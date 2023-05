Comment savoir si WhatsApp utilise la caméra ou le microphone mobile sans que vous le sachiez

Pensez-vous que WhatsApp vous enregistre lorsqu’il est en arrière-plan ? Avec cette astuce vous pourrez le détecter rapidement.

Android vous offre les fonctionnalités nécessaires pour détecter si WhatsApp vous enregistre à votre insu.

WhatsApp doit avoir accès au microphone et à l’appareil photo de votre téléphone pour enregistrer de l’audio, envoyer des photos et des vidéos et passer des appels vidéo. Il y a quelques jours, il a été rendu public qu’un bug dans WhatsApp maintient le microphone activé même lorsque vous n’utilisez pas l’application, il est donc normal que vous vouliez savoir si l’application de messagerie utilise le microphone ou la caméra sans que vous le sachiez. Heureusement, vous pouvez le découvrir avec l’astuce simple que nous expliquons dans cet article.

Les mobiles Android disposent d’un panneau de confidentialité qui affiche aux utilisateurs des données complètes sur l’utilisation des autorisations accordées par chaque application. Grâce à ce panneau, vous pouvez savoir quand WhatsApp a utilisé l’accès au microphone et à la caméra, quand Google Maps utilise l’emplacement ou quand une application accède aux fichiers stockés. Si vous voulez rester calme face au problème de sécurité que WhatsApp a récemment subi, avec cette astuce, vous pouvez le faire.

Comment savoir si WhatsApp utilise le microphone ou la caméra à votre insu

L’utilisateur qui a parlé de la faille de sécurité de WhatsApp l’a découverte dans le panneau de confidentialité d’Android. Peu de temps après la publication, Google et Meta ont confirmé que le problème concernait le propre tableau de bord d’Android, qui signalait de manière incorrecte l’utilisation du microphone. Malgré cette précision, il est toujours utile d’apprendre à voir l’utilisation que les applications font du microphone et de la caméra de votre mobile.

Le panneau de confidentialité est une fonction qui a été intégrée à Android 12, vous devez donc disposer d’un mobile avec cette version du système d’exploitation ou une version supérieure pour pouvoir voir quand WhatsApp accède au microphone et à la caméra. Si vous répondez à cette exigence, il vous suffit de suivre les étapes que nous vous expliquons pour le vérifier :

Ouvrez l’application des paramètres. Entrez dans la section intitulée « Confidentialité ». Appuyez sur « Panneau de confidentialité ». Balayez vers le bas et entrez dans les sections « Microphone » et « Appareil photo » pour vérifier si WhatsApp y a accédé et les données de temps exactes dans lesquelles il l’a fait.

Ces étapes sont expliquées à l’exemple d’un mobile Xiaomi avec MIUI 14. Le nom des sections peut varier en fonction du modèle de mobile que vous possédez, mais l’important est d’ouvrir l’application des paramètres et de rechercher la fonction « Panneau de confidentialité ». Vous y trouverez une section intitulée « Microphone » et une autre appelée « Appareil photo », qui vous donnent toutes deux une liste détaillée des applications qui les ont utilisées récemment et quand.

Si vous voyez que WhatsApp a utilisé le microphone à l’aube, pendant que vous dormiez, vous savez déjà que l’application peut l’utiliser à votre insu. Ne vous inquiétez pas, car à partir du menu du microphone et de la caméra lui-même, vous pouvez éliminer l’accès en appuyant sur « Gérer l’autorisation ».

Une autre méthode utile pour savoir si WhatsApp utilise le microphone et la caméra de votre mobile consiste à regarder le petit indicateur vert qui apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran. Cette fonction, également intégrée à Android 12, vous avertit au moyen d’un cercle vert sur l’écran qu’une application utilise la caméra et le microphone. Il ne vous dit pas de quelle application il s’agit spécifiquement, mais il vous aide à vous alerter.

On se souvient que, soi-disant, la faille de sécurité réalisée par WhatsApp ces dernières semaines s’est avérée être une erreur Android. Cependant, il est toujours utile que vous sachiez comment voir l’utilisation des autorisations accordées par les applications installées sur votre mobile, en particulier en ce qui concerne des éléments de confidentialité aussi importants que l’emplacement, le microphone et la caméra.

