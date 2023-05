Comment télécharger et installer Google Play Games pour PC

Nous vous expliquons, étape par étape, comment télécharger et installer la version de Google Play Games pour PC sur votre PC.

Profitez de vos jeux Android préférés sur votre Windows grâce à Google Play Games pour PC

Actuellement, le grand shaker de l’industrie du jeu vidéo sont les jeux mobiles, car ils génèrent un certain nombre de bénéfices qui dépassent de loin les montants obtenus des ventes de jeux sur console et sur ordinateur. Mais le principal problème avec ceux-ci est qu’ils ne peuvent être lus que sur des appareils Android tels que des mobiles ou des tablettes, car pour les exécuter sur un PC, il fallait installer des programmes tiers qui ne fonctionnaient pas trop bien.

Eh bien, c’était jusqu’à présent, car l’application de jeu Android pour ordinateurs du grand G, Google Play Games, est désormais officiellement disponible en France et, pour cette raison, nous allons vous expliquer aujourd’hui comment télécharger et installer cette application sur votre PC pour jouer à vos jeux mobiles préférés sur grand écran.

Comment télécharger Google Play Games sur votre PC Windows

La société Mountain View a lancé la version bêta de Google Play Games pour PC en France et pour télécharger cette application sur votre ordinateur Windows, il vous suffit d’accéder à ce lien et de cliquer sur le bouton Télécharger la version bêta pour que le fichier Install-GooglePlayGames-Beta.exe .

Comment installer Google Play Games sur votre ordinateur

Une fois que vous avez téléchargé l’exécutable Google Play Games pour PC, accédez au panneau Téléchargements de votre navigateur et double-cliquez dessus pour lancer l’installation et installer cette application sur votre ordinateur. À la fin de l’installation, un message apparaîtra à l’écran indiquant que pour exécuter Google Play Games, vous devez activer la virtualisation matérielle.

Ainsi, comme il est fort probable que vous ne l’ayez pas activé, vous devrez alors redémarrer l’ordinateur pour accéder à son BIOS. Pour ce faire, vous devrez appuyer sur le bouton Esc, Del ou F2 lors du démarrage en fonction de la carte mère que vous avez montée sur votre PC.

Une fois dans le menu du BIOS, vous devrez localiser l’option de virtualisation matérielle pour l’activer. Dans le cas d’un ordinateur avec un processeur Intel, vous devez entrer les paramètres avancés du BIOS, accéder à la configuration du processeur et activer l’option de technologie de virtualisation Intel.

Pour sa part, si vous avez un PC avec un processeur AMD, ce qui est mon cas, vous devez entrer dans le BIOS, accéder à l’onglet Avancé ou Tweaks, appuyer sur l’option Paramètres avancés du processeur et activer le mode SVM.

Dans les deux cas, n’oubliez pas d’appuyer sur l’option Enregistrer et réinitialiser pour que l’ordinateur redémarre avec les modifications appliquées.

Lorsque le PC redémarre, double-cliquez sur l’icône Google Play Games qui apparaîtra sur votre bureau, appuyez sur le bouton Se connecter avec Google, sélectionnez le compte avec lequel vous voulez jouer et cliquez sur le bouton Se connecter.

Ensuite, vous verrez un écran dans lequel vous devrez confirmer votre profil et accepter les conditions d’utilisation et de confidentialité et immédiatement après, vous verrez l’interface Google Play Games, dans laquelle vous verrez une barre latérale sur le côté gauche qui recommandera certains jeux que vous avez préalablement installés sur votre mobile ou votre tablette.

Mais pour pouvoir commencer à jouer, vous devrez encore effectuer une étape supplémentaire, car si vous essayez de télécharger un jeu comme Dragon Ball Legends, par exemple, un nouveau message apparaîtra à l’écran indiquant que vous devez activer les paramètres de virtualisation .

Pour effectuer cette nouvelle configuration, appuyez sur le bouton Continuer qui apparaît dans la fenêtre précédente puis sur l’option Oui pour que l’ordinateur redémarre avec les paramètres de virtualisation activés.

Enfin, une fois le PC redémarré, vous pourrez accéder à Google Play Games, télécharger n’importe quel jeu disponible et y jouer directement sur votre ordinateur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :