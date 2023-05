Android Auto 9.6 est maintenant disponible : toutes les actualités et comment mettre à jour

Google a publié une nouvelle version stable d’Android Auto, qui pour l’instant sera une mise à jour mineure avec des améliorations que les utilisateurs ne remarqueront pas dans la plupart des cas.

Android Auto en cours d’exécution.

Il y a deux semaines, nous vous parlions de l’arrivée d’Android Auto 9.5. Eh bien, Android Auto 9.6 est déjà parmi nous et peut maintenant être téléchargé depuis le Google Play Store. La version bêta de cette dernière version stable a été lancée la semaine dernière, et maintenant nous pouvons télécharger et mettre à jour l’application dans notre voiture.

Nous sommes cependant obligés de vous avertir d’une chose importante : vous pourrez détecter peu de nouvelles à l’œil nu. C’est l’une de ces mises à jour mineures qui a tendance à se concentrer davantage sur les aspects cachés. Ou ce qui revient au même, au patch typique utilisé pour corriger les erreurs et apporter des améliorations en interne.

Une nouvelle version stable qui continue sans nouveauté significative

Bien que nous n’ayons trouvé aucune nouvelle visible dans cette version, ce que nous avons pu découvrir, c’est que Google a mis à jour la liste des erreurs Android Auto. L’objectif de cette mise à jour n’est autre que d’informer les utilisateurs qui tentent de résoudre une erreur Telegram dans Android Auto.

Il est vrai que lors de la dernière Google I/O de nombreuses nouveautés d’Android Automotive ont été annoncées, mais il s’agit d’un projet totalement différent d’Android Auto. Tout ce que le Big G a dit qu’il visait Android Automotive, dans Android Auto, pour l’instant du moins, nous n’allons pas le sentir. Et considérant que cette mise à jour n’apporte pas de grandes améliorations, il semble que nous allons prendre du temps.

Comme si cela ne suffisait pas, Android Auto était aux abonnés absents de la conférence Big G. Malgré tout, le développement du système d’exploitation pour les voitures semble continuer sur sa lancée et, avec ce rythme de deux versions stables par mois, nous devrions bientôt atteindre Android Auto 10. Normalement, l’arrivée de deux chiffres implique généralement des changements importants, mais il n’y a aucun moyen de le prédire. Nous pouvons avoir des corrections de bugs et des améliorations internes d’ici la version 10.

Vous pouvez télécharger Android Auto à partir du bouton que nous vous laissons ci-dessous. Si, pour une raison quelconque, l’application n’apparaît pas mise à jour ou ne vous permet pas de le faire depuis votre téléphone, nous vous laisserons également un lien alternatif afin que vous puissiez télécharger et installer manuellement la dernière version.

Google Play Store | Télécharger Android Auto 9.6

APKMiroir | Télécharger Android Auto 9.6

