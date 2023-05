Comment installer l’application WhatsApp sur votre smartwatch avec Wear OS

Nous vous expliquons, étape par étape, comment installer l’application WhatsApp sur votre montre connectée et comment la configurer pour l’utiliser sans avoir besoin d’un smartphone.

L’application WhatsApp sur une Samsung Galaxy Watch5

WhatsApp est la plate-forme de messagerie instantanée la plus populaire au monde et malgré le fait qu’elle a été initialement conçue pour être utilisée uniquement sur le smartphone, elle a peu à peu atteint d’autres appareils tels que les tablettes ou les ordinateurs et il est même possible de l’utiliser sur deux mobiles en même temps.

Eh bien, maintenant, l’application de messagerie appartenant à Meta a franchi le pas définitif pour conquérir nos poignets, puisque WhatsApp a enfin lancé une application native pour les montres intelligentes avec Wear OS.

Afin que vous puissiez avoir l’application WhatsApp opérationnelle dès que possible sur votre smartwatch avec Wear OS, ci-dessous, nous allons vous dire comment vous pouvez l’installer sur votre smartwatch et ce que vous devez faire pour lier votre compte WhatsApp avec ladite application .

Comment installer WhatsApp sur votre smartwatch avec Wear OS 3

La première chose que vous devez savoir avant d’installer l’application WhatsApp sur votre montre est que vous devez avoir une smartwatch mise à jour pour Wear OS 3 comme la Google Pixel Watch ou la Samsung Galaxy Watch4 et Galaxy Watch5 et être enregistré dans le programme WhatsApp Beta pour android .

Si vous remplissez ces deux conditions, vous pouvez installer l’application WhatsApp officielle sur votre smartwatch avec Wear OS 3 de manière très simple, car il vous suffit d’accéder au Google Play Store depuis la montre, de localiser l’application WhatsApp à l’aide de son moteur de recherche et appuyez sur le bouton Installer.

Si, pour une raison quelconque, l’application WhatsApp n’apparaît toujours pas dans le Play Store sur votre montre intelligente, nous allons vous révéler une méthode alternative pour l’installer dessus.

Google Play Store | Porter l’installateur

Ainsi, pour installer manuellement WhatsApp sur votre smartwatch Android, la première chose que vous devez faire est d’installer l’application Wear Installer sur votre smartphone à partir du lien direct que nous vous laissons sur ces lignes, téléchargez la version bêta de l’application de WhatsApp pour Wear OS au format APK à partir de ce lien et vérifiez que votre mobile et votre montre sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Une fois cela fait, l’étape suivante consiste à entrer dans les paramètres de votre montre, accéder à la section Connexions, toucher la section Wi-Fi, cliquer sur le réseau auquel vous êtes connecté et copier l’adresse IP de votre smartwatch, puisque vous allez besoin plus tard.

Ensuite, revenez au menu Paramètres de la montre, appuyez sur la section À propos de la montre en bas, cliquez sur le bouton Informations sur le logiciel et appuyez plusieurs fois sur l’option Version du logiciel jusqu’à ce que vous voyiez un message vous indiquant que le mode développeur est activé.

Revenez au menu Paramètres de votre smartwatch, entrez dans la section Options du développeur et activez les options de débogage ADB, de débogage Wi-Fi et de débogage sans fil.

Ensuite, allez sur votre mobile, ouvrez l’application Wear Installer, entrez l’adresse IP de votre montre que vous avez précédemment notée en bas de l’application et appuyez sur le bouton Terminé. Une fois dans le menu d’installation de l’application, cliquez sur l’onglet APK personnalisé, sélectionnez le fichier WhatsApp APK que vous avez téléchargé auparavant, cliquez sur le bouton Installer et attendez qu’un message apparaisse à l’écran indiquant que le fichier APK a été installé dans l’horloge .

Enfin, revenez aux options de développement de votre smartwatch et désactivez les trois options que vous avez précédemment activées, car si vous ne le faites pas, votre smartwatch videra sa batterie beaucoup plus rapidement.

Comment lier votre compte WhatsApp à votre smartwatch pour pouvoir l’utiliser sans votre mobile

Une fois que vous avez installé l’application WhatsApp sur votre montre connectée avec Wear OS, l’étape suivante consiste à lier votre compte client de messagerie à ladite application, pour laquelle vous devrez suivre quelques étapes simples :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre smartwatch et un code de vérification apparaîtra à l’écran

Accédez à l’application WhatsApp sur le mobile et dans la fenêtre de confirmation du lien, appuyez sur le bouton Confirmer

Entrez le code de vérification qui apparaît sur l’écran de la montre et vous verrez que votre système d’exploitation Wear apparaît déjà dans la fenêtre des appareils jumelés

Une fois ces actions effectuées, vous pourrez utiliser l’application WhatsApp directement depuis la montre sans avoir à avoir votre smartphone à proximité, en pouvant envoyer des messages texte et vocaux à l’aide du clavier et de la dictée vocale de la smartwatch.

Eso sí, debes tener en cuenta que desde la app de WhatsApp del reloj no vas a poder crear nuevos chats, solo responder a conversaciones en las que ya estés y que su uso aumentará el consumo de la batería y, por ende, reducirá la autonomía du même.

