Comment libérer de l’espace sur votre Xiaomi rapidement et efficacement avec cette astuce

Parallèlement à une batterie qui dure un peu moins à chaque fois, un autre classique du temps passé avec votre mobile est que, si vous n’en prenez pas soin en interne, il accumulera de la saleté numérique, ce qui affectera ses performances et votre bonheur lors de l’utilisation. il. Et si on libérait de l’espace sur votre smartphone Xiaomi ?

Trop de photos et de mèmes en double

Au déballage, le mobile fonctionne comme un coup de fil : pas besoin de le recharger pendant au moins deux jours, l’interface vole dans les doigts… Mais un smartphone a besoin d’être soigné à la fois extérieurement et intérieurement. Et si vous ne faites rien d’autre que visualiser, balayer, faire défiler, installer, télécharger, prendre des photos et stocker, la mémoire et l’espace de stockage interne peuvent devenir saturés.

La suppression d’éléments tels que des photos, des vidéos, des GIF et des mèmes en double que vous avez accumulés ou des applications que vous n’utilisez plus peut résoudre une partie du problème, mais pas tout. En d’autres termes, désaturer des dossiers tels que la galerie ou le dossier de téléchargement ne suffit pas, car en supprimant des éléments de la galerie MIUI, l’OS les supprime tout en créant des fichiers résiduels qui prennent de la place dans la mémoire interne.

Libérez de l’espace de stockage interne

Que faire alors ? Eh bien, cette petite astuce, que votre terminal Xiaomi l’appréciera (et aussi si c’est POCO ou Redmi, ça vaut quand même la peine), et qu’elle sert à éliminer ces fichiers résiduels. Pour cela:

Recherchez l’application File Manager sur votre smartphone Entrez et recherchez le stockage interne partagé À l’intérieur, allez dans Android> Données Cherchez maintenant le dossier com.miui.gallery Voyez-vous le dossier qui dit « Fichiers » ? Entrez-le et recherchez gallery_disk_cache Vous verrez maintenant un ou plusieurs dossiers (full_size, small_size, remote_data…), et ce sont tous des fichiers résiduels, alors supprimez-les tels quels et sans crainte. Ils n’affecteront pas le système. Dans le cadre de la mise au point, vous pouvez également effacer les historiques de navigation, supprimer les applications que vous n’utilisez pas et vérifier si tout le reste est à jour. Redémarrez le mobile et voyez comment ça se passe maintenant.

N’oubliez pas de le faire une fois par mois, par exemple, et vous verrez comment le mobile n’aura pas de problèmes de performances.

Via | Addicts Xiaomi

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :