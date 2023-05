Comment savoir si quelqu’un vole votre WiFi : méthode depuis le mobile

Découvrez si quelqu’un vole votre WiFi depuis votre appareil mobile, comment ? Téléchargement de l’application que nous allons vous montrer ici.

La première indication que quelqu’un vole votre WiFi est la lenteur du réseau en question.

Le réseau WiFi que vous avez dans votre maison est-il lent ? Bien que le redémarrage du routeur ou du modem qui vous fournit cette connexion sans fil résolve généralement ce problème (il est parfois nécessaire de contacter le support du fournisseur d’accès Internet), il arrive parfois que la cause de ce « problème » soit liée au vol WiFi.

Il est toujours possible que quelqu’un ait déchiffré votre mot de passe WiFi illégalement et s’y connecte sans votre permission. Heureusement, vous n’avez pas besoin d’être un expert en sécurité informatique pour comprendre cela, car il existe différentes applications pour Android et iOS qui vous permettent de scanner les réseaux WiFi à la recherche d’intrus.

Nous avons pris la peine de tester les 5 meilleures applications pour appareils mobiles qui vous permettent de savoir si quelqu’un vole le WiFi. Bien sûr, nous avons décidé de n’en garder qu’un seul, car nous considérons que c’est le plus complet pour connaître ces informations rapidement, en toute sécurité et gratuitement.

Cette méthode vous permettra de savoir si quelqu’un vole votre WiFi

Comme nous l’avons mentionné plus haut, nous avons décidé ici de vous expliquer la procédure que vous devez effectuer en utilisant une seule application, laquelle ? Eh bien, ni plus ni moins que Fing. Cet outil, en plus d’être totalement gratuit, est extrêmement simple à utiliser. Vous pouvez le télécharger sur votre mobile Android à partir du bouton que nous vous laissons à la fin de ce paragraphe.

Télécharger l’application Fing pour Android

Une fois que vous l’avez téléchargé et installé sur votre téléphone, vous devrez suivre toutes ces étapes pour savoir si quelqu’un vole votre WiFi :

La première chose que vous devrez faire est d’ouvrir l’application Fing depuis votre mobile.

Lorsque vous êtes à l’intérieur, vous devez cliquer sur le bouton bleu qui dit « Suivant ».

Ensuite, vous devrez accepter les politiques imposées par l’application (elles enregistreront l’utilisation que vous faites de l’application afin de l’améliorer).

Cliquez sur « Activer l’emplacement ».

Cliquez sur l’option qui dit « Pendant que l’application est en cours d’utilisation ».

Vous n’aurez pas besoin de créer de compte pour pouvoir accéder à toutes les fonctions proposées par l’application, nous vous conseillons donc de cliquer sur « J’y réfléchirai ».

Après avoir configuré l’application en question, vous devrez cliquer sur « Scanner le réseau actuel », cela fera analyser par Fing le réseau WiFi auquel vous êtes connecté.

Une fois l’analyse terminée, vous pourrez voir tous les appareils connectés à ce réseau.

Si vous cliquez sur l’un de ces appareils, Fing vous montrera différentes données afin que vous puissiez l’identifier.

De même, vous aurez la possibilité de vérifier à quelle distance cet appareil se trouve du routeur ou du modem d’où provient le signal WiFi.

Ayant toutes ces informations dans la paume de votre main, vous pourrez vérifier s’il y a un appareil étrange connecté à votre réseau WiFi. Si tel est le cas, vous serez obligé de changer le mot de passe de votre réseau WiFi (cela empêchera cet « intrus » de continuer à voler votre WiFi à votre domicile).

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :