montrons les meilleures façons de récupérer des données gratuitement.

Supprimer une vidéo de la mémoire mobile par erreur n’est pas une expérience agréable. Heureusement il y a une solution

Supprimer une vidéo importante du stockage mobile par accident et ne pas pouvoir la récupérer faute d’avoir fait une sauvegarde complète, est quelque chose que vous pourriez souhaiter à vos pires ennemis, mais j’ai peur que si vous êtes celui qui souffre cette expérience, ce ne serait pas trop drôle pour toi. . Quoi qu’il arrive, que vous ayez accidentellement supprimé une vidéo ou non, il existe des moyens de récupérer le contenu supprimé de la mémoire interne de votre téléphone, comme nous l’avons déjà expliqué dans notre guide pour récupérer des photos supprimées. Nous allons maintenant voir quelles sont nos options pour pouvoir récupérer des vidéos supprimées du mobile.

Dans le cas des vidéos, la procédure est quelque peu similaire, bien qu’il existe d’autres moyens de s’assurer que le contenu retourne à son endroit sûr.

Récupérer des vidéos supprimées du mobile étape par étape avec TenorShare UltData

Autres moyens d’éviter de perdre des vidéos sur Android

Récupérer des vidéos supprimées du mobile étape par étape avec TenorShare UltData

Si vous souhaitez récupérer une vidéo supprimée sur Android, votre meilleure option est Tenorshare UltData pour Android, une application spéciale pour les mobiles Android, qui vous permet de récupérer des données, qui ramène spécifiquement toutes vos vidéos, photos et fichiers supprimés de la mémoire interne .Android et carte SD.

UltData pour Android est un outil excellent et pratique qui, contrairement à d’autres, vous permet de scanner et de prévisualiser les fichiers supprimés avant de les récupérer. Grâce à cela, vous pourrez faire une récupération sélective et beaucoup plus rapide, uniquement des vidéos ou fichiers qui vous intéressent et sans perdre de temps dans une récupération générale, de tous les fichiers que vous pourriez trouver dans ceux supprimés de votre mobile .

Cuenta con grandes ventajas frente a otras alternativas: no necesita permisos de root, es capaz de recuperar los vídeos borrados de plataformas como WhatsApp, soporta un gran número de dispositivos de todas las marcas y ofrece la tasa de éxito en la recuperación más alta de toda l’industrie.

Le fonctionnement de cet outil est extrêmement simple. Pour récupérer des données à l’aide d’UltData, il vous suffit de suivre ces étapes :

Téléchargez et installez l’outil sur votre ordinateur, PC ou Mac. Connectez votre mobile Android à l’ordinateur à l’aide du câble USB et ouvrez TenorShare UltData. Dans l’outil, choisissez l’option « Récupérer les données perdues ». Sur votre mobile, activez le débogage USB via les paramètres du développeur. Avec le mobile connecté, dans l’outil choisissez l’option « Analyser les données » et marquez les données que vous souhaitez récupérer. Dans ce cas, les vidéos. Attendez que le processus se termine. Une fois terminé, vous pourrez sélectionner les vidéos que vous souhaitez récupérer et le chemin sur votre ordinateur où elles doivent être enregistrées.

C’est tout. Une fois terminé, les vidéos seront enregistrées dans le stockage de votre ordinateur et vous pourrez facilement les transférer à nouveau sur votre mobile.

Autres moyens d’éviter de perdre des vidéos sur Android

Bien que la solution de TenorShare soit la plus efficace lorsqu’il s’agit de récupérer des vidéos qui ont déjà été supprimées du stockage mobile, il existe d’autres méthodes qui nous permettront de garder nos vidéos en sécurité pour éviter de les perdre. Passons en revue quelques-uns :

Utiliser les sauvegardes Google

Si vous avez configuré des sauvegardes automatiques dans votre compte Google, vous ne devriez pas vous inquiéter d’avoir supprimé une vidéo, car vous pouvez facilement les récupérer.

Normalement, Google Photos est utilisé pour conserver une sauvegarde dans le cloud des images et des vidéos enregistrées sur le mobile. Si cette option est activée, il vous suffit d’ouvrir Google Photos et de rechercher la vidéo que vous avez supprimée. Lorsque vous le trouvez, il vous suffit de le télécharger dans la mémoire du téléphone.

Utiliser une application de corbeille

Bien que, nativement, Android n’inclue pas quelque chose de similaire à la corbeille d’autres systèmes d’exploitation tels que Windows, MacOS ou GNU/Linux, il existe des moyens d’émuler le fonctionnement de cet utilitaire sur la plate-forme Google. Cela peut être un bon moyen de récupérer des vidéos supprimées accidentellement, car au lieu d’être définitivement supprimés de la mémoire du téléphone, les fichiers seront envoyés dans une corbeille virtuelle d’où ils pourront être récupérés si l’utilisateur le souhaite. .

Comme nous l’avons déjà expliqué dans notre guide pour avoir une corbeille sur Android, il existe de nombreuses applications différentes pour avoir une corbeille sur Android.

Gardez à l’esprit que ces deux méthodes ne sont valables que si nous avons pris des mesures avant de supprimer la vidéo. Si vous avez déjà supprimé la vidéo de la mémoire sans créer de sauvegarde ou avoir une application de corbeille, vous devez recourir à un outil de récupération comme TenorShare UltData, capable de trouver les vidéos supprimées et de les restaurer facilement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :