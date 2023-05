Comment choisir un nom sur WhatsApp avant qu’il ne soit trop tard

Les noms d’utilisateur sont l’une des plus grandes innovations de WhatsApp ces dernières années. Ainsi, vous pouvez vous assurer d’obtenir le vôtre et d’éviter qu’il ne vous soit enlevé.

WhatsApp est l’application de messagerie la plus utilisée au monde, et en 2023, elle reçoit beaucoup de nouvelles importantes

Cela a été l’une des nouvelles les plus importantes de la semaine dernière : WhatsApp va inclure la possibilité de choisir un nom d’utilisateur pour chaque personne qui utilise le réseau social, probablement dans le but de leur permettre de discuter avec d’autres membres de la plateforme sans avoir à connaître votre numéro de téléphone. C’est un changement qui sera bientôt disponible, et pour lequel certains utilisateurs prévoient déjà d’anticiper en choisissant leur nom d’utilisateur.

Et c’est que, comme cela se produit dans la grande majorité des réseaux sociaux disponibles, les noms d’utilisateur WhatsApp seront uniques et ne pourront pas être répétés. Par conséquent, nous devrons être rapides lors du choix des nôtres pour éviter de nous faire prendre. Heureusement, nous savons déjà quelles seront les étapes à suivre pour choisir un nom d’utilisateur sur la plateforme de messagerie une fois cette nouveauté disponible.

Vous pouvez donc choisir votre nom d’utilisateur dans WhatsApp

Beaucoup de gens apprécient, et beaucoup, de choisir un bon nom d’utilisateur dans tous ces réseaux sociaux où ils créent un compte. C’est la raison pour laquelle des plateformes comme Telegram facturent les noms d’utilisateur les plus recherchés. Nous ne savons pas si WhatsApp suivra le même chemin que Telegram (cela semble peu probable), mais si quelque chose est certain, c’est que les noms les plus recherchés seront les premiers à ne plus être disponibles.

C’est pourquoi il est important d’anticiper le reste des membres de la plateforme et de choisir notre nom le plus tôt possible. Au moment de la publication de cet article, l’option de choisir un nom d’utilisateur dans WhatsApp n’est pas disponible, mais elle arrivera très probablement dans les prochains jours.

La première étape consiste à vous assurer que la dernière version disponible de WhatsApp est téléchargée sur votre appareil. Vous pouvez également accélérer le processus en vous inscrivant au programme bêta de WhatsApp, bien qu’à ce jour, il soit complet. Remplir ces deux exigences ne nous garantit pas l’accès aux dernières fonctionnalités avant les autres utilisateurs, mais cela le rend plus facile.

Une fois que nous nous sommes assurés d’avoir téléchargé la version la plus récente de l’application, il est possible de choisir un nom d’utilisateur dans WhatsApp en suivant ces étapes :

Ouvrez WhatsApp et appuyez sur l’icône en trois points dans le coin supérieur droit. Appuyez sur « Paramètres », puis appuyez sur votre photo de profil. Vous verrez une nouvelle section intitulée « Nom d’utilisateur WhatsApp » ou « Nom d’utilisateur WhatsApp ». Appuyez dessus pour le changer. Entrez le nom d’utilisateur que vous souhaitez utiliser et enregistrez les modifications.

S’il est disponible, vous aurez déjà obtenu votre nom d’utilisateur WhatsApp et personne d’autre ne pourra l’utiliser. Gardez à l’esprit que si vous décidez plus tard de changer votre nom d’utilisateur, l’ancien restera libre et n’importe qui pourra vous l’attribuer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :