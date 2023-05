Comment le premier casque d’Apple profitera à la part de marché de Meta

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple va contrôler l’industrie des écrans de tête AR / VR haut de gamme. Cependant, le lancement du premier écran Apple Head donnera à Meta une chance d’en tirer profit. Gurman pense qu’après la sortie d’Apple de son premier casque, l’industrie des casques AR/VR va exploser. Cependant, la plupart des personnes ont du mal à payer le prix élevé de 3 000 $. Par conséquent, le volume des ventes de cette année devrait être inférieur à 100 000 unités. Par ailleurs, le chiffre d’affaires total devrait être inférieur à 3 milliards de dollars, selon une précédente prévision de TrendForce.

Gurman prédit également que malgré le volume de ventes modeste du premier casque d’Apple, les acheteurs s’intéresseront à l’AR/VR en raison de ses avantages environnementaux. Apple va alors avoir le contrôle sur les casques AR/VR coûteux comme l’iPhone. Gurman a également fait remarquer que les utilisateurs qui ne peuvent pas acheter de casques Apple peuvent se tourner vers des produits moins chers de marques comme Meta, augmentant ainsi la part de marché de Meta.

Apple dominera le marché des casques haut de gamme qui coûtent plus de 2 000 dollars, tandis que Meta domine le marché des casques à bas et moyen prix. La popularisation des casques par Apple profitera à Meta, et de nombreux utilisateurs qui ne peuvent pas acheter de casques Apple choisiront d’acheter des produits Meta.