Meilleur casque antibruit sans fil : guide d’achat 2023

Si vous recherchez les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active, vous les trouverez dans ce guide.

L’annulation active du bruit (ANC) est une caractéristique des écouteurs sans fil qui est chargée d’éliminer le bruit qui nous entoure afin que nous puissions écouter de la musique sans que rien ne nous dérange. Une fois que vous aurez essayé cet outil, il vous sera difficile de vous en passer à nouveau. Bien sûr, vous devez tester l’ANC dans des écouteurs qui le réalisent correctement.

Pour vous aider à choisir le modèle parfait, nous vous recommandons dans ce guide les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active que vous puissiez acheter. Si vous faites partie de ceux qui détestent que le son extérieur vous dérange lorsque vous écoutez de la musique, regardez des séries ou parlez au téléphone, ces écouteurs sont fortement recommandés. Ils sont particulièrement utiles si vous utilisez habituellement des écouteurs pour le travail et les études, si vous voyagez beaucoup dans les transports en commun ou si vous avez des travaux à côté de chez vous, vous l’apprécierez.

Pour que le guide d’achat soit complet, nous allons d’abord vous expliquer en détail en quoi consiste la suppression active du bruit. Ensuite, nous vous recommandons les meilleurs écouteurs qui l’intègrent, à la fois bouton et bandeau, afin que vous puissiez choisir en fonction de vos intérêts.

Qu’est-ce que l’annulation active du bruit et les types d’annulation

Le nom même de cette technologie, la suppression active du bruit, révèle en quoi consiste son fonctionnement. Fondamentalement, il s’agit d’un système inclus dans certains écouteurs qui est chargé de faire taire le bruit de l’environnement afin qu’il ne pénètre pas dans le conduit auditif. Pour ce faire, les écouteurs sont équipés d’une série de microphones chargés de capter ces sons gênants de l’extérieur et de les bloquer afin que l’utilisateur ne les entende pas.

C’est une fonction très utile dans divers scénarios, par exemple lorsque vous travaillez ou étudiez et que vous souhaitez vous concentrer à 100 %. Vous pouvez également utiliser cet outil pour que les bruits extérieurs ne vous dérangent pas lorsque vous écoutez de la musique dans les transports en commun, à la salle de sport ou dans des zones très fréquentées comme un centre commercial.

La suppression active du bruit vous permettra de vous isoler du monde qui vous entoure, même si cela peut parfois être dangereux.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit qu’il peut être dangereux d’utiliser l’annulation lorsque vous vous promenez dans la ville, car vous n’entendrez pas les bips des voitures ou l’arrivée d’un scooter. Même l’utilisation de l’annulation à la maison peut être préjudiciable, car vous n’entendrez pas la sonnerie ni les appels téléphoniques. Vous devez être très prudent lorsque vous utilisez la suppression du bruit, car cela vous isolera complètement du monde qui vous entoure.

Actuellement, il existe 3 types de suppression active du bruit : feedforward (utiliser les microphones externes), feedback (utiliser les microphones internes) et hybride (mix entre les deux précédents). De plus, certains fabricants proposent différents modes d’annulation en fonction de l’intensité (forte, moyenne ou douce) et même de l’usage que l’on va donner au casque (transport, ville ou domicile).

Nous avons analysé le marché pour sélectionner les meilleurs écouteurs sans fil avec suppression active du bruit, un système qui capte et neutralise les bruits extérieurs, particulièrement utile lorsque vous êtes dans les transports en commun ou dans des lieux très fréquentés, comme les centres commerciaux. Ce sont nos recommandations, avec des modèles adaptés à différents budgets.

Sony WH-1000XM5

Si vous recherchez des écouteurs supra-auriculaires sans fil de qualité, le Sony WH-1000XM5 est un choix exceptionnel. Ils ont une excellente qualité sonore, avec les technologies les plus avancées pour que vous puissiez profiter de n’importe quel son dans les moindres détails, qu’il s’agisse de vos chansons, séries, films ou vidéos YouTube préférés. La suppression active du bruit joue également un rôle clé, qui fonctionne de manière spectaculaire pour réduire au silence le bruit extérieur.

Ces Sony WH-1000XM5 ont un beau design qui est également très confortable pour que vous puissiez les utiliser pendant des heures sans inconfort. Dans la boîte, vous trouverez un étui qui vous permettra de les transporter plus confortablement, mais vous devez garder à l’esprit qu’ils ne sont pas pliables. En revanche, il est important de noter qu’ils peuvent se connecter à deux appareils en même temps. L’un d’eux peut être le mobile, car ils disposent également d’un microphone avec suppression du bruit afin que vous puissiez parfaitement communiquer dans des environnements très bruyants ou venteux.

La touche finale est l’autonomie, puisque les écouteurs Sony peuvent fournir jusqu’à 30 heures d’utilisation sur une seule charge. Vous pourrez donc les utiliser pendant plusieurs jours sans avoir besoin du chargeur. Les Sony WH-1000XM5 ont un prix de vente conseillé de 449,99 euros, mais ils sont normalement en vente sur Amazon, Ebay, MediaMarkt et PcComponentes. Sans aucun doute, ils sont l’un des meilleurs écouteurs Bluetooth avec bandeau que vous puissiez acheter.

Sony WH-1000XM5

Huawei FreeBuds Pro 2

Il ne fait aucun doute que ces écouteurs sont un excellent achat à tous points de vue. Comme nous l’avons vu dans l’test du Huawei FreeBuds Pro 2, son système d’annulation du bruit fait un excellent travail de suppression du bruit extérieur. Si vous avez des travaux à côté ou un voisin qui aime la musique, vous pouvez utiliser l’aide de ces écouteurs pour vous isoler complètement.

De plus, les écouteurs Huawei se distinguent également par leur très haute qualité sonore, on les entend très bien grâce aux haut-parleurs de 11 millimètres dont ils sont équipés. Avec ces FreeBuds Pro 2, vous pourrez apprécier les moindres détails de vos chansons préférées. Un autre point en faveur est que vous pouvez les porter pendant de longues périodes, car ils sont très confortables et tiennent bien.

En termes d’autonomie, vous pouvez les utiliser pendant environ 3 heures et demie avec une suppression active du bruit et un volume élevé, s’étendant jusqu’à 6 heures si vous vous passez de l’ANC. Lors de l’utilisation du boîtier de charge, l’autonomie sera de 18 heures avec ANC et jusqu’à 30 heures sans. De plus, sachez qu’ils sont compatibles avec la recharge rapide par câble, avec une charge de seulement 10 minutes vous obtenez de l’énergie pour 2 heures de musique. À propos, ils prennent également en charge la recharge sans fil.

Ces écouteurs FreeBuds Pro 2 ont un prix d’origine de 199,99 euros, bien qu’il soit habituel de les trouver moins chers sur Amazon, dans la boutique officielle Huawei et dans MediaMarkt.

Huawei FreeBuds 2 Pro

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Étant donné que les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont les meilleurs écouteurs Samsung que vous puissiez acheter, ils disposent le plus souvent d’un système de suppression active du bruit. Et c’est vrai, ces casques utilisent trois microphones différents pour capter le bruit extérieur et l’éliminer. De cette façon, vous pouvez vous concentrer sur la tâche à accomplir sans entendre le son autour de vous.

Si à tout moment vous voulez savoir ce qui se passe autour de vous, vous pouvez activer la fonction de son ambiant. De cette façon, les écouteurs amplifient les bruits extérieurs et vous pouvez avoir des conversations sans retirer les écouteurs. Au-delà de ces fonctions, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont une bonne option en raison de leur son haute résolution pour la musique, les séries ou les jeux vidéo.

Avec la suppression du bruit activée, vous pouvez les utiliser pendant 5 heures d’affilée ou 18 heures si vous utilisez le boîtier de charge. L’autonomie est plus longue si vous n’utilisez pas l’ANC : 8 heures sur une seule charge et 29 heures au total. En bref, ce sont des écouteurs sans fil de la plus haute qualité à tous points de vue. À l’origine, ils sont au prix de 240 euros, mais ils font généralement de bonnes affaires sur Amazon, MediaMarkt, PcComponentes, Ebay et sur le site officiel de Samsung.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

JBL Tour One M2

Les JBL Tour One M2 font également partie des meilleurs casques antibruit, en l’occurrence au format bandeau. Ce sont des casques de haute qualité à tous points de vue, du design à l’autonomie. Avant toute chose, il faut parler du plus important, le son. Avec ces Tour One M2, vous profiterez d’une expérience au niveau de JBL, avec un son clair et plein de nuances, et aussi avec un son spatial.

Si vous activez la suppression active du bruit, le bruit autour de vous disparaîtra pour que vous puissiez écouter votre musique sans interruption. Nous vous recommandons de connecter le casque à l’application JBL sur votre mobile, afin que vous puissiez contrôler manuellement le fonctionnement de cet outil. Le casque dispose également du mode Smart Ambient, qui amplifie les sons extérieurs afin que vous puissiez les entendre sans retirer vos écouteurs.

En plus d’avoir une qualité sonore et une annulation, ces JBL brillent par leur autonomie allant jusqu’à 50 heures.

Parmi les grands atouts de ces JBL Tour One M2 se trouve l’autonomie, qui peut atteindre jusqu’à 50 heures d’utilisation si vous maintenez la suppression adaptative du bruit activée. Si vous choisissez d’activer la suppression du bruit plus avancée, l’autonomie sera réduite à 30 heures. Attention, ils ont une charge rapide, il suffit de les connecter au chargeur pendant 10 minutes pour obtenir de l’énergie pour 5 heures de lecture.

Les JBL Tour One M2 ont un prix public conseillé de 329 euros et sont en vente chez Ebay, sur Amazon et sur MediaMarkt.

JBL Tour One M2

Sony WF-1000XM4

Parmi les meilleurs écouteurs sans fil avec suppression du bruit, le Sony WF-1000XM4 ne pouvait pas manquer, qui fait un travail incommensurable à tous points de vue. Tout d’abord, il faut mentionner qu’ils cachent complètement les bruits de notre extérieur grâce à un excellent système d’annulation du bruit, à la fois actif et passif. Lorsque vous parlez, la fonction « Speak to Chat » se charge de désactiver cet outil pour activer le mode son ambiant afin que vous puissiez également entendre d’autres personnes.

La qualité de ces écouteurs Sony se reflète également dans leur design à la fois beau et confortable. Une mention spéciale doit être faite aux coussinets en mousse de polyuréthane, qui s’adaptent parfaitement à l’oreille. D’autre part, ces Sony WF-1000XM4 sont équipés de pilotes dynamiques de 6 millimètres et sont compatibles avec les technologies sonores les plus avancées, ce qui leur permet d’offrir une expérience audio de très haut niveau.

Un autre point en faveur des écouteurs est qu’ils atteignent jusqu’à 8 heures de lecture avec ANC activé. Si vous utilisez le boîtier de charge, vous profiterez au total de 24 heures de musique sans passer par le chargeur. De plus, vous pouvez les connecter à l’application Sony sur votre mobile pour accéder à une configuration plus complète. Ils sont allés sur le marché pour 279 euros, mais vous pouvez généralement les trouver pour moins de 200 euros sur Amazon, MediaMarkt et Ebay.

Sony WF-1000xM4

Sony LinkBuds S

Les Sony LinkBuds S sont également une excellente option si vous recherchez des écouteurs sans fil avec une bonne suppression active du bruit. Comme nous vous l’avons dit dans l’analyse de ces LinkBuds S, ils sont excellents pour faire taire les bruits extérieurs, nous permettant d’écouter l’audio avec beaucoup de détails et sans que le son extérieur n’interfère.

Ce modèle, inclus parmi les meilleurs casques Sony, est également un choix judicieux pour le formidable confort qu’il offre. Ils sont très légers et compacts, ce qui nous permet de les utiliser tout au long de la journée sans être gênants. De plus, ils offrent une bonne qualité sonore, avec la technologie LDAC et DSEE Extreme. Si vous les connectez à l’application Sony sur votre mobile, vous pouvez accéder à un égaliseur pour personnaliser le son.

Lors de l’utilisation de ces Sony LinkBuds S, vous profiterez également de commandes tactiles rapides et précises, elles se distinguent comme l’un de leurs points forts. Enfin, l’autonomie est d’environ 6 heures avec la suppression du bruit activée, avec la possibilité de la prolonger jusqu’à 20 heures en utilisant le boîtier de charge dans lequel elles sont stockées. Si vous souhaitez vous procurer ces écouteurs, ils peuvent être à vous pour moins de 150 euros régulièrement chez Ebay, chez MediaMarkt et chez Amazon.

Sony LinkBuds S

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

L’analyse des Redmi Buds 4 Pro nous a permis de découvrir des écouteurs sans fil surprenants pour leur bon rapport qualité prix. Parmi tous ses points forts, nous voulons souligner l’annulation du bruit, qui utilise 3 microphones différents pour capturer et supprimer les sons jusqu’à 43 dB. De cette façon, lorsque nous les utilisons avec l’ANC activé, les bruits de notre extérieur cessent d’exister.

En ce qui concerne le design, les écouteurs Xiaomi s’engagent dans une esthétique qui réalise le plus important, être léger et confortable. De plus, ils ont un boîtier de charge compact que nous pouvons parfaitement transporter dans notre poche. Les tests avec les Redmi Buds 4 Pro nous ont également permis de savoir qu’ils offrent une très bonne qualité sonore, avec un support même pour la technologie LDAC.

Ces écouteurs sont hautement compatibles avec des appareils tels que les mobiles (Android ou iOS), les tablettes ou les ordinateurs. Un autre de ses points forts est l’autonomie, qui peut aller jusqu’à 36 heures sans ANC et en utilisant le boîtier de charge. Comme détail frappant, ils ont Bluetooth 5.3, vous pouvez donc profiter d’une connexion stable même si vous vous éloignez de l’appareil.

Les Redmi Buds 4 Pro ont un prix de vente conseillé de 99,99 euros, mais vous pouvez les acheter encore moins cher sur Amazon, sur PcComponentes, sur AliExpress et sur Ebay, même à près de 60 euros. En bref, ils sont la preuve que vous pouvez profiter d’une bonne suppression du bruit à petit prix.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

Apple AirPod Max

Les Apple AirPods Max sont un autre achat avec lequel vous aurez raison si vous recherchez des écouteurs avec suppression active du bruit. Ils ont un design de qualité qui s’adapte parfaitement à vos oreilles, ils offrent donc également une bonne suppression passive du bruit. Ils sont beaux et très confortables, vous pouvez les porter pendant des heures. Bien sûr, ils fournissent un son haute résolution afin que vous puissiez entendre avec précision chaque détail, des graves aux aigus.

En mettant ces AirPods Max et en activant la suppression active du bruit, les distractions du monde extérieur disparaîtront complètement. Le système de casque d’Apple fonctionne très bien pour isoler ces bruits externes, vous permettant d’entendre clairement votre musique. Lorsque vous voulez entendre ce qui vous entoure, il vous suffit d’activer le mode de son ambiant.

Les AirPods Max ont une détection d’utilisation, de sorte que la musique s’arrête automatiquement lorsque vous les retirez. De plus, vous pouvez les utiliser pendant plusieurs jours sur une seule charge, car ils promettent une autonomie allant jusqu’à 20 heures. Ils ont un prix de vente conseillé de 629 euros et vous pouvez les acheter en plusieurs couleurs différentes, comme le gris, le bleu ou le rose sur Amazon.

Apple AirPod Max

Xiaomi Buds 4 Pro

Il ne fait aucun doute que les Xiaomi Buds 4 Pro sont les véritables rois du catalogue de casques Xiaomi. Tout d’abord, ils ont une qualité sonore supérieure, avec des pilotes dynamiques de 11 millimètres et une prise en charge du codec LDAC. L’expérience avec ces Buds 4 Pro est très bonne, l’audio est de haute fidélité pour que vous appréciiez tous les détails de n’importe quel contenu.

Une caractéristique qui se démarque est l’annulation maximale du bruit jusqu’à 48 dB, la plus élevée offerte par les écouteurs Xiaomi. Vous pouvez choisir entre 3 niveaux d’intensité différents : léger (bibliothèque/bureau), équilibré (rue/salle de sport) et maximum (station de métro/aéroport). Cette suppression du bruit fonctionne également lorsque vous utilisez le casque pour les appels téléphoniques, vous ne serez pas dérangé par le bruit autour de vous.

Les Xiaomi Buds 4 Pro sont compatibles avec Google Fast Pair, il vous suffit de les ouvrir pour que votre appareil Android vous offre une connexion rapide. En termes d’autonomie, ils peuvent atteindre jusqu’à 38 heures d’utilisation avec le boîtier de charge. Soit dit en passant, ce dernier prend en charge la recharge sans fil. Il faut savoir que ces écouteurs ont un prix public conseillé de 249,99 euros, mais ils descendent généralement en dessous de 200 euros dans la boutique officielle Xiaomi et chez PcComponentes.

Xiaomi Buds 4 Pro

Bose Confort silencieux 45

Enfin, les Bose QuietComfort 45 font également partie des meilleurs casques antibruit. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, ils ont une conception de bandeau, offrant un ajustement sûr et confortable. Ils sont résistants, vous pouvez donc les utiliser de manière exigeante sans craindre de les abîmer. D’autre part, ils disposent des technologies exclusives Bose pour offrir un son haute résolution, avec un égaliseur disponible pour personnaliser le son à votre guise.

Lors de l’utilisation de ces QuietComfort 45, vous pouvez choisir entre le mode silencieux et le mode conscient. Le premier d’entre eux active la suppression active du bruit pour réduire complètement le bruit extérieur, tandis que le second active le son ambiant afin que vous puissiez entendre ce qui se passe autour de vous.

Bose Confort silencieux 45

Ces écouteurs Bose montent également quatre microphones chargés de capturer votre voix et de faire taire les bruits de votre environnement afin que vous puissiez communiquer sans problème lors d’appels téléphoniques. Ils ont Bluetooth 5.1, vous pouvez donc les connecter à une grande variété d’appareils. Au fait, ils ont une connexion multipoint, vous pouvez vous connecter à deux appareils différents en même temps.

Si ce qui vous inquiète, c’est l’autonomie, avec ces Quietcomfort 45, vous pouvez profiter de 22 heures d’utilisation avec suppression active du bruit et le volume à un niveau moyen. Si vous avez besoin d’une charge urgente, avec seulement 15 minutes avec le chargeur, ils obtiendront de l’énergie pour 3 heures de lecture. Les Bose Quietcomfort 45 ont un prix public conseillé de 349,95 euros, mais vous pouvez les acheter pour moins de 300 euros sur Amazon, chez PcComponentes et chez Ebay.

