Top 10 des meilleurs téléphones milieu de gamme de 2023 : un guide complet

Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, posséder un smartphone puissant est devenu une nécessité. Cependant, tout le monde ne peut pas se permettre un appareil phare comme le Samsung Galaxy S23 Ultra ou l’iPhone 14 Pro Max. La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreux téléphones de milieu de gamme qui offrent une excellente expérience sans se ruiner. Ces appareils sont dotés de fonctionnalités haut de gamme, de caméras puissantes et de performances impressionnantes, le tout à une fraction du prix de leurs homologues phares. Dans cet article, nous explorerons les meilleurs téléphones milieu de gamme de 2023, vous aidant à trouver l’appareil parfait pour répondre à vos besoins et à votre budget.

Qu’est-ce qui définit un téléphone de milieu de gamme ?

Un téléphone de milieu de gamme coûte généralement entre 350 $/250 £ et 850 $/600 £. La plupart des téléphones de milieu de gamme offrent généralement une combinaison équilibrée de performances et d’abordabilité. Ces appareils n’ont peut-être pas toutes les cloches et les sifflets de leurs homologues phares, mais ils offrent toujours une excellente expérience utilisateur avec moins de compromis. Cependant, avec autant d’options disponibles, il est essentiel de prioriser les fonctionnalités qui vous intéressent le plus.

Top 10 des téléphones milieu de gamme de 2023

1 Google Pixel 7a – Meilleur dans l’ensemble

Avantages

Appareil photo phénoménal pour le prix

Excellent logiciel Google

Chargement sans fil

Résistant à l’eau

Les inconvénients

Chargement lent

Autonomie moyenne de la batterie

Affichage uniquement à 90 Hz

Prix ​​: 499 $

Le Google Pixel 7a remporte la couronne en tant que meilleur téléphone de milieu de gamme global de 2023, offrant une expérience de type phare à une fraction du coût. Son appareil photo principal exceptionnel, sa conception résistante à l’eau, ses capacités de charge sans fil et ses performances puissantes en font un choix de premier ordre pour tous ceux qui recherchent un appareil de milieu de gamme de haute qualité.

Cependant, le Pixel 7a présente quelques compromis, tels qu’une charge filaire lente et une autonomie moyenne. De plus, son affichage à 90 Hz peut être une déception pour ceux qui préfèrent des panneaux à 120 Hz plus fluides. Néanmoins, le Pixel 7a offre une valeur exceptionnelle et constitue un excellent choix pour ceux qui recherchent un téléphone de milieu de gamme complet.

2 OnePlus Nord 2T – La deuxième proche

Avantages

Excellent logiciel

Appareil photo principal puissant

Charge ultra-rapide

Les inconvénients

Affichage uniquement à 90 Hz

Seulement 2 mises à jour Android

Prix ​​: 349 $, mais il n’est pas disponible aux États-Unis.

Le OnePlus Nord 2T est un suivi fantastique du meilleur téléphone de milieu de gamme de 2021, offrant une charge rapide de 80 W, une prise en charge 5G, l’expérience utilisateur signature Oxygen OS et un appareil photo principal impressionnant. OnePlus a réussi à donner la priorité aux fonctionnalités que les utilisateurs désirent le plus, en créant un package attrayant avec un prix attractif.

Bien que le Nord 2T manque de fonctionnalités phares telles que la charge sans fil et l’étanchéité, ce sont les seuls compromis importants. Le OnePlus Nord CE 2 5G est également disponible, proposant une version légèrement dépouillée à un prix inférieur.

3 Google Pixel 7 – Meilleur appareil photo

Avantages

Excellent logiciel

Grands appareils photo

Classement IP68

Les inconvénients

Affichage uniquement à 90 Hz

Conception qui divise

Chargement lent

Prix ​​: À partir de 599 $

Le Google Pixel 7 offre une expérience photo remarquable, ce qui en fait le premier choix pour les passionnés de photographie sur le marché du milieu de gamme. De plus, son excellent objectif principal et son appareil photo ultra-large sont soutenus par la puce Tensor de deuxième génération de Google, offrant des performances exceptionnelles à un prix abordable.

La qualité de construction phare et le design élégant du Pixel 7 en font un concurrent sérieux du Pixel 7a. Cependant, il partage certains des inconvénients du 7a, tels que la charge lente et un affichage à 90 Hz. Malgré ces problèmes mineurs, le Pixel 7 reste un concurrent de premier plan pour ceux qui recherchent un appareil de milieu de gamme centré sur l’appareil photo.

4 Poco X5 Pro 5G – Meilleure option économique

Avantages

Écran AMOLED 120 Hz

Appareil photo principal 108MP

Grande valeur

Fin et léger

Les inconvénients

Capot arrière en plastique fragile

Logiciel de qualité inférieure

Aucun engagement de mise à niveau du système d’exploitation

Prix ​​: À partir de 299 $

Le Poco X5 Pro 5G est un excellent choix pour ceux qui ont un budget serré, offrant des fonctionnalités phares à un prix abordable. Son écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, son design élégant et son appareil photo principal de 108 MP en font une option remarquable sur le marché du milieu de gamme.

Cependant, la construction en plastique du X5 Pro 5G et le logiciel MIUI peuvent décourager certains utilisateurs. Malgré ces inconvénients, la valeur globale de cet appareil est difficile à ignorer, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les acheteurs soucieux de leur budget.

5 Nothing Phone (1) – Meilleur design

Avantages

Design unique et accrocheur

Double caméra arrière impressionnante

Chargement sans fil

Les inconvénients

Performances moyennes

Autonomie de la batterie inférieure à la moyenne

Un petit buggy

Prix ​​: 299 $ (version bêta)

Le téléphone (1) est le premier smartphone de la startup londonienne Nothing, fondée par l’ancien cadre de OnePlus, Carl Pei. Son design distinctif, doté d’un arrière semi-transparent avec des bandes lumineuses à LED, le distingue des autres appareils de milieu de gamme.

Bien que le Nothing Phone (1) offre un design unique et des fonctionnalités décentes, il manque de performances et d’autonomie. Néanmoins, ses deux caméras arrière, ses capacités de charge sans fil et son indice de protection IP53 en font un choix solide pour les acheteurs soucieux du design.

6Samsung Galaxy A54

Avantages

Classement IP67

Excellent écran

Autonomie solide de la batterie

Support logiciel long

Les inconvénients

Chargement lent

Chargeur vendu séparément

Les rivaux sont moins chers

Prix ​​: 449,99 $

Le Samsung Galaxy A54 5G offre une expérience complète, avec un écran fantastique, une configuration de caméra fiable et une autonomie de batterie solide. De plus, avec son design élégant, sa protection IP67 et sa prise en charge logicielle à long terme, cet appareil apparaît comme une excellente option pour ceux qui recherchent un téléphone de milieu de gamme fiable.

Cependant, la charge lente et l’absence de chargeur groupé peuvent dissuader certains acheteurs potentiels. De plus, des alternatives moins chères peuvent offrir un meilleur rapport qualité-prix.

7 Redmi Note 12 Pro+

Avantages

Grand objectif principal de 200MP

Superbe charge de 120 W

Excellent affichage 120Hz

Des performances solides

Les inconvénients

Logiciel décevant

Appareils photo ultra-larges et macro décevants

Prix ​​: Commence à 348 $ mais n’est pas disponible aux États-Unis

Le Redmi Note 12 Pro+ est un appareil de milieu de gamme exceptionnel, offrant des fonctionnalités de niveau phare à une fraction du coût. Avec son appareil photo principal de 200 MP, ses performances puissantes et sa charge rapide de 120 W, ce téléphone est une valeur exceptionnelle.

Cependant, le logiciel MIUI polarisant et les caméras secondaires ternes peuvent être des facteurs décisifs pour certains utilisateurs. Si vous pouvez regarder au-delà de ces défauts, le Redmi Note 12 Pro+ est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un puissant appareil de milieu de gamme.

8 Poco F5 Pro

Avantages

Chargement sans fil

Performance excellente

Grand écran AMOLED 120Hz

Caméra principale solide

Les inconvénients

Cadre en plastique fragile

Les caméras supplémentaires déçoivent

Beaucoup d’applications inutiles

Prix ​​: Commence à 480 $ mais n’est pas disponible aux États-Unis

Le Poco F5 Pro offre des performances de type phare à un prix abordable, ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs et les utilisateurs expérimentés. De plus, avec un grand écran AMOLED 120 Hz, une caméra principale solide et une charge sans fil, cet appareil offre une grande valeur.

Cependant, la construction en plastique du F5 Pro, les caméras secondaires décevantes et les mises à jour limitées du système d’exploitation peuvent être un facteur décisif pour certains utilisateurs. Malgré ces inconvénients, le Poco F5 Pro est un puissant téléphone de milieu de gamme qui offre une expérience utilisateur impressionnante.

9 Motorola Edge 30

Avantages

Le smartphone 5G le plus léger du marché

Superbe écran AMOLED de 6,5 pouces à 144 Hz

Belle performance

Les inconvénients

Construction entièrement en plastique

Autonomie de la batterie moyenne et charge rapide

Seulement deux ans de mises à jour du système d’exploitation

Prix ​​: Commence à 400 $ mais n’est pas disponible aux États-Unis

Le Motorola Edge 30 offre un design haut de gamme et une construction légère, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui privilégient l’esthétique. De plus, avec un superbe écran AMOLED de 6,5 pouces à 144 Hz et des performances impressionnantes, cet appareil apparaît comme un concurrent sérieux sur le marché du milieu de gamme.

Cependant, la construction entièrement en plastique de l’Edge 30, la durée de vie moyenne de la batterie et les mises à jour limitées du système d’exploitation peuvent être un facteur décisif pour certains utilisateurs. Si l’affichage et le design sont vos principales priorités, le Motorola Edge 30 est un excellent choix, mais il existe de meilleurs téléphones de milieu de gamme disponibles pour ceux qui se concentrent sur les performances, la durée de vie de la batterie et la charge rapide.

10Google Pixel 6a

Avantages

Bonne camera pour le prix

Excellent logiciel Google

Résistant à l’eau

Les inconvénients

Chargement lent

Autonomie moyenne de la batterie

Affichage uniquement à 60 Hz

Prix ​​: 300 $

Le Google Pixel 6a est une excellente option économique pour ceux qui apprécient l’expérience de la photographie et des logiciels. De plus, avec un excellent appareil photo, une conception résistante à l’eau et un logiciel Google exceptionnel, cet appareil offre un excellent rapport qualité-prix.

Cependant, la charge lente du Pixel 6a et son affichage à 60 Hz peuvent être décevants pour certains utilisateurs. Malgré ces inconvénients, le Google Pixel 6a reste une option fiable pour ceux qui recherchent un téléphone de milieu de gamme de haute qualité à un prix inférieur.

Téléphones milieu de gamme 2023 : dernières réflexions

La sélection du téléphone de milieu de gamme parfait peut être difficile, car il existe de nombreuses options disponibles, chacune avec son ensemble unique de fonctionnalités et de compromis. Cependant, en hiérarchisant vos préférences, vous pouvez trouver un appareil qui offre le meilleur équilibre entre performances, fonctionnalités et prix abordable. Par conséquent, les téléphones répertoriés dans cet article représentent les meilleures options de milieu de gamme pour 2023, garantissant que vous pouvez trouver un appareil qui correspond à vos besoins et à votre budget.

