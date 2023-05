Comment suivre les élections du 28M sur votre mobile

Nous passons en revue les meilleures applications et pages Web avec lesquelles connaître le résultat des élections du 28 mai 2023 depuis votre mobile.

Les élections locales et régionales ont lieu le 28 mai 2023 en France

Le dimanche 28 mai 2023, les élections régionales et municipales se tiendront en France, qui appelleront des millions de citoyens espagnols aux urnes pour désigner les nouveaux dirigeants des autonomies et des conseils municipaux d’une grande partie du territoire français (y compris ceux qui ont déjà voté par correspondance). Et pendant encore un an, dès l’ouverture des bureaux de vote dans les écoles, les citoyens pourront suivre les résultats des votes par Internet.

Nous allons vous montrer comment vous pouvez suivre les élections et connaître les résultats des votes depuis votre mobile, à travers les meilleures pages web et applications web que vous pourrez trouver.

Suivez les élections du 28 mai en temps réel avec l’application officielle

A quelques jours des élections, le ministère de l’Intérieur a publié l’application officielle des élections locales du 28 mai 2023. Il s’agit d’un outil gratuit mis à la disposition des citoyens, et à partir duquel il est possible de consulter les résultats provisoires. des élections en temps réel.

L’application a plusieurs fonctions intéressantes, telles que la possibilité de marquer les municipalités comme favoris pour pouvoir voir les résultats provisoires dans chacune d’elles à travers une liste d’entre elles.

Il propose également un calendrier à partir duquel vous pouvez vérifier rapidement quand chacun des processus de la journée électorale est effectué, de la constitution des tableaux à la publication des résultats provisoires.

Télécharger sur Androïd | 28 millions d’élections locales

D’autres applications pour suivre les élections depuis le mobile

En fonction de la Communauté autonome pour laquelle vous souhaitez connaître les résultats des élections, il est possible que vous puissiez télécharger une application officielle où vous pourrez connaître les résultats en détail au fur et à mesure du déroulement des élections. Face à ce processus électoral, seules deux communautés proposent des applications officielles aux citoyens :

En plus de pouvoir voir les résultats au fur et à mesure des élections, ces outils offrent également des informations pertinentes pour les élections, notamment les candidats de chaque parti, les bureaux de vote et leur emplacement, la procédure à suivre dans le processus de vote et plus encore.

Les meilleures pages web pour suivre les élections depuis le mobile

Si vous préférez suivre les élections sur Internet sans avoir à installer une application sur votre mobile, vous pouvez également consulter les pages Web officielles de chaque communauté autonome, où la procédure à suivre dans chaque cas est publiée, et très probablement elles seront mis à jour dans la journée avec les résultats provisoires et définitifs dès qu’ils seront disponibles.

Suivez les élections à la télévision et à la radio via mobile

Le jour de l’élection est une bonne journée pour profiter des meilleures applications pour regarder la télévision sur son mobile, puisque la grande majorité des chaînes nationales diffuseront l’évolution du jour de l’élection tout au long de la journée.

Pour pouvoir suivre les élections à la télévision, vous pouvez utiliser les plateformes et applications les plus connues, telles que les chaînes TNT ou PhotoCall TV, ou utiliser les applications officielles des principales chaînes disponibles sur Google Play et l’App Store.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :