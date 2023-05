Si vous en avez marre de la propagande électorale, voilà comment vous pouvez demander à votre Xiaomi qu’on n’envoie plus de lettres chez vous

Week-end de mauvais temps, week-end du festival El Rocío dans le sud du pays, et week-end électoral. Beaucoup de choses se passent ce dimanche, ou 28M comme on l’appelle sous le nom de guerre électorale. Et en parlant d’élections… Et si on vous indiquait le chemin pour que vous ne receviez pas ces lettres de propagande électorale qui remplissent les boîtes aux lettres à chaque saison électorale ?

Oui, il existe une procédure officielle et légale par laquelle vous demandez à être retiré des listes auxquelles les partis ont accès et donc à ne plus recevoir les lettres habituelles du PSOE, PP, VOX, etc., avec l’enveloppe et le bulletin de vote prêts .à voter, surtout cette année où nous serons appelés à voter aux Élections Générales, Municipales et Autonomes. Et cela se fait comme suit.

Dites adieu à la propagande électorale dans votre boîte aux lettres chaque mois d’élection

Comme établi dans la loi organique 3/2018 du 5 décembre sur la protection des données personnelles et la garantie des droits numériques ; La loi organique 5/1985 du 19 juin du régime électoral général et l’accord du conseil électoral central 2/2019, « toute personne qui apparaît inscrite au recensement électoral peut demander l’exclusion / l’inclusion dans les copies du recensement électoral qui Ils sont remis aux représentants des candidatures pour effectuer des envois de propagande électorale ».

Traduction : vous pouvez légalement demander qu’ils arrêtent de vous envoyer des lettres des partis politiques qui participeront aux processus électoraux qui sont sur le point de se tenir dans votre communauté, municipalité ou dans le pays comme les élections de ce dimanche de 28M.

Comment ça se fait? Remplir un formulaire au siège électronique de l’Institut national de la statistique d’France que « toute personne inscrite sur la liste électorale » peut faire. Et puisqu’il s’agit d’une procédure officielle, pour en faire la demande une attestation électronique associée à votre DNI (Document National d’Identité) est nécessaire, ou via le système [email protected].

Demander l’exclusion dans les copies du recensement électoral qui sont remises aux représentants des candidatures pour effectuer des livraisons postales de propagande électorale

Aller sur ce site de l’INE Une fois à l’intérieur, entrez le lien à droite, celui qui dit Accès Vous arriverez dans la zone où vous devez vous identifier en choisissant l’une des quatre méthodes, du DNI électronique à [email protected] ou en utilisant un certificat numérique Une fois correctement identifié, vous accéderez à une page où vous pourrez voir vos données privées, et un bouton pour demander une Demande d’EXCLUSION à envoyer en votre nom pour être retiré des listes de diffusion de propagande électorale. Cliquez sur ce bouton Le processus sera effectué et la demande envoyée. Maintenant, vous verrez que dans la ligne qui dit « Situation actuelle dans les copies des partis politiques », vous apparaissez comme EXCLUS / A, et un autre bouton qui dit Obtenir un reçu. Lorsque vous cliquerez, un PDF sera téléchargé avec la demande que vous avez envoyée, et vous ne recevrez plus ce type d’e-mail dans votre boîte aux lettres à la maison.

Si pour une raison quelconque vous regrettez ce que vous avez fait, le processus est complètement réversible et vous pouvez vous inscrire en suivant le même processus.

Via | Siège électronique de l’Institut national de la statistique

