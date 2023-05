Erreur lors du téléchargement de vidéos et de photos depuis WhatsApp : comment y remédier étape par étape

Dans ce guide, nous expliquons quelles sont les solutions les plus efficaces pour pouvoir télécharger des images et des vidéos depuis WhatsApp lorsque l’application ne le permet pas et qu’une erreur apparaît.

WhatsApp donne parfois une erreur lors du téléchargement d’une image ou d’une vidéo. Trouvez la solution ici.

Une erreur apparaît-elle lors du téléchargement de vidéos et de photos sur WhatsApp ? Bien qu’il s’agisse d’une des applications les plus stables de la scène Android, principalement grâce à son développement continu, il est possible que vous rencontriez des problèmes pour télécharger les fichiers multimédias de vos conversations. Heureusement, il existe des solutions efficaces à ce problème. Dans ce guide, nous expliquons ce qu’ils sont et quelles étapes vous devez suivre pour les appliquer. Restez jusqu’à la fin pour résoudre ce problème dans WhatsApp !

Vous ne pouvez pas télécharger de vidéos et de photos depuis WhatsApp ? Ces 8 solutions vous aident

Nous avons organisé les différentes méthodes proposées de manière à ce que vous puissiez diagnostiquer le véritable problème à l’origine de l’erreur lors du téléchargement de vidéos et de photos depuis WhatsApp. Par conséquent, non seulement nous vous donnons les solutions pertinentes, mais nous vous aidons également à évaluer l’état de votre appareil, de l’application et du service afin que vous puissiez identifier la panne.

Vérifiez votre connection internet

De notre point de vue, la première chose à faire avant toute autre chose est de vérifier votre connexion Internet. Pour faire une évaluation correcte de la situation, suivez ces étapes:

Activez le Wi-Fi pour vous connecter à un réseau haut débit à la maison ou au travail. Dans la mesure du possible, téléchargez les données WhatsApp en utilisant les réseaux sans fil disponibles.

Vérifiez si les données mobiles ont été désactivées. Il est possible que vous ayez appuyé par inadvertance sur le réglage rapide qui désactive les données mobiles. Bien sûr, cela vous a sûrement empêché de vous connecter au service WhatsApp une fois que vous avez quitté le réseau Wi-Fi domestique.

Essayez de vous connecter à d’autres appareils et applications. Essayez d’autres services et voyez s’ils fonctionnent correctement. Sans aller plus loin, essayez de télécharger des fichiers depuis Telegram. Une autre possibilité est d’accéder à WhatsApp avec un autre appareil, si vous l’aviez préalablement configuré.

Bref, l’idéal est de faire différents tests pour essayer de découvrir d’éventuelles pannes du réseau WiFi ou des données mobiles.

Améliorer la couverture du réseau

Le manque de couverture, tant dans le réseau de données mobiles que dans le WiFi, provoque l’apparition d’erreurs lors du téléchargement d’images et de vidéos sur WhatsApp. Vous n’aurez peut-être même aucun problème à accéder à d’autres applications, mais avec un signal faible, vous ne pourrez peut-être pas télécharger de gros fichiers multimédias, tels que des vidéos.

Notre conseil est de trouver un autre endroit où la couverture ou le signal WiFi est meilleur. S’il s’agit d’une panne qui se répète encore et encore, nous vous recommandons de le faire en fonction du type de réseau :

Si le problème vient du WiFi domestique. Dans ce cas, il est préférable de déplacer le routeur pour améliorer le signal, acheter un répéteur ou créer un réseau maillé.

Quand ce sont les données mobiles qui échouent. Avoir des problèmes continus avec le signal sur votre mobile n’est pas normal. Dans ces cas, il est préférable de consulter l’équipe technique de votre entreprise afin qu’elle puisse vous apporter des solutions.

redémarrer l’appareil

Redémarrer l’appareil est un autre moyen de faire disparaître les erreurs gênantes, comme celle qui vous empêche de télécharger des vidéos et des photos depuis WhatsApp. Appuyez simplement sur le bouton d’alimentation et sélectionnez Redémarrer. Attendez la fin du processus et vérifiez si vous pouvez télécharger à nouveau vos fichiers.

Libérez de l’espace sur votre téléphone

Le manque d’espace sur le téléphone est un autre problème qui vous empêche de télécharger de nouveaux fichiers sur votre téléphone. Mieux encore, il est très facile d’exclure s’il s’agit ou non du véritable problème de WhatsApp.

Simplement, rendez-vous dans les paramètres de votre appareil et cliquez sur la section correspondant à Stockage. Dans certaines marques, il se trouve dans une section Maintenance et dans d’autres, vous devrez peut-être accéder à des sections telles que Système ou À propos de ce téléphone. Dans tous les cas, les informations que vous trouverez ici sont très utiles, car elles permettent de savoir si la mémoire interne de votre mobile est saturée. Si oui, veuillez libérer de l’espace sur Android, puis essayez de télécharger les vidéos et les photos que vous avez reçues par WhatsApp.

mettre à jour WhatsApp

Une autre possibilité est que WhatsApp soit obsolète. Notre conseil est d’aller sur le Google Play Store, d’appuyer sur l’image de profil de votre compte et de cliquer sur Gérer les applications et l’appareil. Ensuite, entrez dans la section des mises à jour et vérifiez s’il existe une nouvelle version de WhatsApp.

Dans le cas où les mises à jour automatiques ne sont pas activées, la version que vous utilisez peut être obsolète. De plus, sachez qu’avec les nouvelles versions publiées par les développeurs, les bugs et les erreurs sont éliminés.

Enfin, si pour une raison quelconque vous n’avez pas accès à l’App Store, rappelez-vous que vous pouvez télécharger WhatsApp depuis sa page officielle.

Essayez d’autres applications pour envoyer les fichiers

Parfois, vous utilisez WhatsApp sur votre PC ou votre mobile pour envoyer des fichiers sans succès. Cela est parfois dû à une erreur spécifique. Pourquoi n’essayez-vous pas une autre application ? Profiter des capacités de Telegram, Signal ou Google Photos (ce dernier est génial avec les images et les vidéos) pour envoyer des éléments est une solution temporaire que vous pouvez proposer à vos contacts.

Une fois le bug WhatsApp résolu, retournez dans l’application pour continuer à recevoir des fichiers multimédias.

Vérifier l’état du service

WhatsApp plante parfois. Lorsque le service cesse de fonctionner, il n’est plus possible d’envoyer ou de recevoir des messages, des photos ou des vidéos. Comment pouvez-vous vérifier quel est l’état de la plate-forme ?

Il existe deux manières très utiles :

Détecteur de descente. Il s’agit d’une page spécialisée dans la détection des pannes des services populaires. Ici, vous trouverez les rapports des autres utilisateurs et vous pourrez savoir s’il y a une erreur générale dans WhatsApp.

Autres réseaux sociaux. WhatsApp est une application tellement populaire que lorsqu’elle s’arrête de fonctionner pendant quelques heures, les autres réseaux sont inondés d’avis d’utilisateurs. Vous trouverez des informations sur le statut de la plateforme sur Twitter ou dans des médias spécialisés, comme celui-ci. De plus, la société dispose d’un profil officiel qui renseigne sur l’état des serveurs.

Effacer les données de l’application

Enfin, si tout semble aller bien avec votre réseau, que le service ne tombe techniquement pas en panne et que vous disposez de la dernière version du client WhatsApp officiel, nous vous recommandons de supprimer l’application et de la réinstaller.

Un moyen rapide de le faire est d’utiliser l’option Effacer les données que vous trouverez dans la section Informations de l’application. Accédez-y en appuyant longuement sur l’icône WhatsApp. Veuillez noter qu’avant de réinitialiser l’application, vous devez sauvegarder toutes vos discussions. Sinon vous les perdrez.



