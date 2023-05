Comment désinstaller une application sur Android : toutes les façons

Cette fois, nous allons vous expliquer les différentes méthodes que vous pouvez effectuer pour désinstaller des applications sur Android.

Android vous permet uniquement de désinstaller les applications qui n’ont pas été installées en usine.

Votre appareil mobile Android manque d’espace ? Bien que vous puissiez utiliser des applications pour libérer de la mémoire de stockage interne, il existe une méthode beaucoup plus simple et plus rapide, laquelle ? Éliminez les applications que vous n’utilisez pas (y compris les jeux vidéo) ou qui occupent plus d’espace qu’elles ne le devraient.

Si vous ne savez pas comment supprimer des applications, nous souhaitons vous informer que vous êtes au bon endroit. Cette fois, nous allons vous montrer les différentes méthodes qui existent pour pouvoir éliminer n’importe quelle application en quelques secondes.

Il convient d’ajouter que vous n’aurez pas à télécharger d’outil, car les dernières versions d’Android installées dans les terminaux vous permettent de désinstaller les applications de manière native.

Comment désinstaller des applications sur Android ?

Avant de vous montrer les méthodes que vous devez effectuer pour pouvoir désinstaller des applications sur Android, il est important de préciser qu’elles ne servent qu’à éliminer les applications et les jeux que vous avez vous-même installés.

En d’autres termes, ces tutoriels ne vous aideront pas à désinstaller les applications système sur Android (celles qui ont été installées en usine).

Supprimer des applications des paramètres mobiles

La méthode suivante est la plus efficace. De même, il peut être effectué sur n’importe quel terminal Android (peu importe le mobile que vous possédez, les étapes à suivre sont universelles).

La première étape que vous devez faire est d’entrer dans les « Paramètres » de votre terminal Android.

Une fois que vous êtes sur l’écran « Paramètres », vous devrez cliquer sur l’option qui dit « Applications ».

Entrez dans la section intitulée « Voir les applications ».

Cliquez sur l’application que vous souhaitez désinstaller de votre mobile.

Cliquez sur l’option qui dit « Désinstaller ».

Une nouvelle fenêtre s’affichera, cliquez sur « OK » pour désinstaller complètement l’application.

Supprimer des applications du menu contextuel

Ces étapes peuvent varier selon le mobile que vous possédez. Il y a des moments où vous devrez faire glisser l’application que vous souhaitez désinstaller vers un petit bouton appelé « Désinstaller ». De même, dans la plupart des cas, vous devez continuer à cliquer sur l’application que vous souhaitez supprimer (cela affichera un menu avec plusieurs options).

Appuyez de manière prolongée sur l’application que vous souhaitez désinstaller (pendant quelques secondes).

Un petit menu s’affichera avec plusieurs options, cliquez sur celle qui dit « Informations sur l’application ».

Cliquez sur « Désinstaller ».

Et, enfin, cliquez sur l’option qui dit « Accepter ».

Supprimer des applications du Google Play Store

Enfin, l’App Store de Google vous permet de supprimer directement n’importe quelle application. Le tutoriel suivant est le même sur tous les téléphones Android (Google app store a la même interface sur tous les téléphones Android).

La première étape que vous devrez faire est d’ouvrir le Play Store depuis votre mobile Android.

Dans le Google Play Store, vous devez cliquer sur votre compte, qui se trouve dans le coin supérieur droit de l’écran.

Une fenêtre avec diverses options s’affichera, entrez celle qui dit « Gérer l’appareil et les applications ».

Cliquez sur l’onglet intitulé « Gérer ».

Sélectionnez l’application que vous souhaitez désinstaller.

Une fois sélectionné, vous devrez cliquer sur la petite poubelle qui apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran.

Et, enfin, vous devez cliquer sur « Désinstaller ».

Sans rien ajouter de plus à ce sujet, dans le cas où vous auriez besoin de supprimer plusieurs applications ou jeux vidéo en même temps, nous vous conseillons d’effectuer la dernière méthode (celle de Google Play Store). De là, vous pouvez sélectionner plusieurs applications à supprimer en bloc.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :