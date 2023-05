Découvrez comment une bombe nucléaire affecterait votre ville avec cette incroyable carte interactive

Avec cette carte, vous pourrez savoir exactement quels seront les effets d’une bombe nucléaire.

La guerre nucléaire est l’une des plus grandes peurs de l’humanité.

Il existe des cartes interactives de toutes sortes. Dans certains cas, nous pouvons voir si notre maison est au sommet d’un champ de bataille tandis que dans d’autres cas, nous pouvons avoir en main une sorte de Google Maps of History pour en savoir plus sur les villes qui nous entourent. Cette fois, nous vous en apportons un légèrement différent, car c’est celui qui nous permettra de savoir quel est l’effet d’une bombe nucléaire sur notre ville.

L’application s’appelle « Nukemap » et c’est incroyable car elle nous permettra d’en savoir beaucoup plus sur le monde nucléaire tout en nous montrant à quel point ces types d’armes peuvent être terribles.

Nukemap, l’application pour découvrir à quoi ressemblerait votre ville si une bombe nucléaire tombait dessus

En 1945, deux bombes sont larguées avec une technologie totalement inconnue jusqu’alors : les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Cela signifiait la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le début d’une guerre froide dans laquelle tous les pays du monde ont mené une course aux armements pour obtenir la bombe atomique et plus tard la bombe nucléaire. Les États-Unis ont été rejoints par l’URSS, la Chine, l’Inde, le Pakistan, le Royaume-Unis, la France et plusieurs autres pays jusqu’à ce que l’accord de non-prolifération nucléaire soit finalement signé avec lequel les signataires ont promis de ne plus créer de bombes nucléaires. L’arsenal atomique des grandes puissances mondiales se compte par dizaines de milliers, c’est donc quelque chose qu’à chaque mouvement dans lequel la géopolitique mondiale vacille, il y a une réelle peur d’une escalade nucléaire à grande échelle.

Car oui, l’utilisation de l’arsenal atomique mondial pourrait anéantir la planète sans problème. Pour que nous en soyons conscients, Alex Wellerstein a créé une page Web appelée Nukemap pour nous dire quel serait l’impact si une bombe nucléaire frappait la ville que nous choisissons sur la carte du monde. Le tout avec toutes sortes de détails, y compris les zones de dégâts, le potentiel destructeur de chacune de ses phases et même la possibilité de choisir le type d’arme atomique à utiliser.

En tout cas, l’application est vraiment complète et obéit aux tests qui ont été faits et aux questions théoriques sur les bombes nucléaires. Ainsi, bien qu’il ne tienne pas compte de la géographie des territoires, il permet de bien comprendre le potentiel destructeur de ces armes dangereuses.

Il nous permet de choisir la ville ou le point où nous voulons que la bombe nucléaire explose.

Il nous permet également de choisir entre toutes les bombes nucléaires connues, y compris les dernières qui ont été testées par la Corée du Nord.

À partir de ce moment, il nous montre graphiquement quelles seraient les zones d’effet de la bombe nucléaire.

Chaque zone a des effets différents, de la taille d’une boule de feu projetée dans le ciel aux effets du rayonnement thermique à plusieurs kilomètres à la ronde.

Comme prévu, le but de ce site est de sensibiliser aux terreurs du monde atomique. Les répercussions que pourraient avoir en raison de l’avancement technologique de cette technologie mortelle sont brutales. Il faut garder à l’esprit les bombes d’Hiroshima et de Nagasaki qui ont rasé ces deux villes.

L’application est entièrement gratuite et disponible via le Web sur n’importe quel appareil doté d’une connexion Internet et d’un navigateur, ce qui la rend très accessible, divertissante et éducative pour sensibiliser à l’importance des bombes nucléaires.

Accéder au site Nukemap

