Comment savoir s’il y a des arrêts de bus ou de métro près de chez vous avec votre mobile

Nous vous expliquons, en détail, comment vous pouvez trouver les arrêts de bus et de métro près de chez vous avec votre smartphone.

Trouvez l’arrêt de bus le plus proche de chez vous à l’aide de votre mobile Android

Le smartphone est devenu un outil très utile pour effectuer toutes sortes de tâches sans avoir besoin d’utiliser un PC, comme envoyer et recevoir des e-mails, effectuer des démarches auprès de la banque, consulter les informations météo, lire les actualités du jour ou trouver connaître les horaires des transports en commun.

Mais, en plus de vérifier les horaires de bus et de train, votre mobile Android vous permet également de savoir s’il y a des arrêts de bus ou de métro à proximité de votre résidence habituelle et, pour cette raison, nous allons vous indiquer quelles sont les deux meilleures méthodes pour fais-le.

Comment savoir s’il y a des arrêts de bus ou de métro à proximité de votre emplacement

Pour savoir où se trouve un arrêt de bus ou de métro près de chez vous à l’aide de votre smartphone, vous n’aurez pas besoin d’installer les applications des sociétés de transport, car vous n’aurez besoin que de deux applications qui s’installent sur n’importe quel smartphone Android : Google Maps et un navigateur Web qui peut être Google Chrome, Firefox ou Microsoft Edge.

Recherchez un arrêt de bus ou de métro et visualisez le tracé de la ligne avec Google Maps

Pour trouver un arrêt de bus ou de métro près de chez vous avec Google Maps, il vous suffit d’ouvrir l’application sur votre mobile et de taper arrêts de bus près de chez moi dans la barre de recherche.

Lorsque vous faites cela, une carte apparaîtra en haut avec diverses icônes d’un bus qui correspondent aux arrêts proches de votre emplacement et juste en dessous une liste avec la distance à laquelle ces arrêts sont. De plus, si vous cliquez sur le bouton bleu sur fond blanc situé à droite de chaque arrêt, vous pouvez utiliser le navigateur Google Maps pour vous y rendre à pied.

Mais ce n’est pas tout car si vous cliquez sur l’un des arrêts de bus vous pourrez voir les itinéraires de chacune des lignes qui s’y arrêtent et le temps restant à chacun des bus desdites lignes pour arriver à l’arrêt que vous avez sélectionné .

Localisez un arrêt de bus ou de métro avec votre navigateur Web

Une autre façon de savoir s’il y a des arrêts de bus ou de métro près de chez vous est d’utiliser le navigateur Web de votre mobile, et si vous l’ouvrez et tapez arrêts de bus près de moi ou arrêts de métro près de moi dans la barre de recherche, il apparaîtra. les informations complètes de l’arrêt le plus proche en haut et juste en dessous les horaires des lignes qui passent par cet arrêt.

De plus, si vous cliquez sur l’une des lignes, vous pourrez voir l’itinéraire complet de celle-ci et les heures auxquelles elle passe par chacun des arrêts, ce qui est très utile au cas où vous n’arriveriez pas à un et préféreriez passer au suivant.

