Comment utiliser son portable en voiture sans être verbalisé

Dans ce guide, nous vous donnons les meilleurs conseils pour utiliser votre téléphone portable au volant sans être verbalisé et sans compromettre la sécurité.

Utiliser son portable au volant est très dangereux !

Nous allons vous expliquer comment utiliser votre mobile en voiture en toute sécurité et légalité, en évitant les amendes. De plus, dans ce guide, nous abordons les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous occuper de votre appareil en conduisant. Suivez les recommandations que nous vous montrons ici et profitez au maximum des fonctionnalités de votre Android sans mettre votre sécurité en danger ni enfreindre les règles de circulation.

Pourquoi ne devriez-vous pas regarder votre mobile en conduisant ?

Certaines des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas regarder votre mobile en conduisant sont bien connues. Cependant, il n’est pas inutile de passer en revue les conséquences de la manipulation d’un appareil en conduisant. Parce que? Une analyse approfondie de ces points vous aide à être plus conscient des risques encourus.

Distraction visuelle. Regarder votre téléphone en conduisant vous empêche de prêter attention à la route et aux éventuels obstacles, ce qui augmente les risques d’accident.

Distraction cognitive. Se concentrer sur le mobile indique détourner l’attention mentale de la tâche principale, qui est de conduire en toute sécurité. Si cela se produit, la capacité de réagir et de prendre des décisions est sérieusement affectée.

Temps de réaction réduit. Lorsque l’on regarde le mobile, le temps de réaction pour éviter une collision est moindre. Même une seconde de distraction peut faire la différence entre avoir un accident ou non, surtout lorsque la vitesse est élevée.

Moins de contrôle du véhicule. Regarder le mobile nécessite une manipulation. Ainsi vous n’aurez pas d’autre choix que de lâcher le volant. Si vous devez effectuer une manœuvre d’urgence, vous ne pourrez pas le faire aussi efficacement.

Erreurs de conduite. Les conducteurs distraits sont plus enclins à faire des erreurs. Comme si cela ne suffisait pas, ils ne perçoivent pas les risques de la même manière qu’un conducteur concentré. Si le reste des usagers de la route ne fait pas attention non plus, la chose habituelle est qu’un accident se produit.

Vous mettez la vie des autres en danger. En regardant votre téléphone au volant, vous vous mettez non seulement en danger, mais aussi les autres. Une négligence peut avoir des conséquences graves, voire mortelles, pour les piétons, les cyclistes et les autres conducteurs.

sanctions légales. En France, l’utilisation d’un téléphone portable au volant est considérée comme une infraction grave et est sanctionnée par une amende de 200 euros et le retrait de 6 points du permis de conduire. De plus, les agents peuvent imposer cette sanction même si le conducteur tient simplement le téléphone sans l’utiliser.

9 conseils pour utiliser correctement votre mobile en voiture et en toute sécurité

Le moyen le plus sûr d’utiliser correctement votre téléphone portable dans la voiture est de l’oublier. Bien sûr, parfois vous attendez un appel important ou peut-être avez-vous besoin du navigateur pour vous montrer le chemin. Ces actions impliquent une interaction avec le téléphone. Que pouvez-vous faire pour profiter des fonctions de votre appareil sans compromettre la sécurité routière ? Voyons quelques recommandations de base.

Connectez votre mobile avant de commencer

Connecter son mobile avant de démarrer est une étape essentielle pour assurer une conduite en toute sécurité. Ce faisant, vous évitez les distractions inutiles lors de vos déplacements. Vérifiez donc que vous avez appairé votre appareil avec le système mains libres du véhicule via Bluetooth ou configuré correctement Android Auto. Cela vous permettra de garder les mains sur le volant et votre attention concentrée sur la route.

Profitez des capacités d’Android Auto

Et en parlant d’Android Auto. Saviez-vous que c’est un excellent moyen d’utiliser votre téléphone en toute sécurité et efficacement en conduisant ? Il s’agit d’une plate-forme spécialement conçue pour intégrer votre appareil au système d’infodivertissement du véhicule. En connectant votre mobile via un câble USB compatible ou sans fil si compatible, vous pourrez accéder à une interface simplifiée et simple d’utilisation sur l’écran du véhicule. Dans tous les cas, il est déconseillé de manipuler de manière excessive l’écran de la voiture et que, si vous le faites de manière excessive, vous pourriez tout de même être verbalisé.

Poser le mobile sur un support adapté

Placer le mobile dans un support adapté est essentiel pour assurer une conduite sûre sans distractions. Dans les faits, il existe des moyens de placer le mobile dans la voiture pour éviter d’être verbalisé. Idéalement, placez-le dans votre ligne de mire, pour voir l’écran sans tourner la tête, mais sans obstruer la visibilité. Autre point positif d’opter pour un support, c’est qu’en ayant le mobile hors de portée, vous éviterez la tentation de le tenir avec la main en conduisant.

Activer la commande vocale de l’assistant

L’activation de la commande vocale de l’assistant est un excellent moyen de garder les mains sur le volant et les yeux sur la route. Dans le cas d’Android, la fonction la plus connue est celle de l’assistant Google et sa fameuse commande « Ok Google ». Le configurer correctement vous permettra de garder votre attention sur la conduite et d’éviter les distractions inutiles. N’oubliez pas d’apprendre les commandes vocales prises en charge par votre assistant pour tirer le meilleur parti de cette fonction de sécurité.

Répondez toujours en mode mains libres

Habituez-vous à répondre aux appels en mode mains libres en conduisant. N’oubliez pas que la bonne façon de le faire est d’utiliser le système multimédia du véhicule et la connexion Bluetooth. Ne conduisez en aucun cas avec des écouteurs car, bien qu’ils agissent comme un système mains libres, ils ne vous permettent pas d’entendre ce qui se passe autour de vous.

Configurer le navigateur avant de commencer à conduire

Une autre recommandation est de configurer le navigateur avant de commencer à conduire. C’est une mesure clé pour une expérience de conduite sûre et sans distraction. Lorsque vous avez confirmé que l’itinéraire est correct, démarrez la navigation et repartez. Si vous devez changer de destination ou faire d’autres ajustements, arrêtez le véhicule dans un endroit sûr.

Arrêtez la voiture en toute sécurité en cas d’urgence

Peut-être que pendant que vous conduisez, vous recevez un appel urgent. Comment agir dans ce cas ? La première chose est d’être conscient que vous ne pouvez pas arrêter le véhicule n’importe où. Par conséquent, il est préférable que vous trouviez un endroit sûr où vous arrêter avant d’entreprendre toute action, comme ramasser. Dans la plupart des cas, notamment sur les autoroutes et les voies rapides, évitez de placer le véhicule sur l’accotement, car il s’agit d’une zone réservée aux urgences. De plus, se tenir sur le bord de la route met en danger les autres conducteurs et rend difficile le retour.

Pour répondre à un appel urgent, utilisez votre mains libres ou, à défaut, localisez une place de parking autorisée, soit sur la voie publique, soit dans une station-service.

Demander de l’aide au copilote

Si vous devez passer un appel, envoyer un message ou rechercher des informations, au lieu de le faire vous-même, demandez l’aide de votre copilote. De cette façon, vous éviterez des situations dangereuses. Si vous lui confiez une tâche, il est crucial que vous soyez clair dans les consignes afin de ne pas avoir à intervenir personnellement.

Soyez prudent en tenant votre téléphone portable à un feu rouge

Être arrêté à un feu rouge n’indique pas que vous pouvez récupérer votre mobile. En effet, porter le téléphone à la main en conduisant est également passible des mêmes peines, même si vous ne l’utilisez pas. Par conséquent, gardez toujours à l’esprit qu’être arrêté à un arrêt ou à un feu de circulation équivaut à conduire. Aucune de ces situations n’est un bon moment pour envoyer des SMs ou passer des appels.

Que dois-je faire si j’ai reçu une amende pour avoir consulté mon portable en conduisant ?

Si vous avez reçu une amende pour avoir utilisé votre téléphone portable au volant, vous pouvez envisager deux procédures.

Premièrement, si vous reconnaissez l’infraction et que vous souhaitez résoudre le problème rapidement, vous pouvez choisir de payer l’amende dès que possible. Une façon de le faire est avec le mobile et l’application miDGT. En payant le montant dans un certain délai, vous pouvez bénéficier d’une remise de 50% sur le montant total de l’amende.

En revanche, si vous considérez que la sanction a été imposée injustement ou que vous avez des raisons de la remettre en cause, vous pouvez choisir de faire appel. Pour ce faire, vous devrez suivre les procédures établies, qui comprennent généralement le dépôt d’une demande d’appel et la fourniture de toute preuve ou argument pertinent à l’appui de votre cas. Il est important de consulter les réglementations locales et de demander des conseils juridiques. N’oubliez pas qu’en faisant appel de l’amende, vous perdez la possibilité de la payer au rabais.

